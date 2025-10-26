Putyin félelmetes fegyver bevetésére készül + videó

Putyin arról is beszélt, hogy a 9M730 Burevesztnyik (Viharos szellő) – amelyet a NATO SSC–X–9 Skyfall néven emleget – legyőzhetetlen a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

Az orosz elnök arról beszélt, hogy a Burevesztnyik kritikus tesztjei már befejeződtek, és meg kell kezdeni a végső fázis munkálatait a rakéták bevetése előtt. Oroszország folyamatosan teszteli légitámadásra alkalmas fegyvereit. Az orosz hadsereg nemrégiben a Nyugat–2025 hadgyakorlaton Cirkon típusú hiperszonikus rakétát lőtt ki.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)