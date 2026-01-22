Halálra fagynak az emberek Ukrajnában

A háborús hírek folyamatosan érkeznek: az északkelet-ukrajnai Harkivban egy orosz támadásban legalább négy ember meghalt, hatan pedig megsérültek. A város polgármestere, Ihor Terehov közölte: egy nagy hatótávolságú orosz drón csapódott be egy gyermekgyógyászati egészségügyi intézménybe, amely ezután kigyulladt. Személyi sérülésekről ott nem érkezett jelentés. Az éjszaka során rakétákat indítottak Kijev irányába is, és ismét több városrész maradt áram nélkül – írja a SIR.

„Villany és fűtés nélkül élni, különösen télen, rendkívüli megpróbáltatás” – hangsúlyozta a püspök. Elmondása szerint nappal is –10 Celsius-fok körüli hideg van, éjszaka pedig akár –20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. A meteorológiai előrejelzések szerint további lehűlés várható.

Fűtés, meleg víz és sok esetben világítás nélkül igyekeznek a családok alkalmazkodni a körülményekhez: teljes ruházatban alszanak, közös helyiségekbe húzódnak, vagy az úgynevezett „ellenállási pontokon” keresnek menedéket. A mindennapokat egyszerre jellemzi a bizonytalanság és az egymás iránti szolidaritás.