Három nap alatt nemcsak házak, hanem életek is romba dőltek + videók
2022 márciusában a kikötőváros lakói három nap után szembesültek a háború borzalmaival. Hetvenkét óra alatt nemcsak Mariupol teljes infrastruktúrája omlott össze, hanem a lakosok mindennapi élete is. Az emberek riadtan hallgatták a robbanások zaját, és reménykedtek, hogy túlélik a következő éjszakát.
72 óra – ennyi idő kellett ahhoz, hogy Mariupolban 2022 márciusában darabjaira hulljon mindaz, ami békeidőben természetes volt. Szinte minden közszolgáltatás egyszerre omlott össze. Elment az áram, leállt az internet és a közvilágítás, később a fűtési rendszerek is. A város lakói kabátban aludtak, gyertyafény mellett várták a reggelt. Nem sokkal később a vízellátás is megszűnt. A lakások rövid idő alatt kihűltek, sok épület lakhatatlanná vált.
Mariupol ostroma a 2022-es orosz invázió részeként zajlott; február 24-én indult. Az orosz csapatok március 2-án zárták teljesen körbe a várost, innentől kezdve az ostrom sokkal intenzívebbé vált.
A lakosság jelentős része menekülni kényszerült, aki pedig maradt, az nap mint nap a bombázások, az élelmiszer- és vízhiány közepette próbált túlélni.
A harcok május 16-án orosz győzelemmel zárultak. A város stratégiai fontosságú volt az oroszok számára: elfoglalása lehetővé tette a szárazföldi összeköttetést a 2014-ben elcsatolt Krím félsziget és a Donyec-medence között.
2022. március 4-én Mariupolt már negyedik napja szüntelenül lőtték: a kikötővárosban nem volt áram, víz és fűtés, a házak ablakai betörtek a robbanások miatt.
Az Ukrajinszka Pravdának nyilatkozó Olena nevű önkéntes – akinek rokonai a városban rekedtek – arról számolt be, hogy a lakosok Telegram-csoportokban próbálták kideríteni, mi történt a szeretteikkel. A vasúthálózat is megrongálódott, a lakosok féltek utcára lépni, inkább pincékben és menedékhelyeken húzták meg magukat. A Kalmiusz folyó bal oldalán fekvő városrész különösen súlyos találatokat kapott: lakóházak, iskolák és óvodák kerültek tűz alá, a helyi médiumok „Mariupol üstjeként” emlegették a körbezárt várost.
Március 2-től a városban megszűnt a víz- és áramszolgáltatás
A Human Rights Watch a SITU Research-csel és a Truth Houndsszal Mariupolban végzett kárfelmérést 2021 októbere és 2022 májusa között készült műholdképekre támaszkodva. A vizsgálat megállapította, hogy
a pusztítás a város egyes részeit lakhatatlanná tette.
A jelentés szerint 2022. március 16-án légibomba csapódott be a mariupoli Dráma Színház épületébe, ami ezután összeomlott. Legalább tizenöten életüket vesztették. A területen több mint 4800 épület sérült meg. Sokan tehetetlenül nézték végig, ahogy otthonuk percek alatt romhalmazzá vált.
Az elemzés elkészítéséhez segítséget nyújtottak olyan videók és fotók is, amelyeket szemtanúk osztottak meg a közösségi médiában. A Mariupol Now nevű Telegram-csatorna több ezer képet és videót tett közzé pontos dátummal az épületekben keletkezett károkról.
A bombázások legsúlyosabban a lakótelepeket érintették, ahol a háború előtt több tízezer civil élt. 2022. május 20-ig 477 toronyházból 443 – azaz 93 százalék – megrongálódott vagy megsemmisült, az 5673 lakóházból pedig legalább 2673 – 47 százalék – vált lakhatatlanná.
A harcok első napjaiban a Mariupolban készült videókon és fotókon elszigetelt támadások nyomait lehetett látni, a későbbi műholdfelvételek viszont már jól mutatták a pusztítás mértékét.
Nem kell meghalnod ahhoz, hogy megszűnjön az életed
A károk az oktatási intézményeket is nagy számban érintették. Összesen 74 iskola és 15 egyetemi épület rongálódott meg, emellett kórházakban is károk keletkeztek 19 helyszínen. A kutatók elemezték Ukrajna legnagyobb magántulajdonú energiaszolgáltatója, a DTEK jelentéseit is. Ezekből kiderült, hogy
Mariupolban 2022. február 25. és március 2. között 19 alállomás állt le, különböző időpontokban.
A Voda Donbasa Vízművek jelentései megerősítették, hogy Mariupol teljes lakossága ivóvíz nélkül maradt. Ez mintegy 470 ezer embert érintett.
Mariupol akkori polgármestere humanitárius katasztrófáról beszélt
A Times of Israel akkori beszámolója alapján 2022. március 21-én a hetek óta ostrom alatt álló Mariupolban továbbra is bizonytalan volt, hányan vesztették életüket.
A kommunikáció gyakorlatilag megbénult, a lakosok pincékben és óvóhelyeken húzták meg magukat.
A helyi tisztviselők legalább 2300 halottról beszéltek, többeket tömegsírokban temettek el.
A bombázások elvágták az áram-, víz- és élelmiszer-ellátást, megszakadt a kapcsolat a külvilággal, a túlélők pedig egy rommá lőtt városról számoltak be.
„Már nincsenek ott épületek” – mondta egy 77 éves ukrán menekült.
Március 5-re az oroszok a várost teljesen blokád alá vonták, így a segélyszállítmányok sem juthattak be, és a menekültek sem ki.
Május 16-án az Azovsztal acélmű és Mariupol város teljes „felszabadításáról” tett jelentést Szergej Sojgu. Közölte, hogy az acélműben bekerített ukrán fegyveresek utolsó, 531 fős csoportja is megadta magát. Egy mariupoli, a holokausztot is túlélő ukrán nő egy videós interjúban arról számolt be, hogy
a város ostroma szerinte még a leningrádi blokádnál is súlyosabb volt.
