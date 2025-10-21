Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

EUVlagyimir Putyinszankciós csomagBudapesti békecsúcs

Itt az újabb elkeseredett próbálkozás Brüsszelből Putyin ellen

Az Európai Unió ezen a héten átfogó, összehangolt szankciós csomaggal próbálja gazdaságilag térdre kényszeríteni Oroszországot. A Handelsblatt német lap szerint a lépések célja, hogy fokozzák a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre a Donald Trumppal tervezett budapesti békecsúcs előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 13:40
Eustream gázüzem Szlovákiában Fotó: ROBERT NEMETI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa továbbra is kételkedik abban, hogy Donald Trump politikája eredményt hozhat, és abban bízik, hogy Ukrajnát a lehető legerősebb tárgyalási helyzetbe tudja hozni – írja az Origo.

Az EU külügyi főképviselője szerint Oroszország csak az erőből ért (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)
Az EU külügyi főképviselője szerint Oroszország csak az erőből ért (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit a béke érdekében” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője az uniós külügyminiszterek ülésének szünetében. „De nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna. Oroszország csak az erőből ért, és csak akkor tárgyal, ha rákényszerítik.”

Az orosz gáz és olaj uniós tiltása

Hétfőn az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot.
2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. Az EU becslése szerint idén az uniós gázfelhasználás 13 százaléka még mindig orosz importból származott.

A döntés azért születhetett meg, mert az uniós országok első alkalommal szavazták le Magyarországot. Ahelyett, hogy – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – egyhangú döntést hoztak volna a szankciókról, a javaslatot kereskedelmi jogi intézkedésként terjesztették be, amelyet minősített többséggel is el lehet fogadni.

Az Európai Parlament már a múlt héten jóváhagyta a tervezetet – írja a Handelsblatt.

A tilalom a vezetékes gázra és a cseppfolyósított földgázra (LNG) is kiterjed.

A tagállamok által elfogadott javaslat ugyanakkor kivételt enged, ha a tiltás ellátásbiztonsági problémákat okozna – ilyen esetben ideiglenesen fel lehet függeszteni.

A német gazdasági és energiaügyi miniszter, Katherina Reiche (CDU) a luxembourgi tárgyalások előtt hangsúlyozta, hogy Berlin támogatja az intézkedést. Németország már nem importál orosz gázt sem az Északi Áramlaton, sem LNG-terminálokon keresztül, de az állami Sefe energiacég továbbra is orosz gázt vásárol más európai kikötőkön át.

A vállalat szerint erre hosszú távú szerződések kötelezik. Az új szabályok viszont lehetővé teszik, hogy 2028-tól a cégek büntetés nélkül kilépjenek ezekből a szerződésekből

– közölte Dan Jorgensen energiaügyi biztos. A vállalatok vis maiorra (el nem hárítható külső körülményre) hivatkozhatnak.

Az EU a „szellemflotta” ellen is fellép

Az EU célja, hogy tovább csökkentse Putyin olaj- és gázbevételeit, ezért szigorítaná a fellépést az orosz „szellemflotta” ellen.
Uniós becslések szerint 600–1400 tankerhajó közlekedik világszerte, amelyek kijátsszák a szankciókat, és továbbra is orosz olajat és gázt szállítanak. Ezek gyakran hamis zászló alatt hajóznak, és kikapcsolják jeladóikat, hogy elkerüljék a felderítést. A 19. szankciós csomaggal az EU növelni kívánja a feketelistás hajók számát 444-ről 562-re. Erről a csütörtöki EU-csúcson döntenek az állam- és kormányfők.

Az orosz jegybank vagyonát Ukrajna támogatására fordítaná az EU

A csúcson az uniós vezetők egy történelmi döntésre is készülnek: az EU a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozna egy több milliárd eurós segélycsomagot Ukrajnának. A forrásokból az ukrán állami költségvetést és fegyverbeszerzéseket támogatnák legalább 2028-ig, hogy Kijev stabil pénzügyi hátteret kapjon az orosz agresszióval szemben.

Borítókép: Eustream gázüzem Szlovákiában (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Lavrov bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu