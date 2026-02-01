sérülésbetegségorosz-ukrán háborúfront

Örök traumát okoznak a háború borzalmai

Az ukrajnai front térségében dolgozó orvosok beszámolói szerint a korábban jellemző lőtt sebek helyét egyre inkább dróntámadások okozta robbanásos és repeszsérülések veszik át, miközben a sebesültek körében mind gyakrabban tapasztalják az általuk „drónofóbiának” nevezett pszichés tüneteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 12:06
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Ukrajnában a front közelében működő sürgősségi ellátóhelyeken dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók beszámolói szerint a háború előrehaladtával jelentősen átalakult a sebesülések jellege. A korábban gyakran ellátott lőtt sebeket egyre inkább dróntámadások következtében keletkező robbanásos és repeszsérülések váltják fel. Az orvosok szerint egyes sérülések olyan fegyverek alkalmazására utalnak, amelyekkel korábban nem találkoztak – írja az Origo.

Ukrajnában új betegség jelent meg a fronton (Fotó: AFP)
Ukrajnában új betegség jelent meg a fronton (Fotó: AFP)

Egy kelet-ukrajnai stabilizációs ponton – a fronttól körülbelül húsz kilométerre – egyetlen éjszaka alatt tizenegy súlyosan sebesült katonát láttak el. A sérülések között égési sebek, kéz- és arcsérülések, alsó végtagi csonttörések, koponyasérülések, valamint a karokat, a mellkast és a hasat érintő sebek szerepeltek. A betegeket röntgenvizsgálatot követően föld alatti folyosórendszeren keresztül szállították a műtőkbe, ahol sürgős beavatkozásokat hajtottak végre rajtuk – írja a Welt.

Az egészségügyi személyzet közlése szerint a sebesültek evakuálása jellemzően csak éjszaka lehetséges, mivel nappal az utánpótlási és mentési útvonalakat drónok figyelik. A tapasztalatok alapján a sérülések mintegy kilencven százalékát repeszek okozzák. A lövési sérülések ritkábbá váltak, ugyanakkor egyre gyakrabban találkoznak távolról ledobott aknák által okozott sebekkel, amelyek sok esetben halálos kimenetelűek.

Nemzetközi elemzések szerint a háború kezdete óta mindkét oldalon közel kétmillióra tehető a halottak és a súlyosan sebesültek száma. Katonai szakértők szerint a helyzet a következő időszakban tovább romolhat.

Az egészségügyi dolgozók arról is beszámoltak, hogy sok sebesült kimerült és pszichésen megterhelt állapotban érkezik az ellátóhelyekre. Egyes esetekben a dróntámadásokhoz köthető pánikreakciókat tapasztalnak, amelyeket az orvosok „drónfóbiaként” említenek.

Egyre több katona érkezik olyan tünetekkel is, amelyek vegyi anyagok alkalmazására utalnak. Az orvosok a felső légutak maródását, légzési nehézségeket, mérgezéses tüneteket és tüdőkárosodást észlelnek. Európai hírszerzési szolgálatok korábbi közlései szerint az orosz hadsereg a front térségében vegyi anyagokat is bevetett.

A stabilizált állapotú sebesülteket ezt követően a hátország kórházaiba szállítják, gyakran olyan útvonalakon, amelyeket drónok elleni védőhálókkal fedtek le. Az egészségügyi személyzet szerint azonban az evakuálás során továbbra is fennáll a támadások kockázata, és sem a katonák, sem a mentésben részt vevők nincsenek teljes biztonságban.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

