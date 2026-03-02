Megerősített biztonsági intézkedésre kell számítani a repülőtéren

„Ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon. A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani” – írták.
A közlemény hangsúlyozta:
A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását.
Borítókép: Repülőgép - illusztráció (Fotó: AFP)
