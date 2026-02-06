UkrajnaEurópaháborúcivil áldozatokborzalom

Ez várna ránk, ha Ukrajna sorsára jutna Európa

Miközben Brüsszel és a NATO egyre nyíltabban készül az ukrajnai közvetlen beavatkozásra, Ukrajnában szétlőtt lakóházak, porig rombolt iskolák, élhetetlenné vált városok lettek a szomorú mindennapok részei. Az alábbi összeállítás megrázó képeken és videókon keresztül mutatja be, milyen pusztítást jelent a modern háború, és milyen jövőt kockáztat Európa.

Szabó István
2026. 02. 06. 4:00
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna támogatása és ezzel a háború folytatása és kiszélesítése mellett áll Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivata Forrás: AFP
Ukrajna mellett háború árán is. A NATO és az európai politikai elit egyértelműen a háború folytatása mellett kötelezte el magát: Mark Rutte főtitkár Kijevben további, felgyorsított rakétaszállításokat és több évre szóló támogatást ígért Ukrajnának, miközben az Európai Néppárt zágrábi találkozóján a vezetők megerősítették „rendíthetetlen” elkötelezettségüket Kijev mellett, sőt felvetették az uniós vétójog gyengítését is. 

Ukrajna
Mark Rutte, a NATO főtitkára az ukrán parlament képviselőihez szól (Fotó: AFP/Andrii Nesterenko)

Közben Moszkva figyelmeztetett: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekinti.

Minden ilyen egységet és létesítményt az orosz fegyveres erők legitim harci célpontnak fognak tekinteni

– idézte Zaharovát az Interfax orosz hírügynökség.

A négy éve tartó háború hatalmas pusztítást hozott

Az orosz–ukrán háború immár több mint négy éve tart, és súlyos humanitárius, infrastrukturális és környezeti pusztítást okozott Ukrajnában. A konfliktus következményei milliók életét befolyásolják, és a harcok intenzitása továbbra is magas.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint az orosz támadások után legtöbb áldozatot Donyeck, Harkiv és Herszon régiókban regisztrálták, ahol a harci cselekmények intenzitása a legmagasabb.

A háború kezdete óta a legtöbb civil 2025-ben vesztette életét: az ENSZ ukrajnai emberi jogi missziója szerint legalább 2514 civil halt meg, és több mint 12 ezren megsérültek. A civil áldozatok száma 70 százalékkal nőtt 2023-hoz képest, és 26 százalékkal emelkedett 2024-hez viszonyítva.

A halálesetek közel fele a frontvonalhoz közeli területeken történt, ahol a lakosságot főként tüzérségi és dróntámadások érik. A nagy hatótávolságú fegyverek alkalmazása az ország egész területén fokozta a lakosság veszélyeztetettségét.

Szomorú és brutális felvételeken a háború borzalmai

A háború kezdete óta számtalan szenvedésről, pusztításról és rakétatalálatról készült képek sokkolták a nemzetközi közvéleményt.

A háború során több mint 235 ezer polgári infrastrukturális létesítmény rongálódott vagy semmisült meg, köztük legalább 790 egészségügyi intézmény és 1670 oktatási intézmény.

Az orosz erők célzott támadásokat indítottak Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, különösen a földgáz-kitermelési és -elosztó létesítményekre. Ezek a támadások súlyos károkat okoztak, és jelentős áramkimaradásokat eredményeztek több régióban, beleértve Kijevet is, ahol az év eleje óta a lakosság jelentős része fűtés és áram nélkül maradt.

Az infrastruktúra és városok pusztítása

Számos ukrán város szenvedett súlyos károkat az orosz támadások során. Például Csernyihivben részben összeomlott épületek, Odesszában lángoló egyetemi épületek, és Harkivban megrongálódott lakóházak tanúskodnak a pusztításról.

Ha Európa nem a békét választja, könnyen lehet, hogy holnap nemcsak Ukrajna, hanem a mi városaink utcáin is ez a rombolás köszön vissza.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna támogatása és ezzel a háború folytatása és kiszélesítése mellett áll (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtóhivatal)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

