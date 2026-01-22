Újabb súlyos korrupciós ügy robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal január 21-én hozta nyilvánosságra, hogy sikkasztás és pénzmosás gyanújával vádat emeltek Rosztiszlav Surma ellen, aki korábban az államfő kabinetfőnök-helyettesi tisztségét töltötte be. A hivatal közlése szerint az ügyben összesen kilenc gyanúsított szerepel, köztük Surma testvére, Oleh, aki tulajdonrésszel rendelkezik a KD Energyben és a Renewable Energy of Zaporizhzhiában. A vádlottak között található továbbá Surma egyik üzleti partnere, több energetikai cég munkatársa, valamint a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató korábbi kereskedelmi igazgatója.

A hatóságok szerint az érintettek összesen 141,3 millió hrivnya, vagyis mintegy 3,28 millió dollár elsikkasztásáért felelősek.

A NABU állítása alapján a Surma testvérek 2019–2020-ban vették át a zaporizzsjai régióban működő energetikai vállalatokat, ahol naperőművek létesítésébe kezdtek. Az ott előállított villamos energiát az úgynevezett zöld tarifa rendszerében értékesítették.

A szóban forgó támogatási rendszert az ukrán kormány 2008-ban vezette be, és a piacinál magasabb átvételi árat garantál a megújuló forrásból származó áramra, ösztönözve a beruházásokat. A rendszer fennállása során többször is korrupciós vádak merültek fel, mivel a kormányzathoz közel álló üzleti körök jelentős bevételekre tettek szert általa.

A semmire kaptak pénzt

A NABU jelentése szerint Oroszország teljes körű támadásának megindulása és a Zaporizzsjai terület egy részének megszállása után a naperőművek leváltak Ukrajna egységes energiarendszeréről, megrongálódtak, és a dolgozókat is evakuálták. Ennek ellenére az érintettek által irányított cégek továbbra is áramtermelést jelentettek le, és felvették a zöld tarifa szerinti kifizetéseket, miközben ténylegesen nem juttattak villamos energiát az ukrán hálózatba.