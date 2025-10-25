PutyinOroszországszankciók Oroszország ellenorosz-ukránorosz-ukrán háború

Putyin számára a szankciók csak kellemetlenségek

Az orosz elnök nem fog a háború lezárása mellett dönteni a szankciók hatására. Már a nyugati elemzők is elismerik, hogy az elhibázott politika kevés lesz az orosz gazdaság térdre kényszerítéséhez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 12:29
Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK Forrás: POOL
Már a Nyugat is kezdi belátni, hogy habár az új szankciók nehezítik az orosz gazdaság helyzetét, a remélt totális összeomlást azonban nem érdemes várni. Az Origo arról ír a Sky News cikke alapján, hogy már a szakértők figyelmeztetnek rá: Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja hirtelen ezek hatására lezárni a háborút.

Olekszandr Koljandr, az Európai Politikai Elemző Központ vezető kutatója szerint amíg Vlagyimir Putyin hisz abban, hogy Oroszország győzni fog és amíg ez nem változik, addig nem fog a konfliktus lezárása mellett dönteni. Ahhoz pedig a szakértő szerint jóval többre van szükség a szankcióknál, hogy az orosz elnök elbizonytalanodjon országa gazdasági és katonai képességeiben.

Donald Trump amerikai elnök nemrég új szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy növelje a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. Az Egyesült Államok szankciós ereje össze sem mérhető Európa szankciós erejével, azonban ettől még nem érdemes csodát várni.

Habár a dolláralapú elszámolásból való kiesés nyomást helyez az orosz gazdaságra, a szakértők szerint ez közel sem lesz elég a megingatásához.

A hajlandók koalíciója egyébként a hírek szerint kezdi is ezt felismerni, azonban továbbra sem a diplomácia megoldást tekintik elsődlegesnek.

A háborúpárti vezetők erről tanúbizonyságot is adtak, hiszen nemrég Londonban találkoztak, hogy megvitassák a Kijevnek szánt további nagy hatótávolságú fegyverek szállítását, valamint az orosz befagyasztott vagyon esetleges feloldását Ukrajna védelmének finanszírozása érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

