Valerij és Valentyina Klocskov a háború kitörése után is sokáig otthonukban maradtak. A folyamatos harcok ellenére kezdetben a bujkálást választották, ám végül január 27-én a háború negyedik évében úgy döntöttek, megpróbálnak biztonságosabb területre menekülni az orosz csapatok közeledése miatt, írta a New York Post.
Megrázó tragédia Szumiban: dróntámadás végzett egy menekülő ukrán házaspárral
Borzasztó körülmények között vesztette életét egy ukrán házaspár január 27-én a Szumi megyei Hrabovszke településen, miután menekülés közben orosz drónok támadták meg őket. A történtekről megrázó felvételek is napvilágot láttak.
Tragédia lett a menekülésből
A menekülés azonban tragédiába torkollott. Az 52 éves Valentyinát egy orosz drón eltalálta, súlyosan megsebesítve őt. Férje, az 54 éves Valerij kétségbeesetten szánkóra fektette feleségét, és a hóban rohanva próbált eljutni az ukrán katonákhoz segítségért.
Nem jutott azonban messzire. Egy újabb drón csapott le rájuk, amely szó szerint darabokra tépte Valentyina testét – a nő azonnal életét vesztette.
A tragédia pillanatairól az ukrán hadsereg által közzétett felvételek tanúskodnak: Valerij térdre rogyott felesége teste mellett, és zokogva gyászolta őt a hóban.
A borzalom ezzel sem ért véget. Miközben a férfi még a holttest mellett térdelt, egy harmadik orosz drón jelent meg a levegőben, és azonnal csapást mért rá. Valerij is a helyszínen meghalt, így a házaspár teste egymás mellett maradt a fagyos földön.
Borítókép: Képkocka a videóból (Forrás: New York Post)
