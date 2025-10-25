Putyin számára a szankciók csak kellemetlenségek

Donald Trump amerikai elnök nemrég új szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy növelje a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. Az Egyesült Államok szankciós ereje össze sem mérhető Európa szankciós erejével, azonban ettől még nem érdemes csodát várni.

Habár a dolláralapú elszámolásból való kiesés nyomást helyez az orosz gazdaságra, a szakértők szerint ez közel sem lesz elég a megingatásához.

A hajlandók koalíciója egyébként a hírek szerint kezdi is ezt felismerni, azonban továbbra sem a diplomácia megoldást tekintik elsődlegesnek.

A háborúpárti vezetők erről tanúbizonyságot is adtak, hiszen nemrég Londonban találkoztak, hogy megvitassák a Kijevnek szánt további nagy hatótávolságú fegyverek szállítását, valamint az orosz befagyasztott vagyon esetleges feloldását Ukrajna védelmének finanszírozása érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)