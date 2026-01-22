Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

magyar pétertisza szigethetei lilkaripostlázár jános

Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál

Róka Réka után megérkezett a Tisza Pár következő pornósztárja. Ezúttal a Lázárinfón vetette be magát Hetei Lilka, művésznevén Kiara Bloomd.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 17:40
Forrás: Ripost
Január 20-án a csepeli Lázárinfón próbált provokálni Magyar Péter megbízásából az újabb tiszás pornósztár. Lázár János ugyan elegánsan kezelte a támadást, persze nem sejtette, hogy egy újabb szexfilmest állított ki ellene a Tisza. Róka Réka után Hetei Lilkát  – írja a Ripost. 

A felnőttfilmes körökben jól ismert pornósztár, Kiara Bloomd Magyar Péter egyik kedvenc aktivistája, – aki az országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásánál is esélyes volt – a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta. Hetei Lilka a csepeli Tisza-sziget alapítója és lelkes vezetője már tavaly óta. Magyar Péter őt is kitüntette, többször nyilvánosan megdicsérte, „odaadó”, „teljes mellszélességgel” végzett munkájáért akárcsak a másik pornósztárt, Róka Rékát.

 

Hetei Kiara Lilka jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal. A Tisza politikája szempontjából kifejezetten előnyös lehet, amint nyuszifülekkel, magyaros motívumokkal díszített háttér előtt akciózik. Hetei Lilka nagyon szereti a szexmunkát, mert jól megfizetik, ezzel ő maga dicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.

Két pornózás között Hetei Kiara Lilka minden idejét a Tisza Pártra és Magyar Péterre áldozza. Önként vállalta Lázár János végül kudarcba fulladt provokálását is.

Két erotikus videó között pultozásra is jut ideje

Nem ő az első felnőttfilmes a Tiszánál

Nem ez az első eset, hogy szexmunkások csatlakoztak Magyar Péterhez. Magyar Péter egyik fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője. Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a nő odaadó, kitartó, fáradhatatlan munkáját, és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be a jövőjét a politikában. 

Róka Rékát már többször látták Magyar Péter oldalán Brüsszelben, még közösen sétálni is az utcán. Róka többször is eldicsekedett hivatalos fotókkal a brüsszeli kalandozásokról a közösségi oldalán. 

 Fotó: Ripost

Róka Rékát a sorozatos tiszás fotókon sokan felismerték a pornóiparból, hiszen ő nemcsak a Tisza Párt egyik megyei vezetője, Magyar Péter kedvence, de jól ismert, híres pornószínésznő is.

 Fotó: Ripost

Pornóipari szakértők így jellemezték a Tisza Párt Valentina Gardell művésznéven tevékenykedő politikusát: bevállalós, sokoldalú pornószínésznő, aki nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem. Róka Réka pornóproducere a világ egyik leghíresebb szexfilmese, Pierre Woodman, akiről már nemcsak egy hosszú Wikipedia-szócikket írtak, de az HBO nagysikerű dokumentum-sorozatot is forgatott róla.

Nem Róka Réka az első pornófilmes, aki Magyar Péter és Tisza Párt támogatói közé lépett. Ahogy arról lapunk cikkezett, Staller Ilona, közismertebb nevén Cicciolina, az egykori pornószínésznő és korábbi baloldali olasz parlamenti képviselő az Instagramon Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogató kampányba kezdett. 

Forrás: Instagram

Borítókép: A Tisza Párt szexmunkás tagozatának legújabb tagja (Forrás: Ripost)


