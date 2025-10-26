Orbán ViktortárgyalásPatrióták EurópáértRobert Fico

Kezdhetnek aggódni Brüsszelben: Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írta a szlovák sajtó.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 15:08
Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: Facebook
Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén Orbán Viktorral tárgyalt arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írja az Ansa.it a szlovák sajtóra hivatkozva.

Robert Fico szlovák miniszterelnök
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Smert egy héttel korábban zárták ki a szocialista pártcsaládból, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) amszterdami kongresszusán.

Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között. A cél akár egy Orbán–Fico–Babis-tengely is lehet Európában

 – nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

„A mi részünkről az ajtó nyitva áll. Robert Ficónak és pártjának kell eldöntenie, merre lépnek tovább. Baloldali háttérből jönnek, de a pártban szuverenista irányvonal érvényesül. Meglátjuk, hogyan döntenek” – tette hozzá a miniszterelnöki tanácsadó.

Fico csatlakozásával a Patrióták Európáért két új kormányfővel erősödhetne, köztük a cseh Andrej Babissal. A Patrióták Európáért jelenleg 86 mandátummal az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója; a Smer esetleges csatlakozásával öt új képviselővel bővülhetne, így létszámuk 91 főre emelkedne.

Borítókép: Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

