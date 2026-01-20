Itt a beismerés: Magyar Péter pártcsaládja a gazdák ellen van

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője gyakorlatilag nyíltan elismerte egy sajtótájékoztatón, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a Mercosur kereskedelmi megállapodást, még akkor is, ha az súlyos következményekkel járhat az európai – köztük a magyar – gazdákra nézve. Az Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján Weber egyenesen „anti-Trump megállapodásként” ünnepelte az egyezményt, világossá téve, hogy a geopolitika fontosabb számára, mint az európai gazdák védelme.

Manfred Weber nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt

Fotó: AFP

A néppárti politikus szerint a kereskedelem ma már nem gazdasági, hanem geopolitikai eszköz, és Európának partnerséget kell választania a polarizáció helyett. Weber ezzel lényegében igazolta azokat a félelmeket, amelyek szerint Brüsszel kész feláldozni a gazdák érdekeit.

Weber azt is megerősítette, hogy az Európai Néppárt – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt.

A frakcióvezető szavai alapján egyértelmű, hogy Brüsszelben pontosan tudják, hogy a megállapodás komoly társadalmi feszültségeket okoz, mégis végigviszik.