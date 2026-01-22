korrupciós botrányUkrajnaMenczer Tamás

Ukrajnában újabb korrupciós botrány tört ki, Weber és Von der Leyen mégis oda küldené a magyarok pénzét

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált a legújabb korrupciós botrányra, amely Zelenszkij legbelsőbb köréig ér. Menczer Tamás emlékeztetett, Brüsszel ebbe az Ukrajnába küldené a pénzt, és ezt a Tisza Párt is támogatja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 15:26
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
– Hoppá! Ukrajnában újabb dominó dőlt el. Lehet, hogy itt az újabb aranybudi? – fogalmazott videójában Menczer Tamás a legújabb ukrajnai korrupciós botrányra reagálva. 

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás reagált a legújabb korrupciós botrányra, amely Zelenszkij legbelsőbb köréig ér
Fotó: MTI

Ahogy arról lapunk is beszámolt, sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják Zelenszkij elnöki hivatalának korábbi helyettes vezetőjét, bizonyos Rosztiszlav Surmát. – A vád az, hogy súlyos összegeket vett fel olyan energiacégeken keresztül, amelyek már rég nem termeltek energiát, ugyanis az oroszok által megszállt területeken vannak – emlékeztet Menczer Tamás.  

Érted? Na, nekik akarja adni a pénzedet, a te pénzedet Weber és Von der Leyen, és a Tisza ezt támogatja. Nem a háború finanszírozására, hanem azonnali vizsgálatokra van szükség!

jelentette ki a politikus. 

