Ukrajna január végén felfüggesztette a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást a Barátság vezetéken, arra hivatkozva, hogy a hálózatot orosz támadás érte. A kormány tájékoztatása szerint az ukrán fél elvégezte a szükséges helyreállítási munkákat, így semmilyen műszaki ok nem indokolja az újraindítás halogatását. Ennek ellenére Kijev – a magyar álláspont szerint – kifogásokat keres, és nem biztosít lehetőséget arra, hogy Magyarország és Szlovákia szakértői csoportja felmérje a vezeték állapotát. A kabinet úgy látja, hogy Ukrajna ezzel kíván nyomást gyakorolni hazánkra annak érdekében, hogy politikai céljait az Európai Unión belül érvényesítse – számolt be róla az Origo.

Magyarország zsarolására buzdít az ukrán elemző Fotó: AFP