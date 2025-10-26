Megszólalt a Kreml a budapesti békecsúcsról

Budapesti békecsúcs: napirenden van a Trump és Putyin találkozója

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről. A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjúban jelezte: bár az időpontot egyelőre nem tudni, de afelől nincs kétség, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyalni fog Budapesten.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)