Az ukrán korrupcióellenes nyomozóhatóság többmillió dolláros sikkasztási ügy miatt emelt vádat Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnök-helyettese ellen. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hatóságok szerint a gyanúsítottak olyan villamosenergia után jutottak állami kifizetésekhez, amely valójában nem került be az ukrán energiarendszerbe. Az ügyben az elnöki hivatalig érnek a szálak. Az újabb, felszínre törő korrupciós ügy már a sokadik eset, ami érinti Zelenszkij közvetlen környezetét. Egy korábbi korrupciós ügy óta Zelenszkij most gyanúba keveredett volt munkatársa külföldön tartózkodik, elkerülve a hatóságokat – számolt be róla az Origo is.
Újabb súlyos korrupciós ügy robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében
Ismét korrupciós botrány árnyékolja be az ukrán elnök környezetét, ezúttal többmillió dolláros sikkasztás és pénzmosás gyanújával. Miközben Zelenszkij a nyugati támogatásokért és a „tisztulás” ígéretével lobbizik a nemzetközi porondon, a háttérben a zöldenergiára hivatkozva folyt a közpénzek lenyúlása.
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal január 21-én hozta nyilvánosságra, hogy sikkasztás és pénzmosás gyanújával vádat emeltek Rosztiszlav Surma ellen, aki korábban az államfő kabinetfőnök-helyettesi tisztségét töltötte be. A hivatal közlése szerint az ügyben összesen kilenc gyanúsított szerepel, köztük Surma testvére, Oleh, aki tulajdonrésszel rendelkezik a KD Energyben és a Renewable Energy of Zaporizhzhiában. A vádlottak között található továbbá Surma egyik üzleti partnere, több energetikai cég munkatársa, valamint a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató korábbi kereskedelmi igazgatója.
A hatóságok szerint az érintettek összesen 141,3 millió hrivnya, vagyis mintegy 3,28 millió dollár elsikkasztásáért felelősek.
A NABU állítása alapján a Surma testvérek 2019–2020-ban vették át a zaporizzsjai régióban működő energetikai vállalatokat, ahol naperőművek létesítésébe kezdtek. Az ott előállított villamos energiát az úgynevezett zöld tarifa rendszerében értékesítették.
A szóban forgó támogatási rendszert az ukrán kormány 2008-ban vezette be, és a piacinál magasabb átvételi árat garantál a megújuló forrásból származó áramra, ösztönözve a beruházásokat. A rendszer fennállása során többször is korrupciós vádak merültek fel, mivel a kormányzathoz közel álló üzleti körök jelentős bevételekre tettek szert általa.
A semmire kaptak pénzt
A NABU jelentése szerint Oroszország teljes körű támadásának megindulása és a Zaporizzsjai terület egy részének megszállása után a naperőművek leváltak Ukrajna egységes energiarendszeréről, megrongálódtak, és a dolgozókat is evakuálták. Ennek ellenére az érintettek által irányított cégek továbbra is áramtermelést jelentettek le, és felvették a zöld tarifa szerinti kifizetéseket, miközben ténylegesen nem juttattak villamos energiát az ukrán hálózatba.
Rosztiszlav Surma 2023-ban elismerte, hogy testvére pénzügyi támogatásban részesült az ukrán államtól az orosz megszállás alatt álló területeken működő naperőművek után.
Surma 2021 és 2024 között töltötte be a kabinetfőnök-helyettesi posztot. A sajtóban olyan értesülések is megjelentek, hogy jelenleg Németországban él. A NABU vezetője, Semen Kryvonos 2025-ben arról számolt be, hogy a nyomozók átvizsgálták Surma németországi ingatlanát.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
