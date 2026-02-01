Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelmi erők Oroszország több régiója felett összesen 21 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg.
Elesett a kulcstelepülés: megnyílt az út az orosz csapatok előtt
Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során az orosz légvédelmi rendszerek több térség felett összesen 21 ukrán drónt semmisítettek meg. Eközben a frontvonalon, a Donyecki Népköztársaság területén továbbra is intenzív harcok zajlanak: beszámolók szerint az orosz csapatok elfoglalták Beresztok falut, és jelentős veszteségeket mértek az ukrán fegyveres erők egyik elit alakulatára.
A tájékoztatás szerint 14 drónt a Belgorodi terület felett, ötöt a Voronyezsi terület felett, míg egy-egy eszközt az Asztraháni és a Kalugai terület felett hatástalanítottak – számolt be a TASZSZ.
A Donyecki Népköztársaság területén található Beresztok falu felszabadítása során az orosz csapatok megsemmisítettek egy szakasznyi fegyverest az ukrán fegyveres erők elit „Kraken” egységének állományából. Erről a Déli Erők Csoportjához tartozó, „Orekh” hívójelű magas rangú lövész nyilatkozott a RIA Novosztyinak.
Beresztok Konsztantinovkától délre fekszik, és kiemelt taktikai jelentőséggel rendelkezik.
A település elfoglalása lehetővé teszi a város déli megközelítési útvonalainak ellenőrzését, ezáltal az ellenséges logisztika zavarását, valamint megteremti a feltételeket az orosz egységek további előrenyomulásához. A hadművelet során az orosz erők a front mögötti területekre is bejutottak, támadást indítottak az erődített állások ellen, és átfogó tisztogató műveletet hajtottak végre.
– számolt be a Life.ru.
A harcokat követően az ellenséges állásokban nagy mennyiségű, külföldi gyártmányú orvosi felszerelést és ellátmányt találtak. Orekh elmondása szerint a gyógyszereken angol nyelvű feliratok voltak, míg a száraz élelmiszer lengyel eredetűnek bizonyult. A fegyveresek által használt fegyverek szintén kizárólag nyugati gyártmányúak voltak.
A Life.ru korábban arról is beszámolt, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága jelentősen fokozta tevékenységét a harkovi térségben. Orosz biztonsági szervek szerint a térségbe vezénylik a Fő Hírszerző Igazgatóság különleges erőit, a 169. gépesített dandár egységeit, valamint az aknamentesítéshez szükséges műszaki eszközöket.
Borítókép: Katonák a donyecki régióban (Fotó: AFP)
