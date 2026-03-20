Cenzúrára készül Brüsszel? – A szerintük sem létező dezinformációt számolná fel az Európai Bizottság Magyarországon 

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság szóvivője március 16-án bejelentette, hogy a magyar választási kampány idejére működésbe hozták a dezinformáció elleni gyorsreagálási rendszert, rövid nevén az RRS-t. Thomas Regnier közölte: így a választási időszakban gyorsabban tudják azonosítani és kezelni az online dezinformációs kampányokat, illetve az esetleges külföldi befolyásolási kísérleteket. Az RRS a választások teljes időszaka alatt működik, és egy hétig aktív marad a szavazás után is. Ennek célja, hogy a kampány végén vagy közvetlenül a választás után megjelenő manipulációs tartalmakat is figyelemmel lehessen kísérni.

Nincs manipuláció, dezinformáció

A brüsszeli bejelentés és a hazai dezinformációs helyzet kapcsán megkerestük Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH). Mint megtudtuk, március elején az NMHH választási kerekasztal-beszélgetést szervezett. Az eseményen ott voltak a választási hatóságok, a Kúria és az Alkotmánybíróság szakemberei, de képviseltette magát az Európai Bizottság, és így tettek egyes közösségimédia-felületeket és videómegosztókat üzemeltető szolgáltatók is. A résztvevők egyeztethettek az online óriásplatformokkal, így lehetőség nyílt jobban megismerni a választásokra való felkészültségüket, valamint általánosságban a kockázatokat.

Ez sem mellékes, a legfontosabb információt azonban a hatóság következő megjegyzése tartalmazta: „A magyar választásokat érintő esetleges dezinformációs tartalmakkal kapcsolatban sem a platformok, sem az Európai Bizottság nem tett semmiféle jelzést, ilyen jellegű kampányt ők sem észleltek.”

Súlyos szakmai aggályok

Ha ez így marad, nem is lesz dolga az RRS-nek. A helyzet azonban messze nem ilyen kedvező – legalábbis a hírközlési hatóság értékelése szerint. Az NMHH kérdésünkre elöljáróban kifejtette, hogy az RRS a dezinformáció visszaszorítását célzó 2022-es magatartási kódex alapján kezdte meg működését, a március kerekasztal-beszélgetéshez nincs köze. A gyorsreagálású mechanizmust a platformok működtetik és az Európai Bizottság felügyeli, és a magyar hatóságoktól függetlenül tevékenykedik. – Jelenleg nem tudható – szögezték le az NMHH-nál –, hogy a mechanizmus alapján a bizottság és a platformok fognak-e lépéseket tenni a magyar felhasználók által közzétett tartalmakkal kapcsolatban, és ha igen, kinek a jelzése és milyen információk alapján. – Mindenesetre aggályosnak tartjuk, hogy a mechanizmus nem kívánja igénybe venni a magyar hatóságok információit, ismereteit, őket az érintettek nem keresték meg – közölték.