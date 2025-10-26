MoszkvaKijevPutyinlégicsapásTrumpeszkaláció

Moszkva kemény választ ígért Kijevnek

Kemény választ fog adni az orosz hadsereg, ha Oroszország belsejét nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió „Moszkva. Kreml. Putyin” című vasárnapi műsorában. A szóvivő szerint az új büntetőintézkedések káros hatással vannak az orosz–amerikai kapcsolatok újraélesztésének esélyére.

„Nagyon sok pletyka kering most. Zelenszkij maga is kijelentette a napokban, hogy állítólag rendelkeznek olyan katonai potenciállal, amely lehetővé teszi számukra, hogy mélyen Oroszország belsejében mérjenek csapást. A fegyveres erők keményen reagálnak majd erre, ahogy Putyin  mondta, megdöbbentő módon” – fogalmazott Peszkov.

Ha lesz ukrán mélységi támadás, akkor az orosz válasz sem fog késni, figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára
Egyértelműnek nevezte Putyin szavait, és megjegyezte, hogy Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök szerinte brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek. Oroszország és az Egyesült Államok között szerinte egyetértés van abban, hogy ezt nem lenne jó sokáig halogatni.

Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják az idejüket, és ezt nyilvánosan is elmondják

 – mondta rámutatva, hogy a felek külügyminisztereiket bízták meg a folyamat előkészítésével.

Peszkov emlékeztetett arra, hogy elsőként Donald Trump amerikai elnök vetette fel: egyelőre nincs értelme a csúcstalálkozót megtartani, és – mint mondta – Putyin egyetértett vele.

Trump természetesen megérti, hogy egyelőre nincs ok azt feltételezni, hogy a közeljövőben előrelépés történhet a békés rendezés terén

 – mondta. Hozzátette, hogy Trump őszinte vágya a helyzet rendezése iránt pozitív érzéseket kelt, de a konfliktus alapvető okai bonyolultak, és egyik napról a másikra nem lehet őket megoldani. Peszkov szerint nem kizárt, hogy megfelel a valóságnak az az amerikai lapértesülés, amely szerint az Egyesült Államok háromféle szankciólehetőséget készített elő Oroszország ellen, és ezek közül Trump azt választotta, amely az energetikai szektor ellen irányul. 

A szóvivő szerint az új büntetőintézkedések káros hatással vannak a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok újraélesztésének esélyére. Viszont úgy véli, ez a lépés nem lehet oka arra, hogy feladják törekvéseiket.

Nyáron Peszkov hasonló hangvételű üzenetet küldött Kijevnek az akkori ukrán légicsapásokat követően.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint ezerötszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. 

Az orosz védelmi tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy vasúti szerelvényt, amely fegyvert és haditechnikát szállított a Donyec-medencébe, valamint drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneit, tengeri drónok egy raktárát, üzemanyag-, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy harckocsit és 28 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 116 repülőgép típusú drónt.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be. Putyin hangsúlyozta, hogy a hadifoglyokkal a törvények és a nemzetközi jog szerint kell bánni.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

