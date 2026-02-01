Örök traumát okoznak a háború borzalmai

Egy kelet-ukrajnai stabilizációs ponton – a fronttól körülbelül húsz kilométerre – egyetlen éjszaka alatt tizenegy súlyosan sebesült katonát láttak el. A sérülések között égési sebek, kéz- és arcsérülések, alsó végtagi csonttörések, koponyasérülések, valamint a karokat, a mellkast és a hasat érintő sebek szerepeltek. A betegeket röntgenvizsgálatot követően föld alatti folyosórendszeren keresztül szállították a műtőkbe, ahol sürgős beavatkozásokat hajtottak végre rajtuk – írja a Welt.

Az egészségügyi személyzet közlése szerint a sebesültek evakuálása jellemzően csak éjszaka lehetséges, mivel nappal az utánpótlási és mentési útvonalakat drónok figyelik. A tapasztalatok alapján a sérülések mintegy kilencven százalékát repeszek okozzák. A lövési sérülések ritkábbá váltak, ugyanakkor egyre gyakrabban találkoznak távolról ledobott aknák által okozott sebekkel, amelyek sok esetben halálos kimenetelűek.

Nemzetközi elemzések szerint a háború kezdete óta mindkét oldalon közel kétmillióra tehető a halottak és a súlyosan sebesültek száma. Katonai szakértők szerint a helyzet a következő időszakban tovább romolhat.