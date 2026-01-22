Ukrajnában újabb korrupciós botrány tört ki, Weber és Von der Leyen mégis oda küldené a magyarok pénzét

– Hoppá! Ukrajnában újabb dominó dőlt el. Lehet, hogy itt az újabb aranybudi? – fogalmazott videójában Menczer Tamás a legújabb ukrajnai korrupciós botrányra reagálva.

Fotó: MTI

Ahogy arról lapunk is beszámolt, sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják Zelenszkij elnöki hivatalának korábbi helyettes vezetőjét, bizonyos Rosztiszlav Surmát. – A vád az, hogy súlyos összegeket vett fel olyan energiacégeken keresztül, amelyek már rég nem termeltek energiát, ugyanis az oroszok által megszállt területeken vannak – emlékeztet Menczer Tamás.

Érted? Na, nekik akarja adni a pénzedet, a te pénzedet Weber és Von der Leyen, és a Tisza ezt támogatja. Nem a háború finanszírozására, hanem azonnali vizsgálatokra van szükség!

– jelentette ki a politikus.