Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében reagált Magyar Péter azon kijelentésére, amely szerint a kormány nem tudta megvédeni a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól.
Mercosur-ügy: Dömötör Csaba szerint leszakadt a plafon Magyar Péter kijelentése után
Dömötör Csaba kifogásolta Magyar Péter kijelentéseit a Mercosur-megállapodás kapcsán. A politikus szerint valótlan az az állítás, hogy a magyar kormány nem védte meg a gazdákat, mivel az egyezményt Magyar Péter saját brüsszeli pártja készítette elő, miközben a magyar kormány vétót alkalmazott.
Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától.
– írta Dömötör Csaba.
A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.
– olvasható a bejegyzésben.
Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)
