Újabb pornósztár bukkant fel a Tisza Pártnál

Január 20-án a csepeli Lázárinfón próbált provokálni Magyar Péter megbízásából az újabb tiszás pornósztár. Lázár János ugyan elegánsan kezelte a támadást, persze nem sejtette, hogy egy újabb szexfilmest állított ki ellene a Tisza. Róka Réka után Hetei Lilkát – írja a Ripost.

A felnőttfilmes körökben jól ismert pornósztár, Kiara Bloomd Magyar Péter egyik kedvenc aktivistája, – aki az országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásánál is esélyes volt – a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta. Hetei Lilka a csepeli Tisza-sziget alapítója és lelkes vezetője már tavaly óta. Magyar Péter őt is kitüntette, többször nyilvánosan megdicsérte, „odaadó”, „teljes mellszélességgel” végzett munkájáért akárcsak a másik pornósztárt, Róka Rékát.

Hetei Kiara Lilka jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal. A Tisza politikája szempontjából kifejezetten előnyös lehet, amint nyuszifülekkel, magyaros motívumokkal díszített háttér előtt akciózik. Hetei Lilka nagyon szereti a szexmunkát, mert jól megfizetik, ezzel ő maga dicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.

Két pornózás között Hetei Kiara Lilka minden idejét a Tisza Pártra és Magyar Péterre áldozza. Önként vállalta Lázár János végül kudarcba fulladt provokálását is.

Két erotikus videó között pultozásra is jut ideje

Nem ő az első felnőttfilmes a Tiszánál

Nem ez az első eset, hogy szexmunkások csatlakoztak Magyar Péterhez. Magyar Péter egyik fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője. Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a nő odaadó, kitartó, fáradhatatlan munkáját, és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be a jövőjét a politikában.

Róka Rékát már többször látták Magyar Péter oldalán Brüsszelben, még közösen sétálni is az utcán. Róka többször is eldicsekedett hivatalos fotókkal a brüsszeli kalandozásokról a közösségi oldalán.

Róka Rékát a sorozatos tiszás fotókon sokan felismerték a pornóiparból, hiszen ő nemcsak a Tisza Párt egyik megyei vezetője, Magyar Péter kedvence, de jól ismert, híres pornószínésznő is.