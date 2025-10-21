Trump békekezdeményezése miatt elhalasztja az orosz szankciós törvényt az amerikai szenátus

A szenátus elé terjesztett törvényjavaslat akár ötszáz százalékos vámokat is lehetővé tenne azon országok termékeire, amelyek orosz energiát vásárolnak, de nem támogatják Ukrajnát. A tervezet elsősorban Kínát és Indiát érintené, mivel ezek az államok továbbra is jelentős mértékben importálnak orosz olajat és gázt.

Bár a javaslatot több mint nyolcvan szenátor támogatja, a Fehér Ház mindeddig nem engedélyezte a szavazást. Trump ugyanis úgy véli, az újabb szankciók csak rontanák a békefolyamat esélyeit, és feszültebbé tennék az orosz–amerikai kapcsolatokat a budapesti találkozó előtt.

A mostani döntés egyértelmű üzenet: Trump elnök komolyan gondolja a párbeszédet Putyinnal, és nem akarja, hogy a washingtoni politika megmérgezze a béketárgyalások légkörét – értékelték amerikai elemzők. A döntéssel az amerikai szenátus legalább a budapesti csúcstalálkozóig nem szigorít az Oroszország elleni gazdasági intézkedéseken.

Ez egyben újabb bizonyítéka annak, hogy az amerikai adminisztráció a szankciók helyett a diplomáciai megoldásban látja a béke útját – amit Budapest következetesen képvisel a nemzetközi politikában.