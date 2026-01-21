Kijev már nem sokáig húzza, százezrek menekülnek otthonaikból

Vitalij Klicsko szerint az oroszok humanitárius katasztrófát akarnak okozni, és igen közel is járnak hozzá. Kijev felében a legutóbbi orosz csapások óta se áram, se fűtés nincsen, csak januárban pedig már hatszázezer ember hagyta el a fővárost, ahol jelenleg is tombol a tél – írja az Origo.

Kijev felében nincs áram, se fűtés, a lakosok így vészhelyzeti sátrakba kényszerültek. Fotó: AFP

Oroszország nagyszabású légicsapásai nyomán Kijev mintegy felében az áram-, fűtés- és vízellátás is szünetel, ami a humanitárius válság kockázatát növeli. Vitalij Klicsko polgármester arra kérte azokat, akik tehetik, hogy ideiglenesen hagyják el a fővárost. Oroszország az elmúlt napokban több száz drónt, cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat vetett be, amelyekkel az energetikai infrastruktúrát támadta.