Kijev már nem sokáig húzza, százezrek menekülnek otthonaikból

Vitalij Klicsko polgármester arról beszélt, hogy csak ebben a hónapban hatszázezer ember hagyta el az ukrán fővárost, hamarosan pedig humanitárius katasztrófa következhet. A legutóbbi orosz csapás következtében Kijev felében jelenleg sincsen se fűtés, se áram, sem pedig vízszolgáltatás, miközben odakint tombol a tél.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:53
Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
Vitalij Klicsko szerint az oroszok humanitárius katasztrófát akarnak okozni, és igen közel is járnak hozzá. Kijev felében a legutóbbi orosz csapások óta se áram, se fűtés nincsen, csak januárban pedig már hatszázezer ember hagyta el a fővárost, ahol jelenleg is tombol a tél – írja az Origo

Kijev felében nincs áram, se fűtés, a lakosok így vészhelyzeti sátrakba kényszerültek
Kijev felében nincs áram, se fűtés, a lakosok így vészhelyzeti sátrakba kényszerültek. Fotó: AFP

Oroszország nagyszabású légicsapásai nyomán Kijev mintegy felében az áram-, fűtés- és vízellátás is szünetel, ami a humanitárius válság kockázatát növeli. Vitalij Klicsko polgármester arra kérte azokat, akik tehetik, hogy ideiglenesen hagyják el a fővárost. Oroszország az elmúlt napokban több száz drónt, cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat vetett be, amelyekkel az energetikai infrastruktúrát támadta. 

A jelentések szerint az egyik ballisztikus rakéta közvetlenül eltalált egy hőerőművet, ennek okán pedig a távfűtési rendszerből a vizet le kellett engedni, mert félő volt, hogy a csövek a fagyban elrepednek. 

A fagyos körülmények között több ezer ház maradt fűtés nélkül, a lakók egy része így átmeneti, vészhelyzeti sátrakba kényszerült. Azonban sajnos nem mindenkinek jut hely ezekben a sátrakban, akik pedig a lakóházakban maradtak sok esetben már a fürdőszobát sem tudják használni az elfagyott csövek miatt. 

Klicsko szerint egyértelmű, hogy Oroszország azt szeretné, ha Kijev nem tudná átvészelni a telet, ezzel pedig humanitárius katasztrófát okoz. A polgármester jelentése szerint csak januárban hatszázezer ember hagyta el a hárommilliós Kijevet. 

 

Eközben azonban a politikai csatározás is zajlik, miután Klicsko már több alkalommal is támadta Volodimir Zelenszkijt a kijevi állapotok miatt. A polgármester szerint ugyanis más régiókban a helyreállításra sokkal több energiát fektet az ukrán kormányzat, mint a fővárosban, ahol több ezer ember fagyoskodik a tél közepén. 

 

Borítókép: Kijevi lakosok egy vészhelyzeti sátorban (Fotó: AFP)

