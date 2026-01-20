Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

Dömötör CsabaMercosurMagyar Péter

Mercosur-ügy: Dömötör Csaba szerint leszakadt a plafon Magyar Péter kijelentése után

Dömötör Csaba kifogásolta Magyar Péter kijelentéseit a Mercosur-megállapodás kapcsán. A politikus szerint valótlan az az állítás, hogy a magyar kormány nem védte meg a gazdákat, mivel az egyezményt Magyar Péter saját brüsszeli pártja készítette elő, miközben a magyar kormány vétót alkalmazott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 9:17
Dömötör Csaba Forrás: AFP
Dömötör Csaba Facebook-bejegyzésében reagált Magyar Péter azon kijelentésére, amely szerint a kormány nem tudta megvédeni a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól.

Dömötör Csaba (Fotó: MTI)
Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

Azt mondja Magyar Péter, hogy a kormány nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától.

– írta Dömötör Csaba.

A Mercosur-megállapodást ugyanis a saját brüsszeli pártja hozta össze. Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott. Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot.

– olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
