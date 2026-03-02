Netanjahu hivatalát támadta Irán

Netanjahu irodája a célpontban

Az állami Fars hírügynökség által közzétett közlemény így fogalmazott: „A cionista rezsim bűnöző miniszterelnökének irodája és a rezsim légierő-parancsnokának főhadiszállása volt a támadás célpontja.”

IDF: személyi sérülés nem történt

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a rakéták ellenére személyi sérülés nem történt, és az incidens nem okozott jelentős károkat az érintett létesítményekben.