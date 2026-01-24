Magyar Péter újabb embert igazolt Bajnai Gordontól

Orbán Anita lett a Tisza Párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba.
Miközben Orbán Anitát a baloldali lapok korábban igyekeztek a jobboldalhoz kötni,
Magyar Péter legújabb igazolásának valójában erős szocialista múltja van.
Az Ellenpont mostani elemzésében azt írta, Gyurcsány bukása után Orbán Anita ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták. Ráadásul
az újdonsült tiszás vezető férje komoly bekötésekkel rendelkezett a Demszky–Hagyó-féle Városházán.
Orbán Anita és a nemzetközi baloldal
A portál tudatta, Orbán Anita évek óta igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban.
A testület vezetésében helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon, és itt tevékenykedik a guruló dollárokkal kapcsolatos botrány főszereplője, Korányi Dávid is.
Kitértek arra is, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben (ECFR).
Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára.
Sokatmondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint tízmillió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből kétmilliót Soros György alapítványa állt.
Hozzátették, hogy a vezető mind ez idáig a Vodafone kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Ráadásul a LinkedIn-oldala szerint egy cseh vegyipari vállalatban, a Draslovka-ban is igazgatósági tag.
– Orbán Anita tehát egy
újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter mögé végképp besorolt a globalista baloldal.
