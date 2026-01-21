Ukrajnában súlyos energiaválság tombol, és humanitárius válság van kialakulóban. Az orosz támadások miatt egyre több régióban maradnak áram és így fűtés nélkül az emberek. Az új áramszüneti menetrend szerint pedig napi 15–20 órán át is lehetnek áramkimaradások. Az ukrán parlamenti apparátus is távmunkában kénytelen dolgozni, mivel az orosz támadások miatt nincs fűtés és az ivóvízellátás is leállt a Verhovna Rada irodáiban. Az ukrán képviselők közül többen is arról számoltak be, hogy 12 fokban, kabátban voltak kénytelenek dolgozni a törvényhozás épületében – számolt be róla az UNN honlapja.
Amikor már a parlamentben sincs fűtés: Ukrajna a tűréshatáron túl
Ukrajnában egyre súlyosabbá válik az energiaválság. Több régióban is napi 15–20 órás áramkimaradások vannak beütemezve, de a szakemberek sokszor a fennmaradó időre se tudják biztosítani a stabil áramszolgáltatást. A helyzet a kijevi törvényhozást sem kíméli, a Verhovna Rada épülete fűtés és ivóvíz nélkül maradt, így távmunkában kénytelenek dolgozni az ukrán képviselők.
Jaroszlav Zseleznyak képviselő Telegramon arról írt, hogy a parlamenti épületben található irodájában alig volt fűtés és mindössze 12 Celsius-fokban, kabátban volt kénytelen dolgozni. A közműellátási problémákat a várost ért orosz bombázás okozta – írja a karpathir.hu.
Danyiil Hetmancov képviselő is megerősítette a fűtésleállásról szóló híreket, ugyanakkor elutasította a munkaleállásról szóló híreszteléseket:
Barátaim, ne írjatok butaságokat, ellenőrizzétek a forrásokat. A Rada a helyén van, dolgozunk. Fűtés nélkül, kabátban, de a srácoknak a fronton biztosan nehezebb. Ezért nincs jogunk panaszkodni.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, százezrek szenvednek Ukrajnában, fűtés nélkül maradt az ország. A lassan négy éve tartó háború során az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, így sokan elektromos fűtésre kényszerültek átállni, az áramszünetek miatt pedig már ez sem lehetséges. Ukrajna lakossága szenved, eközben Zelenszkij hallani sem akar a kompromisszumos békemegállapodásról.
Borítókép: Százezrek maradtak fűtés nélkül Ukrajna-szerte (Fotó: AFP)
