Putyin számára a szankciók csak kellemetlenségek

Már a Nyugat is kezdi belátni, hogy habár az új szankciók nehezítik az orosz gazdaság helyzetét, a remélt totális összeomlást azonban nem érdemes várni. Az Origo arról ír a Sky News cikke alapján, hogy már a szakértők figyelmeztetnek rá: Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja hirtelen ezek hatására lezárni a háborút.
Olekszandr Koljandr, az Európai Politikai Elemző Központ vezető kutatója szerint amíg Vlagyimir Putyin hisz abban, hogy Oroszország győzni fog és amíg ez nem változik, addig nem fog a konfliktus lezárása mellett dönteni. Ahhoz pedig a szakértő szerint jóval többre van szükség a szankcióknál, hogy az orosz elnök elbizonytalanodjon országa gazdasági és katonai képességeiben.