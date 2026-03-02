IránIDFNetanjahusérüléstámadás

Netanjahu hivatalát támadta Irán

Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a legutóbbi rakétatámadások célpontjai Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök irodája és az izraeli légierő parancsnokának székhelye voltak. Izrael szerint személyi sérülés nem történt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 13:25
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: Mateusz Wlodarczyk Forrás: NurPhoto/AFP
Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a támadás során a Kheibar típusú rakétákat vetették be, írja a The Times of Israel.

Irán
Irán első hiperszonikus rakétája, a Fattah (R) és a Kheibar Shekan  (Fotó:NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

Netanjahu irodája a célpontban

Az állami Fars hírügynökség által közzétett közlemény így fogalmazott: „A cionista rezsim bűnöző miniszterelnökének irodája és a rezsim légierő-parancsnokának főhadiszállása volt a támadás célpontja.”

IDF: személyi sérülés nem történt

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a rakéták ellenére személyi sérülés nem történt, és az incidens nem okozott jelentős károkat az érintett létesítményekben.

Szijjártó Péter hétfőn Budapesten számolt be a közel-keleti helyzet súlyosbodásáról, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány minden szükséges lépést megtesz a térségben tartózkodó honfitársaink biztonságáért. Az iráni csapások erősödése és a több országra kiterjedő légtérzárak miatt egyre nehezebb a hazajutás, miközben folyamatos a konzuli szolgálatok munkája. A tárcavezető arra kérte a magyarokat, hogy maradéktalanul kövessék a helyi hatóságok előírásait, a kormány pedig – mint mondta – minden diplomáciai csatornát mozgósít a biztonság garantálása érdekében.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk)

