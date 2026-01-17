Kéri László sokkoló vallomása a Tisza Pártról: Magyarország nem fog tudni kimaradni az európai háborúból

– Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba! És hosszú háborúra készülnek – írta ma reggel a Facebookon Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy videórészletet mellékelt, amelyen Kéri László a XIII. Kerületi egyik Tisza Sziget előadásán beszél.

Magyar Péter hatalomra kerülésével a magyarok készülhetnének a háborúra. Fotó: Havran Zoltán

Menczer szerint Kéri a felvételen bevallja, hogy Magyar Péter akkor is beleviszi Magyarországot a háborúba, akkor is az ukránok mellé áll, ha a magyar emberek ezt nem akarják.

– Nem fogja megúszni Magyar Péter se meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát – magyarázza a felvételen Kéri László.

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerül.



