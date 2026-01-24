Magyar Péter újabb embert igazolt Bajnai Gordontól

Rendkívüli

Miként az várható volt, Magyar Péter bemutatta Orbán Anitát, mint a Tisza külügyi vezetőjét. Mint ismert, Orbán Anita jó pár éve igazgatósági tag az egyik legismertebb ultraliberális biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben-Bajnai Gordonnal együtt. Ezen túl olyanokkal került egy társaságba a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relationsben, mint Soros György, Alex Soros vagy éppen a (baloldalhoz) guruló dollárokról is ismert Korányi Dávid és persze Bajnai Gordon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 10:31
Budapest, 2013. február 6. Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Haza és Haladás Egyesület elnöke, az Együtt 2014 választói mozgalom társalapítója. fotó: Nagy Béla
Fotó: Nagy Béla
Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba.

A globalista Orbán Anita a Tisza legújabb igazolása.

 Miközben Orbán Anitát a baloldali lapok korábban igyekeztek a jobboldalhoz kötni, 

Magyar Péter legújabb igazolásának valójában erős szocialista múltja van.

Az Ellenpont mostani elemzésében azt írta, Gyurcsány bukása után Orbán Anita ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták. Ráadásul 

az újdonsült tiszás vezető férje komoly bekötésekkel rendelkezett a Demszky–Hagyó-féle Városházán.

 

Orbán Anita és a nemzetközi baloldal

A portál tudatta, Orbán Anita évek óta igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban. 

A testület vezetésében helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon, és itt tevékenykedik a guruló dollárokkal kapcsolatos botrány főszereplője, Korányi Dávid is.

Kitértek arra is, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben (ECFR). 

Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára. 

Sokatmondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint tízmillió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből kétmilliót Soros György alapítványa állt.

Hozzátették, hogy a vezető mind ez idáig a Vodafone kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Ráadásul a LinkedIn-oldala szerint egy cseh vegyipari vállalatban, a Draslovka-ban is igazgatósági tag.

– Orbán Anita tehát egy 

újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter mögé végképp besorolt a globalista baloldal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

