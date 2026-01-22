A püspök szerint az ukrán lakosságot nem csak a légitámadások fenyegetik. Az éjszakai fagyok különösen az idősekre, a betegekre és a fogyatékossággal élőkre jelentenek közvetlen életveszélyt. – A helyzet továbbra is rendkívül súlyos – mondta. Kijevben és Ukrajna számos régiójában az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt elhúzódó áramszünetek vannak: előfordul, hogy naponta csak néhány órára van áram, máskor pedig egyáltalán nincs.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Az éjszakai hőmérséklet Ukrajnában tartósan –20 Celsius-fok alá süllyed, miközben a kórházakban rohamosan nő a tüdőgyulladásos és hörghurutos megbetegedések száma. Valós veszélye van annak, hogy emberek fagynak halálra – erre figyelmeztet Olekszandr Jazloveckij, a kijev–zsitomiri egyházmegye segédpüspöke, a Caritas-Spes elnöke. Mint fogalmazott: ha az orosz támadások nem szűnnek meg, ezen a télen sokan életüket veszíthetik a hideg miatt. Már halálos áldozatai is vannak a kutya hidegnek.
A háborús hírek folyamatosan érkeznek: az északkelet-ukrajnai Harkivban egy orosz támadásban legalább négy ember meghalt, hatan pedig megsérültek. A város polgármestere, Ihor Terehov közölte: egy nagy hatótávolságú orosz drón csapódott be egy gyermekgyógyászati egészségügyi intézménybe, amely ezután kigyulladt. Személyi sérülésekről ott nem érkezett jelentés. Az éjszaka során rakétákat indítottak Kijev irányába is, és ismét több városrész maradt áram nélkül – írja a SIR.
„Villany és fűtés nélkül élni, különösen télen, rendkívüli megpróbáltatás” – hangsúlyozta a püspök. Elmondása szerint nappal is –10 Celsius-fok körüli hideg van, éjszaka pedig akár –20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. A meteorológiai előrejelzések szerint további lehűlés várható.
Fűtés, meleg víz és sok esetben világítás nélkül igyekeznek a családok alkalmazkodni a körülményekhez: teljes ruházatban alszanak, közös helyiségekbe húzódnak, vagy az úgynevezett „ellenállási pontokon” keresnek menedéket. A mindennapokat egyszerre jellemzi a bizonytalanság és az egymás iránti szolidaritás.
Kijevben sokan már öt napja élnek áram és fűtés nélkül. Az újabb bombázások megakadályozzák az ellátás helyreállítását. Több nagyobb üzlet nem működik az áramhiány miatt, a benzinkutaknál és élelmiszerboltoknál hosszú sorok alakultak ki. A Caritas-Spes elnöke szerint egyre többen betegednek meg, miközben kórházak és iskolák is fűtetlenek. Az állam igyekszik mindent megtenni, de a városban mindenütt generátorok zaja hallatszik.
A legsúlyosabban a legkiszolgáltatottabbak érintettek. Jazloveckij püspök több személyes történetet is felidézett: egy anya és kisgyermeke az irodában próbál melegedni, mert a lakásukban már közel nulla fok van; egy másik család naponta akkumulátorral járja a várost töltési lehetőséget keresve, mert otthon életfenntartó készülékre szoruló fogyatékossággal élő hozzátartozójuk van. Egy idős házaspár forró vízzel töltött palackokat tesz a takaró alá éjszakánként. Egy hetvenes éveiben járó férfi pedig úgy fogalmazott: szerinte ő és a hozzá hasonlók talán nem élik túl ezt a telet.
Eközben Ukrajna Rivne megyéjében január 18–19. között hat embert szállítottak kórházba kihűlés és fagyási sérülések miatt,
közülük ketten életüket vesztették.
Az esetek több járást érintettek, a legtöbb áldozatot a rivnei járásban regisztrálták. A hatóságok szerint a sérüléseket elsősorban a tartós hidegben való tartózkodás megfelelő ruházat nélkül, valamint a kihűlés és a fagyás első tüneteinek figyelmen kívül hagyása okozta – írja az NV.
A Caritas-Spes és a Caritas Ukrajna a háború első napjai óta humanitárius segítséget nyújt az ország egész területén: segélyközpontokat működtet, üzemanyagot, generátorokat és hordozható akkumulátorokat biztosít.
Borítókép: Áramszünet Kijevben (Fotó: AFP)
