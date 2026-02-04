Megrázó tragédia Szumiban: dróntámadás végzett egy menekülő ukrán házaspárral

Tragédia lett a menekülésből

A menekülés azonban tragédiába torkollott. Az 52 éves Valentyinát egy orosz drón eltalálta, súlyosan megsebesítve őt. Férje, az 54 éves Valerij kétségbeesetten szánkóra fektette feleségét, és a hóban rohanva próbált eljutni az ukrán katonákhoz segítségért.

Nem jutott azonban messzire. Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.

Russian terror against civilians. A Ukrainian couple was killed by a Russian drone while trying to evacuate from the village of Hrabovske, relatives said. Valerii and Valentyna Klochkov had lived in a cellar for over a month after Russian forces entered the village on December… pic.twitter.com/cp81rBMaAa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

A tragédia pillanatairól az ukrán hadsereg által közzétett felvételek tanúskodnak: Valerij térdre rogyott felesége teste mellett, és zokogva gyászolta őt a hóban.