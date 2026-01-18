tisza pártmagyar péterdömötör csabaordas hazugság

Dömötör Csaba: Sokaknak elég hamar sikerült felvenni a Magyar Péter-i tempót

Dömötör Csaba reagált arra az ügyre, amelyben Magyar Péter a Tisza Párt jelöltjének állítólagos megtámadásáról számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 16:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ordas hazugság” – írta Dömötör Csaba legfrissebb közösségi médiás posztjában Magyar Péter egyik kijelentése kapcsán. A Fidesz európai parlamenti képviselője Magyar egyik korábbi állítását vette górcső alá, miszerint Rádon megtámadták a Tisza Párt egyik jelöltjét, Szimon Renátát.

Debrecen, 2025. december 3. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón 2025. december 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Dömötör posztjában emlékeztetett: Magyar Péter január 15-én drámai posztban arról írt, hogy „Orbán janicsárjai” bántalmazták pártja Pest vármegyei jelöltjét kampányolás közben. Az állítást azonban később maga Szimon Renáta cáfolta. Információk szerint a képviselőjelölt tanúvallomásában a rendőrségnek azt mondta:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.

Dömötör Csaba szerint a történet több szempontból is aggályos.

„Nem tudom, melyik a súlyosabb” – kezdte bejegyzését, majd három lehetőséget sorolt fel. Az EP-képviselő szerint az egyik probléma, hogy a Tisza Párt álhírt kezdett terjeszteni, amely szerint jelöltjét támadás érte, miközben később kiderült: 

a politikus nem is tartózkodott a megnevezett helyszínen.

Az EP-képviselő szerint a másik súlyos körülmény, hogy Magyar Péter személyesen pörgette fel az ügyet, majd a lelepleződés után nem érezte szükségét sem bocsánatkérésnek, sem magyarázatnak.

A bocsánatkérés, azt hiszem, az ő előéletét ismerve totálisan elképzelhetetlen lenne.

 – fogalmazott Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője harmadik pontként a baloldali médiát bírálta, amely szerinte elhallgatta a cáfolatot.

Az ugyanonnan pénzelt, Magyar Pétert pajzsra emelő médiacsapatok nem gondolják úgy, hogy egy ilyen ordas hazugságról akár egyetlen karaktert is írniuk kellene

– fogalmazott.

A politikus szerint ráadásul napokig tartott az álhírkampány, miközben a váci jelölt csak a rendőrségi eljárás megindulása után mondta el, hogy az egész történet kitaláció volt.

Hát így állunk. Sokaknak elég hamar sikerült felvenni a Magyar Péter-i tempót

 – zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP/Szentgallay Bálint)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu