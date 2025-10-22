Trump bekeményít – jön az Oroszországgal szembeni szankciók fokozása

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy a Fehér Ház „jelentős emelést fog bejelenteni az Oroszország elleni szankciókban”. A döntés egy újabb fordulatot jelent, hiszen – ahogy arról lapunk is beszámolt – John Thune, a republikánus többség vezetője alig egy nappal korábban arról beszélt, az Egyesült Államok szenátusa felfüggeszti az Oroszország elleni újabb szankciós törvény tárgyalását a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti egyeztetések miatt.

Scott Bessent bejelentése alapján Trump nagyobb nyomást helyez Moszkvára

Fotó: AFP

Vagy délután, vagy holnap reggel fogjuk bejelenteni az Oroszország elleni szankciók jelentős fokozását

– mondta Bessent újságíróknak a Fehér Házban szerda délután. – Meg kell várni, és meglátjuk, mi lesz – tette hozzá. Egy Fehér Házi tisztviselő szerint az elnök várhatóan jelentős emelést fog bejelenteni az Oroszországgal kapcsolatos új szankciók számában. A szankciók várhatóan nem Kínára vonatkoznak majd – írja a CNN.

A The Wall Street Journal eközben amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról ír, hogy

a Trump-adminisztráció feloldott egy kulcsfontosságú korlátozást, amely eddig korlátozta Ukrajna nyugati szövetségesei által biztosított egyes nagy hatótávolságú rakéták használatát.

Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy fokozza az oroszországi célpontok elleni támadásokat és növelje a Kremlre nehezedő nyomást.

Borítókép: Scott Bessent, J. D. Vance, Donald Trump és Marco Rubio (Fotó: AFP)