Rendkívüli

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett

MercosurWebereurópai gazdaEPP

Itt a beismerés: Magyar Péter pártcsaládja a gazdák ellen van

Weber egyenesen „anti-Trump megállapodásként” ünnepelte a Mercosur-megállapodást. A Néppárt vezetője azt is megerősítette, hogy az EPP – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt. Grönland kérdését is feszegette Weber, ami kapcsán elmondta, hogy nem szabad átvenni a „Trump stílusú” politizálást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 9:47
Manfred Weber és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője gyakorlatilag nyíltan elismerte egy sajtótájékoztatón, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a Mercosur kereskedelmi megállapodást, még akkor is, ha az súlyos következményekkel járhat az európai – köztük a magyar – gazdákra nézve. Az Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján Weber egyenesen „anti-Trump megállapodásként” ünnepelte az egyezményt, világossá téve, hogy a geopolitika fontosabb számára, mint az európai gazdák védelme.

Manfred Weber nem az európai gazdák érdekeit tartja szem előtt
Fotó: AFP

A néppárti politikus szerint a kereskedelem ma már nem gazdasági, hanem geopolitikai eszköz, és Európának partnerséget kell választania a polarizáció helyett. Weber ezzel lényegében igazolta azokat a félelmeket, amelyek szerint Brüsszel kész feláldozni a gazdák érdekeit. 

Weber azt is megerősítette, hogy az Európai Néppárt – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt. 

A frakcióvezető szavai alapján egyértelmű, hogy Brüsszelben pontosan tudják, hogy a megállapodás komoly társadalmi feszültségeket okoz, mégis végigviszik.

Grönland kérdését is feszegette Weber

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump Grönland megvásárlására törekszik és büntetővámokat helyezett kilátásba mindazon országokkal szemben, amelyek nem támogatják a terveit. Weber határozottan kijelentette, hogy Grönland Dánia szerves része, és aki Grönlanddal „játszik”, az a NATO-val játszik.

Weber elmondta, az Európai Parlament úgy döntött, hogy az Amerikával kötött kereskedelmi megállapodást felfüggeszti, miután Washington részéről a vámfenyegetések aláásták a tavaly nyáron Skóciában kialakított egyezség megbízhatóságát. A néppárti politikus hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a felek fenyegetésekkel próbálják alakítani a kereskedelmi kapcsolatokat. 

A felfüggesztés egyértelmű üzenet az Egyesült Államoknak, Washington nem kap nulla százalékos vámhozzáférést az európai egységes piachoz. 

Weber szerint ez jelenleg a legerősebb eszköz Európa kezében. Ugyanakkor az EPP vezetője óvatosságra intett. Mint fogalmazott, a helyzetet nem szabad tovább eszkalálni, és nem szabad átvenni a „Trump stílusú” politizálást. 

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

