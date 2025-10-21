Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Trumpszankciók Oroszország ellenBudapesti békecsúcsEgyesült Államok

Trump békekezdeményezése miatt elhalasztja az orosz szankciós törvényt az amerikai szenátus

Az Egyesült Államok szenátusa felfüggeszti az Oroszország elleni újabb szankciós törvény tárgyalását – jelentette be John Thune, a republikánus többség vezetője. A döntés célja, hogy ne veszélyeztesse Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő tervezett budapesti békecsúcsát, amely a háború lezárása felé tett nagy lépés lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 21. 17:42
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartott, miután részt vettek az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz csúcstalálkozón az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázison 2025. augusztus 15-én Fotó: Drew Angerer Forrás: AFP
Egyelőre megnyomtuk a szünet gombot

– fogalmazott Thune Washingtonban, írja az Origo.

Trump
John Thune szenátor, az Egyesült Államok szenátusának többségi vezetője. Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong

A szenátus elé terjesztett törvényjavaslat akár ötszáz százalékos vámokat is lehetővé tenne azon országok termékeire, amelyek orosz energiát vásárolnak, de nem támogatják Ukrajnát. A tervezet elsősorban Kínát és Indiát érintené, mivel ezek az államok továbbra is jelentős mértékben importálnak orosz olajat és gázt.

Bár a javaslatot több mint nyolcvan szenátor támogatja, a Fehér Ház mindeddig nem engedélyezte a szavazást. Trump ugyanis úgy véli, az újabb szankciók csak rontanák a békefolyamat esélyeit, és feszültebbé tennék az orosz–amerikai kapcsolatokat a budapesti találkozó előtt.

A mostani döntés egyértelmű üzenet: Trump elnök komolyan gondolja a párbeszédet Putyinnal, és nem akarja, hogy a washingtoni politika megmérgezze a béketárgyalások légkörét – értékelték amerikai elemzők. A döntéssel az amerikai szenátus legalább a budapesti csúcstalálkozóig nem szigorít az Oroszország elleni gazdasági intézkedéseken. 

Ez egyben újabb bizonyítéka annak, hogy az amerikai adminisztráció a szankciók helyett a diplomáciai megoldásban látja a béke útját – amit Budapest következetesen képvisel a nemzetközi politikában.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartott, miután részt vettek az Ukrajnáról szóló amerikai–orosz csúcstalálkozón az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson közös bázison 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Drew Angerer)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

