Trump békekezdeményezése miatt elhalasztja az orosz szankciós törvényt az amerikai szenátus

Egyelőre megnyomtuk a szünet gombot
– fogalmazott Thune Washingtonban, írja az Origo.
Egyelőre megnyomtuk a szünet gombot
– fogalmazott Thune Washingtonban, írja az Origo.
A szenátus elé terjesztett törvényjavaslat akár ötszáz százalékos vámokat is lehetővé tenne azon országok termékeire, amelyek orosz energiát vásárolnak, de nem támogatják Ukrajnát. A tervezet elsősorban Kínát és Indiát érintené, mivel ezek az államok továbbra is jelentős mértékben importálnak orosz olajat és gázt.
Bár a javaslatot több mint nyolcvan szenátor támogatja, a Fehér Ház mindeddig nem engedélyezte a szavazást. Trump ugyanis úgy véli, az újabb szankciók csak rontanák a békefolyamat esélyeit, és feszültebbé tennék az orosz–amerikai kapcsolatokat a budapesti találkozó előtt.
A mostani döntés egyértelmű üzenet: Trump elnök komolyan gondolja a párbeszédet Putyinnal, és nem akarja, hogy a washingtoni politika megmérgezze a béketárgyalások légkörét – értékelték amerikai elemzők. A döntéssel az amerikai szenátus legalább a budapesti csúcstalálkozóig nem szigorít az Oroszország elleni gazdasági intézkedéseken.
Ez egyben újabb bizonyítéka annak, hogy az amerikai adminisztráció a szankciók helyett a diplomáciai megoldásban látja a béke útját – amit Budapest következetesen képvisel a nemzetközi politikában.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartott, miután részt vettek az Ukrajnáról szóló amerikai–orosz csúcstalálkozón az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson közös bázison 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Drew Angerer)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalását készítenék elő.
Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra.
A külügyminiszter az energiaügyi együttműködésről és az űrprogramról is egyeztet.
Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd, fogalmazott Alice Weidel, a német AfD párt társelnöke a lapunknak adott exkluzív interjújában.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalását készítenék elő.
Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra.
A külügyminiszter az energiaügyi együttműködésről és az űrprogramról is egyeztet.
Nagyszerű dolog, hogy a béketárgyalások itt, Budapesten zajlanak majd, fogalmazott Alice Weidel, a német AfD párt társelnöke a lapunknak adott exkluzív interjújában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.