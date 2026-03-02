Ukrajna január végén felfüggesztette a Magyarország felé irányuló kőolajszállítást a Barátság vezetéken, arra hivatkozva, hogy a hálózatot orosz támadás érte. A kormány tájékoztatása szerint az ukrán fél elvégezte a szükséges helyreállítási munkákat, így semmilyen műszaki ok nem indokolja az újraindítás halogatását. Ennek ellenére Kijev – a magyar álláspont szerint – kifogásokat keres, és nem biztosít lehetőséget arra, hogy Magyarország és Szlovákia szakértői csoportja felmérje a vezeték állapotát. A kabinet úgy látja, hogy Ukrajna ezzel kíván nyomást gyakorolni hazánkra annak érdekében, hogy politikai céljait az Európai Unión belül érvényesítse – számolt be róla az Origo.
Magyarország zsarolására buzdít az ukrán elemző
Ukrajna a Barátság vezetéken leállított kőolajszállítást továbbra sem indítja újra, noha a kormányzati tájékoztatás szerint a helyreállítás befejeződött, és semmilyen műszaki akadály nem indokolja a késlekedést. Egy nyilvánosságra került interjúban Tarasz Zahorodnyij ukrán elemző ráadásul nyíltan politikai nyomásgyakorlási eszközként beszél a vezetékről, ami megerősíti a magyar és szlovák aggályokat az energiabiztonság tudatos veszélyeztetéséről.
Egy nyilvánosságra került televíziós interjúban Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző arról beszél, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai eszközként alkalmazni kifejezetten Magyarországgal szemben.
A beszélgetésben felidézi, hogy mintegy egy évvel ezelőtt már felmerült: a kőolajvezeték alkalmas lehet nyomásgyakorlásra.
Ekkor sejtelmes utalást tesz:
Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé
– hangzik el az ukrán elemző szájából.
Tarasz Zahorodnyij tehát pontosan azt sugallja a felvételen, amivel Magyarország és Szlovákia vádolja Ukrajnát.
Borítókép: Kőolajvezeték (Fotó: AFP)
