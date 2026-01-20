Trump hülyeséget emlegetett, és elárulta, hogy miért kell Amerikának Grönland

Donald Trump azt közölte, hogy Nagy-Britannia azon döntése, miszerint átadja a Chagos-szigeteket Mauritiusnak, az egyik oka annak, hogy Grönlandot szeretné birtokba venni. Az amerikai elnök, aki a Világgazdasági Fórumra utazik a svájci Davosba, ezt az állítást akkor tette, amikor fokozta a sarkvidéki terület megszerzésével kapcsolatos retorikáját.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump kedden bejegyzések özönét tette közzé Truth Social platformján Grönland elfoglalásáról, amely Dánia, az Egyesült Államok NATO-szövetségesének területe.

Trump: Nagy hülyeség

A bejegyzésben Trump aláhúzta:

Megdöbbentő módon »briliáns« NATO-szövetségesünk, az Egyesült Királyság jelenleg azt tervezi, hogy Diego Garcia szigetét, egy létfontosságú amerikai katonai bázis helyszínét, Mauritiusnak adja, ráadásul SEMMILYEN OK NÉLKÜL.

„Kétségtelen, hogy Kína és Oroszország észrevette ezt a teljes gyengeségre utaló cselekedetet. Ezek olyan nemzetközi hatalmak, amelyek csak az ERŐT ismerik el, ezért az Amerikai Egyesült Államokat, az én vezetésem alatt, mindössze egy év után, minden eddiginél jobban tisztelik” – jelentette ki Trump.

Az, hogy az Egyesült Királyság elajándékoz egy rendkívül fontos földterületet, NAGY HÜLYESÉG, és egy újabb a nemzetbiztonsági okok nagyon hosszú sorában, amiért Grönlandot meg kell szerezni

– tette hozzá az amerikai elnök.

Az Egyesült Királyság tavaly megállapodást kötött arról, hogy átadja a Chagos-szigetek feletti szuverenitását Mauritiusnak, miközben megtartja a Diego Garcia-szigeten, a terület legnagyobb szigetén lévő brit–amerikai katonai bázis ellenőrzését.

A szigeteket 1965-ben választották el Mauritiustól, amikor Mauritius még brit gyarmat volt. Nagy-Britannia hárommillió fontért vásárolta meg a szigeteket, de Mauritius azzal érvelt, hogy illegálisan kényszerítették arra, hogy átadja azokat a függetlenségi megállapodás részeként.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)