A tájékoztatás szerint 14 drónt a Belgorodi terület felett, ötöt a Voronyezsi terület felett, míg egy-egy eszközt az Asztraháni és a Kalugai terület felett hatástalanítottak – számolt be a TASZSZ.

A Donyecki Népköztársaság területén található Beresztok falu felszabadítása során az orosz csapatok megsemmisítettek egy szakasznyi fegyverest az ukrán fegyveres erők elit „Kraken” egységének állományából. Erről a Déli Erők Csoportjához tartozó, „Orekh” hívójelű magas rangú lövész nyilatkozott a RIA Novosztyinak.

Beresztok Konsztantinovkától délre fekszik, és kiemelt taktikai jelentőséggel rendelkezik.

A település elfoglalása lehetővé teszi a város déli megközelítési útvonalainak ellenőrzését, ezáltal az ellenséges logisztika zavarását, valamint megteremti a feltételeket az orosz egységek további előrenyomulásához. A hadművelet során az orosz erők a front mögötti területekre is bejutottak, támadást indítottak az erődített állások ellen, és átfogó tisztogató műveletet hajtottak végre.

– számolt be a Life.ru.