Három nap alatt nemcsak házak, hanem életek is romba dőltek + videók

Az elemzés elkészítéséhez segítséget nyújtottak olyan videók és fotók is, amelyeket szemtanúk osztottak meg a közösségi médiában. A Mariupol Now nevű Telegram-csatorna több ezer képet és videót tett közzé pontos dátummal az épületekben keletkezett károkról.

A bombázások legsúlyosabban a lakótelepeket érintették, ahol a háború előtt több tízezer civil élt. 2022. május 20-ig 477 toronyházból 443 – azaz 93 százalék – megrongálódott vagy megsemmisült, az 5673 lakóházból pedig legalább 2673 – 47 százalék – vált lakhatatlanná.

A harcok első napjaiban a Mariupolban készült videókon és fotókon elszigetelt támadások nyomait lehetett látni, a későbbi műholdfelvételek viszont már jól mutatták a pusztítás mértékét.

Nem kell meghalnod ahhoz, hogy megszűnjön az életed

A károk az oktatási intézményeket is nagy számban érintették. Összesen 74 iskola és 15 egyetemi épület rongálódott meg, emellett kórházakban is károk keletkeztek 19 helyszínen. A kutatók elemezték Ukrajna legnagyobb magántulajdonú energiaszolgáltatója, a DTEK jelentéseit is. Ezekből kiderült, hogy

Mariupolban 2022. február 25. és március 2. között 19 alállomás állt le, különböző időpontokban.

A Voda Donbasa Vízművek jelentései megerősítették, hogy Mariupol teljes lakossága ivóvíz nélkül maradt. Ez mintegy 470 ezer embert érintett.

Mariupol teljes lakossága ivóvíz nélkül maradt (Fotó: AFP)

Mariupol akkori polgármestere humanitárius katasztrófáról beszélt

A Times of Israel akkori beszámolója alapján 2022. március 21-én a hetek óta ostrom alatt álló Mariupolban továbbra is bizonytalan volt, hányan vesztették életüket.

A kommunikáció gyakorlatilag megbénult, a lakosok pincékben és óvóhelyeken húzták meg magukat.

Március 28-án Mariupol akkori polgármestere arról beszélt, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget, és a városból ki kellene menekíteni mind a 160 ezer civilt.