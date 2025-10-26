Kezdhetnek aggódni Brüsszelben: Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról

Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén Orbán Viktorral tárgyalt arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írja az Ansa.it a szlovák sajtóra hivatkozva.

Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Smert egy héttel korábban zárták ki a szocialista pártcsaládból, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) amszterdami kongresszusán.

Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között. A cél akár egy Orbán–Fico–Babis-tengely is lehet Európában

– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.