Dömötör Csaba: Sokaknak elég hamar sikerült felvenni a Magyar Péter-i tempót

„Ordas hazugság” – írta Dömötör Csaba legfrissebb közösségi médiás posztjában Magyar Péter egyik kijelentése kapcsán. A Fidesz európai parlamenti képviselője Magyar egyik korábbi állítását vette górcső alá, miszerint Rádon megtámadták a Tisza Párt egyik jelöltjét, Szimon Renátát.

Dömötör posztjában emlékeztetett: Magyar Péter január 15-én drámai posztban arról írt, hogy „Orbán janicsárjai” bántalmazták pártja Pest vármegyei jelöltjét kampányolás közben. Az állítást azonban később maga Szimon Renáta cáfolta. Információk szerint a képviselőjelölt tanúvallomásában a rendőrségnek azt mondta:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.

Dömötör Csaba szerint a történet több szempontból is aggályos.

„Nem tudom, melyik a súlyosabb” – kezdte bejegyzését, majd három lehetőséget sorolt fel. Az EP-képviselő szerint az egyik probléma, hogy a Tisza Párt álhírt kezdett terjeszteni, amely szerint jelöltjét támadás érte, miközben később kiderült:

a politikus nem is tartózkodott a megnevezett helyszínen.

Az EP-képviselő szerint a másik súlyos körülmény, hogy Magyar Péter személyesen pörgette fel az ügyet, majd a lelepleződés után nem érezte szükségét sem bocsánatkérésnek, sem magyarázatnak.

A bocsánatkérés, azt hiszem, az ő előéletét ismerve totálisan elképzelhetetlen lenne.

– fogalmazott Dömötör Csaba.

A Fidesz európai parlamenti képviselője harmadik pontként a baloldali médiát bírálta, amely szerinte elhallgatta a cáfolatot.

Az ugyanonnan pénzelt, Magyar Pétert pajzsra emelő médiacsapatok nem gondolják úgy, hogy egy ilyen ordas hazugságról akár egyetlen karaktert is írniuk kellene

– fogalmazott.

A politikus szerint ráadásul napokig tartott az álhírkampány, miközben a váci jelölt csak a rendőrségi eljárás megindulása után mondta el, hogy az egész történet kitaláció volt.

Hát így állunk. Sokaknak elég hamar sikerült felvenni a Magyar Péter-i tempót

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

