OroszországPutyin9M730 Burevestnik

Putyin félelmetes fegyver bevetésére készül + videó

Oroszország új atomhajtású cirkálórakétát tesztelt. A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 8:24
Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország tesztelte az új, nukleáris fegyverekkel felszerelhető, atomhajtású, Burevesztnyik nevű cirkálórakétát –  számolt be a Reuters. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL
Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP

A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben

 – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal. 

Ez valóban egy egyedülálló fegyver, amelynek nincs párja a világon

– mondta Putyin az orosz egyesített erők egyik parancsnokságánál tett látogatása során, amelyről a Moscow Times írt. 

Putyin arról is beszélt, hogy a 9M730 Burevesztnyik (Viharos szellő) – amelyet a NATO SSC–X–9 Skyfall néven emleget – legyőzhetetlen a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

Az orosz elnök arról beszélt, hogy a Burevesztnyik kritikus tesztjei már befejeződtek, és meg kell kezdeni a végső fázis munkálatait a rakéták bevetése előtt. Oroszország folyamatosan teszteli légitámadásra alkalmas fegyvereit. Az orosz hadsereg nemrégiben a Nyugat–2025 hadgyakorlaton Cirkon típusú hiperszonikus rakétát lőtt ki. 

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Kondor Katalin: Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu