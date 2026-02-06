Ez várna ránk, ha Ukrajna sorsára jutna Európa

Közben Moszkva figyelmeztetett: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekinti.

Minden ilyen egységet és létesítményt az orosz fegyveres erők legitim harci célpontnak fognak tekinteni

– idézte Zaharovát az Interfax orosz hírügynökség.

A négy éve tartó háború hatalmas pusztítást hozott

Az orosz–ukrán háború immár több mint négy éve tart, és súlyos humanitárius, infrastrukturális és környezeti pusztítást okozott Ukrajnában. A konfliktus következményei milliók életét befolyásolják, és a harcok intenzitása továbbra is magas.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint az orosz támadások után legtöbb áldozatot Donyeck, Harkiv és Herszon régiókban regisztrálták, ahol a harci cselekmények intenzitása a legmagasabb.

A háború kezdete óta a legtöbb civil 2025-ben vesztette életét: az ENSZ ukrajnai emberi jogi missziója szerint legalább 2514 civil halt meg, és több mint 12 ezren megsérültek. A civil áldozatok száma 70 százalékkal nőtt 2023-hoz képest, és 26 százalékkal emelkedett 2024-hez viszonyítva.