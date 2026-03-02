biztonságiközleményliszt ferenc nemzetközi repülőtér

Megerősített biztonsági intézkedésre kell számítani a repülőtéren

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet, és megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér területén – írta közleményében a Budapest Airport.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 14:54
Repülőgép - illusztráció Fotó: AIZAR RALDES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon. A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani” – írták.

Közleményt adott ki a Budapest Airport. A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto
Közleményt adott ki a Budapest Airport. A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

A közlemény hangsúlyozta:

A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását.

Borítókép: Repülőgép - illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.