Megszólalt a Kreml a budapesti békecsúcsról

Dmitrij Peszkov Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán elmondta, sok feladatot kell elvégezni a csúcstalálkozó előkészítéséhez. A Kreml szóvivője szerint a Moszkva és Washington közötti párbeszéd bonyolult, és a tárgyalások fő akadálya továbbra is Kijev álláspontja.

2025. 10. 26. 12:21
Dmitrij Peszkov Fotó: OLESYA KURPYAYEVA Forrás: AFP
Az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt sok házi feladatot kell elvégezni – erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője beszélt Pavel Zsarubinnak, írta a Lenta.ru.

Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják el az idejüket. Valóban nagy házi feladatot kell elvégezni, mielőtt megteremtik az új csúcstalálkozó alapjait

– mondta Peszkov.

Az orosz elnöki szóvivő hozzátette:

A Vlagyimit Putyin és Donald Trump találkozójának megtartásához szükséges előkészületeket a külügyminiszterekre, Szergej Lavrovra és Marco Rubióra bízták. 

Peszkov szerint a Moszkva és Washington közötti párbeszéd továbbra is bonyolult, és a tárgyalások fő akadálya továbbra is Kijev álláspontja.

 

Budapesti békecsúcs: napirenden van a Trump és Putyin találkozója

Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről. A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjúban jelezte: bár az időpontot egyelőre nem tudni, de afelől nincs kétség, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyalni fog Budapesten.

 

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

