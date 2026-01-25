Titokban eltüntették Magyar Péter új emberének nevét a globalista Soros-szervezet honlapjáról

Szombaton mutatta be Magyar Péter a Tisza legújabb szereplőjét: Orbán Anita a párt külpolitikai vezetője lett. Az „új igazolást” lapunk is bemutatta, bár kissé másként, mint Magyar. Ebből most annyit idézünk fel, hogy Orbán Anita volt újságíró, majd diplomáciai pályára lépett, ezt követően pedig az energetikai, illetve a tömegkommunikációs iparágban dolgozott. Ennél fontosabb, hogy a Tisza új szakértőjét megcsapta a Gyurcsány-kormány emblematikus korrupciós ügyének szele, ráadásul fontos pozíciókat tölt be két olyan, nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Az egyik ilyen a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet taglistája magáért beszélt: megtalálható rajta Soros György milliárdos és fia, Alexander, mellettük Dobrev Klára, a DK elnöke, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és az a Korányi Dávid, aki az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi választás idején milliárdos összegben irányított pénzt Amerikából Magyarországra a baloldal győzelmét elősegítendő.

A pénz akkor legalább részben Soros Györgytől származhatott, a DK-t is magában foglaló baloldal kampányát pedig a Bajnai nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport intézte. Röviden: Soros, Korányi, DK, Bajnai.

A jelek szerint valakiben felmerülhetett, hogy nem különösebben jó ötlet, ha a Tisza legújabb szakértője egy Soros-univerzumhoz tartozó szervezetben vesz részt, ráadásul ilyen szereplők társaságában. Csak erre lehet következtetni abból, hogy Orbán Anita nevét sebtiben eltávolították az ECFR honlapjáról. December legvégén a friss tiszás szakértő neve még ott virított a szervezet internetes oldalán – ez világosan kiderül az internetes archívumból. Olyannyira, hogy Orbán Anita nevét közvetlenül Soros Györgyé és Alexander Sorosé fölé biggyesztették. Azonban amikor hivatalosan is beállt Magyar Péter mellé, Orbán Anita gyorsan eltűnt a listából.

Mint arra már utaltunk, Orbán Anita egy másik globalista szervezet, a Globsec munkájában is részt vállalt, ott évek óta igazgatósági tag. Magyar Péter friss igazolása ebben a szervezetben is együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal. Ráadásul a Globseckel egy másik tiszást bemutató cikkünkben is részletesen foglalkoznunk kellett: az atlantista-globalista szervezettel ugyanis az a Tarr Zoltán is kapcsolatba került, aki már a Magyar Péter-projekt kezdeti időszakában jelen volt.

Borítókép: Orbán Anita (A fotó képernyőkép)