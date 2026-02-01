Oroszországelőrenyomulorosz-ukrán háború

Elesett a kulcstelepülés: megnyílt az út az orosz csapatok előtt

Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során az orosz légvédelmi rendszerek több térség felett összesen 21 ukrán drónt semmisítettek meg. Eközben a frontvonalon, a Donyecki Népköztársaság területén továbbra is intenzív harcok zajlanak: beszámolók szerint az orosz csapatok elfoglalták Beresztok falut, és jelentős veszteségeket mértek az ukrán fegyveres erők egyik elit alakulatára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 6:59
Katonák a donyecki régióban (Fotó: AFP)
Az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelmi erők Oroszország több régiója felett összesen 21 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg.

Új szakaszba léphet az orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Új szakaszba léphet az orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A tájékoztatás szerint 14 drónt a Belgorodi terület felett, ötöt a Voronyezsi terület felett, míg egy-egy eszközt az Asztraháni és a Kalugai terület felett hatástalanítottak – számolt be a TASZSZ.

A Donyecki Népköztársaság területén található Beresztok falu felszabadítása során az orosz csapatok megsemmisítettek egy szakasznyi fegyverest az ukrán fegyveres erők elit „Kraken” egységének állományából. Erről a Déli Erők Csoportjához tartozó, „Orekh” hívójelű magas rangú lövész nyilatkozott a RIA Novosztyinak. 

Beresztok Konsztantinovkától délre fekszik, és kiemelt taktikai jelentőséggel rendelkezik. 

A település elfoglalása lehetővé teszi a város déli megközelítési útvonalainak ellenőrzését, ezáltal az ellenséges logisztika zavarását, valamint megteremti a feltételeket az orosz egységek további előrenyomulásához. A hadművelet során az orosz erők a front mögötti területekre is bejutottak, támadást indítottak az erődített állások ellen, és átfogó tisztogató műveletet hajtottak végre.

– számolt be a Life.ru.

A harcokat követően az ellenséges állásokban nagy mennyiségű, külföldi gyártmányú orvosi felszerelést és ellátmányt találtak. Orekh elmondása szerint a gyógyszereken angol nyelvű feliratok voltak, míg a száraz élelmiszer lengyel eredetűnek bizonyult. A fegyveresek által használt fegyverek szintén kizárólag nyugati gyártmányúak voltak.

A Life.ru korábban arról is beszámolt, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoksága jelentősen fokozta tevékenységét a harkovi térségben. Orosz biztonsági szervek szerint a térségbe vezénylik a Fő Hírszerző Igazgatóság különleges erőit, a 169. gépesített dandár egységeit, valamint az aknamentesítéshez szükséges műszaki eszközöket.

Borítókép: Katonák a donyecki régióban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

