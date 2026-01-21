Amikor már a parlamentben sincs fűtés: Ukrajna a tűréshatáron túl

Jaroszlav Zseleznyak képviselő Telegramon arról írt, hogy a parlamenti épületben található irodájában alig volt fűtés és mindössze 12 Celsius-fokban, kabátban volt kénytelen dolgozni. A közműellátási problémákat a várost ért orosz bombázás okozta – írja a karpathir.hu.

Danyiil Hetmancov képviselő is megerősítette a fűtésleállásról szóló híreket, ugyanakkor elutasította a munkaleállásról szóló híreszteléseket: