KijevIMForosz-ukrán háború

Fél Kijev fagyoskodik, amikor az IMF a fűtéstámogatások megszüntetését sürgeti

Miközben Kijevben rendkívüli állapot uralkodik, és a társasházak közel fele fűtés nélkül maradt, az IMF vezérigazgatója Davosban arról beszélt: Ukrajnának meg kell szüntetnie az áram- és fűtéstámogatásokat, és be kell fejeznie a reformokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 23:05
Melegedő sátrak a lakosságnak Kijevben Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A strana.ua beszámolója szerint az IMF vezérigazgatója, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórum margóján szólította fel az ukrán hatóságokat arra, hogy szüntessék meg az elektromos áramra és a fűtésre vonatkozó támogatásokat. Miközben Ukrajnában áramszünetek és fűtéskimaradások sújtják a lakosságot – hívja fel rá a figyelmet a Hirado.hu.

Mint mondta, Ukrajna számára a legfontosabb, hogy minden, ami gátolja a magánszektor dinamikáját, eltűnjön.

Nem könnyű, de meg kell tenni

– fogalmazott Georgieva.

A vezérigazgató egyúttal tanácsot is adott az ukránoknak: arra buzdította őket, hogy reggelente „ordítsanak fel”, hogy magabiztosak legyenek, mint az oroszlánok. Felidézte azt is, hogy a múlt héten, Georgieva kijevi látogatása idején a Rada nem szavazta meg az IMF új hiteléhez fontos törvényjavaslatok napirendre vételét. 

A Valutaalap továbbra is adóemeléseket sürget előfeltételként az új kölcsönhöz.

A Kijevben uralkodó rendkívüli állapotokról korábban lapunk is beszámolt: a társasházak közel fele fűtés nélkül maradt, a túlélésért küzd a lakosság. A háború kezdete óta eltelt első három tél viszonylag enyhe volt, a negyedik télen azonban súlyos fagyok sújtják az országot, különösen a fővárost. Mindeközben Ukrajna energetikai helyzete tovább romlott:

2022 óta Oroszország szisztematikusan támadja az erőműveket, alállomásokat és távvezetékeket, széles körű áramszüneteket okozva. Január 9-én nagyszabású támadás érte a fővárost a csapások súlyosan megrongálták az elektromos áram, a hő- és a vízellátás kulcsfontosságú létesítményeit. A város bal partján, valamint a Pecserszk és a Sevcsenkivszkij kerületekben vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be, miközben a fűtés- és vízellátásban is komoly fennakadások keletkeztek.

Mintegy 6000 sokemeletes társasház maradt fűtés nélkül.

Vitalij Klicsko főpolgármester rendkívüli állapotot hirdetett, és ideiglenes elköltözésre kérte azokat, akiknek van erre lehetőségük. Január 12-re a legtöbb fogyasztónál helyreállt a hőellátás, az áramhelyzet azonban nem javult érdemben. Január 13-án újabb támadás súlyosbította a helyzetet, majd január 14-én egyértelművé vált, hogy a problémák hosszú távúak: a meteorológiai előrejelzések szerint a hőmérséklet akár –15 Celsius-fok alá is süllyedhet.

Borítókép: Melegedő sátrak a lakosságnak Kijevben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.