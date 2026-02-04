Rendkívüli

Nyolc év fegyházat kapott Maja T. első fokon, a budapesti embervadászatban részes szélsőbaloldali aktivista

Megrázó tragédia Szumiban: dróntámadás végzett egy menekülő ukrán házaspárral

Borzasztó körülmények között vesztette életét egy ukrán házaspár január 27-én a Szumi megyei Hrabovszke településen, miután menekülés közben orosz drónok támadták meg őket. A történtekről megrázó felvételek is napvilágot láttak.

Szabó István
Forrás: New York Post2026. 02. 04. 14:53
Képkocka a videóból Forrás: New York Post
Valerij és Valentyina Klocskov a háború kitörése után is sokáig otthonukban maradtak. A folyamatos harcok ellenére kezdetben a bujkálást választották, ám végül január 27-én a háború negyedik évében úgy döntöttek, megpróbálnak biztonságosabb területre menekülni az orosz csapatok közeledése miatt, írta a New York Post.

tragédia
Valerij és Valentyina Klocskov (Forrás: New York Post)

Tragédia lett a menekülésből

A menekülés azonban tragédiába torkollott. Az 52 éves Valentyinát egy orosz drón eltalálta, súlyosan megsebesítve őt. Férje, az 54 éves Valerij kétségbeesetten szánkóra fektette feleségét, és a hóban rohanva próbált eljutni az ukrán katonákhoz segítségért.

Nem jutott azonban messzire. Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.

A tragédia pillanatairól az ukrán hadsereg által közzétett felvételek tanúskodnak: Valerij térdre rogyott felesége teste mellett, és zokogva gyászolta őt a hóban.

A borzalom ezzel sem ért véget. Miközben a férfi még a holttest mellett térdelt, egy harmadik orosz drón jelent meg a levegőben, és azonnal csapást mért rá. Valerij is a helyszínen meghalt, így a házaspár teste egymás mellett maradt a fagyos földön.

Borítókép: Képkocka a videóból (Forrás: New York Post) 

