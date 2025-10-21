Itt az újabb elkeseredett próbálkozás Brüsszelből Putyin ellen

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit a béke érdekében” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője az uniós külügyminiszterek ülésének szünetében. „De nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna. Oroszország csak az erőből ért, és csak akkor tárgyal, ha rákényszerítik.”

Az orosz gáz és olaj uniós tiltása

Hétfőn az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot.

2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. Az EU becslése szerint idén az uniós gázfelhasználás 13 százaléka még mindig orosz importból származott.

A döntés azért születhetett meg, mert az uniós országok első alkalommal szavazták le Magyarországot. Ahelyett, hogy – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – egyhangú döntést hoztak volna a szankciókról, a javaslatot kereskedelmi jogi intézkedésként terjesztették be, amelyet minősített többséggel is el lehet fogadni.

Az Európai Parlament már a múlt héten jóváhagyta a tervezetet – írja a Handelsblatt.