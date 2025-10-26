Az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt sok házi feladatot kell elvégezni – erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt Pavel Zsarubinnak, írta a Lenta.ru.
Megszólalt a Kreml a budapesti békecsúcsról
Dmitrij Peszkov Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán elmondta, sok feladatot kell elvégezni a csúcstalálkozó előkészítéséhez. A Kreml szóvivője szerint a Moszkva és Washington közötti párbeszéd bonyolult, és a tárgyalások fő akadálya továbbra is Kijev álláspontja.
Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják el az idejüket. Valóban nagy házi feladatot kell elvégezni, mielőtt megteremtik az új csúcstalálkozó alapjait
– mondta Peszkov.
További Külföld híreink
Az orosz elnöki szóvivő hozzátette:
A Vlagyimit Putyin és Donald Trump találkozójának megtartásához szükséges előkészületeket a külügyminiszterekre, Szergej Lavrovra és Marco Rubióra bízták.
Peszkov szerint a Moszkva és Washington közötti párbeszéd továbbra is bonyolult, és a tárgyalások fő akadálya továbbra is Kijev álláspontja.
További Külföld híreink
Budapesti békecsúcs: napirenden van a Trump és Putyin találkozója
Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről. A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjúban jelezte: bár az időpontot egyelőre nem tudni, de afelől nincs kétség, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyalni fog Budapesten.
Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább
Londonban is megünnepelték az ’56-os forradalom évfordulóját.
Megszavazta a Tisza testvérpártja a sorkatonaságot
Horvátországban 2025-ben már küldik a behívót.
Bejelentették: leteszik a fegyvert
A katonák kivonulnak a területről.
Szörnyethalt két túrázó a Fogarasi-havasokban
Több száz métert zuhantak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
1956 igazi győzelme nem a harctéren, hanem az emlékezetben és a szabadság újra megszerzett mindennapjaiban él tovább
Londonban is megünnepelték az ’56-os forradalom évfordulóját.
Megszavazta a Tisza testvérpártja a sorkatonaságot
Horvátországban 2025-ben már küldik a behívót.
Bejelentették: leteszik a fegyvert
A katonák kivonulnak a területről.
Szörnyethalt két túrázó a Fogarasi-havasokban
Több száz métert zuhantak.