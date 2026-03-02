Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a támadás során a Kheibar típusú rakétákat vetették be, írja a The Times of Israel.
Netanjahu hivatalát támadta Irán
Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a legutóbbi rakétatámadások célpontjai Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök irodája és az izraeli légierő parancsnokának székhelye voltak. Izrael szerint személyi sérülés nem történt.
Netanjahu irodája a célpontban
Az állami Fars hírügynökség által közzétett közlemény így fogalmazott: „A cionista rezsim bűnöző miniszterelnökének irodája és a rezsim légierő-parancsnokának főhadiszállása volt a támadás célpontja.”
IDF: személyi sérülés nem történt
Az izraeli hadsereg közleménye szerint a rakéták ellenére személyi sérülés nem történt, és az incidens nem okozott jelentős károkat az érintett létesítményekben.
Szijjártó Péter hétfőn Budapesten számolt be a közel-keleti helyzet súlyosbodásáról, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány minden szükséges lépést megtesz a térségben tartózkodó honfitársaink biztonságáért. Az iráni csapások erősödése és a több országra kiterjedő légtérzárak miatt egyre nehezebb a hazajutás, miközben folyamatos a konzuli szolgálatok munkája. A tárcavezető arra kérte a magyarokat, hogy maradéktalanul kövessék a helyi hatóságok előírásait, a kormány pedig – mint mondta – minden diplomáciai csatornát mozgósít a biztonság garantálása érdekében.
Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk)
Megerősített biztonsági intézkedésre kell számítani a repülőtéren
A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan – írta közleményében a Budapest Airport.
Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter!
Orbán Balázs szerint, ahogy elzárták a vezetéket, úgy ki is tudják nyitni.
Az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, a Hezbollah is csatlakozott
Ez mutatja, mennyire felelőtlenül működik a rezsim – mondta a brit külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Berendeltük Ukrajna nagykövetét! + videó
„Ukrajnában a háború fenntartása érdekében nyílt embervadászat zajlik.”
