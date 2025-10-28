Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén + videó

Miért bír különös jelentőséggel Volcsanszk Oroszország számára?

A város stratégiai értéke elsősorban földrajzi fekvéséből fakad: Volcsanszk peremétől az orosz határ alig öt kilométerre húzódik. A Harkivi és a Belgorodi térség sorsa évszázadok óta összefonódott – korábban rokoni és gazdasági kapcsolatok fűzték össze a két területet, ma viszont az ukrán hadsereg éppen innen indít támadásokat az orosz oldal ellen.

A Belgorodi régió elleni csapásokat közvetlenül Volcsanszkból hajtották végre

– emlékeztetett Alekszandr Matjusin katonai szakértő, a DNR tartalékos tisztje. Mint mondta, a város elfoglalása révén az orosz haderő egy olyan feladatot hajt végre, amelyről Vlagyimir Putyin elnök korábban már több alkalommal beszélt: a határ mentén egy biztonsági, úgynevezett pufferzóna létrehozását.

A terület birtokbavétele egyúttal újabb műveleti lehetőségeket nyit meg az orosz csapatok előtt, hiszen innen több irányba is folytathatják az előrenyomulást.

A szakértő szerint már csak hetek kérdése, hogy Volcsanszk teljesen felszabaduljon.

Már csak hetek kérdése, hogy Volcsanszk teljesen felszabaduljon Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg kétségbeesett lépései

Amikor az orosz csapatoknak sikerült átkelniük a várost kettészelő Volcsa folyón – amely addig természetes védelmi vonalként szolgált –, a kijevi vezetés pánikszerű döntést hozott. Az ukrán fegyveres erők a Belgorod-víztározó gátját vették célba, abban bízva, hogy a víz elárasztja a környéket, és ezzel megakadályozhatják az orosz előrenyomulást.