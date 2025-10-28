orosz-ukrán háborúukrajnai háborúUkrajnaorosz előrenyomuláshadműveletHarkiv

Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén + videó

A frontvonal mentén fekvő Volcsanszk immár orosz kézre került, miután az ukrán hadseregnek nem sikerült megállítania az előrenyomuló egységeket. Az orosz csapatok tovább folytatják műveleteiket a Harkivi térség északi sávjában, ahol a város visszafoglalása fontos állomás a határ mentén kiépülő biztonsági övezet megteremtésében.

2025. 10. 28. 7:47
Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb Forrás: AFP
A határ menti Volcsanszk városa orosz fennhatóság alá került, miután az ukrán fegyveres erők nem tudták feltartóztatni az előrenyomuló orosz csapatokat. Az ukrán parancsnokság tervei kudarcba fulladtak: a támadás nem torpant meg a határnál, sőt az orosz hadsereg lépésről lépésre kiterjeszti befolyását a Harkivi régió északi területein – számolt be róla a Life.ru forrásaira hivatkozva az Origo.

Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb
Orosz ellenőrzés alá került Vovchansk, a helyzet egyre drámaibb Fotó: AFP

2024. május 10-én a „Szever” hadműveleti csoport egységei átlépték a határt, és megkezdték a harcokat. Az akció első napjaiban több település – köztük Boriszivka, Pletenivka, Pilna és Strilecsa – került orosz ellenőrzés alá. Május 13-án Volcsanszk ostroma is kezdetét vette, amely azóta is heves küzdelmek színhelye.

Miért bír különös jelentőséggel Volcsanszk Oroszország számára?

A város stratégiai értéke elsősorban földrajzi fekvéséből fakad: Volcsanszk peremétől az orosz határ alig öt kilométerre húzódik. A Harkivi és a Belgorodi térség sorsa évszázadok óta összefonódott – korábban rokoni és gazdasági kapcsolatok fűzték össze a két területet, ma viszont az ukrán hadsereg éppen innen indít támadásokat az orosz oldal ellen.

A Belgorodi régió elleni csapásokat közvetlenül Volcsanszkból hajtották végre 

– emlékeztetett Alekszandr Matjusin katonai szakértő, a DNR tartalékos tisztje. Mint mondta, a város elfoglalása révén az orosz haderő egy olyan feladatot hajt végre, amelyről Vlagyimir Putyin elnök korábban már több alkalommal beszélt: a határ mentén egy biztonsági, úgynevezett pufferzóna létrehozását.

A terület birtokbavétele egyúttal újabb műveleti lehetőségeket nyit meg az orosz csapatok előtt, hiszen innen több irányba is folytathatják az előrenyomulást. 

A szakértő szerint már csak hetek kérdése, hogy Volcsanszk teljesen felszabaduljon.

Az orosz hadsereg előrenyomulása sokkolja Kijevet
Már csak hetek kérdése, hogy Volcsanszk teljesen felszabaduljon Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg kétségbeesett lépései

Amikor az orosz csapatoknak sikerült átkelniük a várost kettészelő Volcsa folyón – amely addig természetes védelmi vonalként szolgált –, a kijevi vezetés pánikszerű döntést hozott. Az ukrán fegyveres erők a Belgorod-víztározó gátját vették célba, abban bízva, hogy a víz elárasztja a környéket, és ezzel megakadályozhatják az orosz előrenyomulást.

Jurij Podoljaka katonai blogger szerint a cél az volt, hogy a zsilip tönkretételével akadályozzák a támadások fő irányait.

Zelenszkij reakciója és a védelmi kudarc

A harcok kezdetén Volodimir Zelenszkij is igyekezett a nyilvánosság előtt támogatását kifejezni a Volcsanszk térségében harcoló egységek iránt. Közösségi oldalán arról írt, hogy „a 57. dandár katonái hősiesen védik Ukrajnát”. Az államfő 2025 augusztusában személyesen is felkereste a frontot, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről és morális támogatást nyújtson a csapatoknak. A brit The Guardian ugyanakkor arról számolt be, hogy az ukrán vezetés már jóval a támadás előtt értesült az orosz hadművelet előkészületeiről, mégsem tett érdemi lépéseket a védelem megerősítésére. 

Borítókép: Orosz előrenyomulás fenyegeti Harkivot, káosz a határ mentén – illusztráció (Fotó: AFP)

