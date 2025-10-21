Európa továbbra is kételkedik abban, hogy Donald Trump politikája eredményt hozhat, és abban bízik, hogy Ukrajnát a lehető legerősebb tárgyalási helyzetbe tudja hozni – írja az Origo.
Itt az újabb elkeseredett próbálkozás Brüsszelből Putyin ellen
Az Európai Unió ezen a héten átfogó, összehangolt szankciós csomaggal próbálja gazdaságilag térdre kényszeríteni Oroszországot. A Handelsblatt német lap szerint a lépések célja, hogy fokozzák a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre a Donald Trumppal tervezett budapesti békecsúcs előtt.
„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit a béke érdekében” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője az uniós külügyminiszterek ülésének szünetében. „De nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna. Oroszország csak az erőből ért, és csak akkor tárgyal, ha rákényszerítik.”
Az orosz gáz és olaj uniós tiltása
Hétfőn az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot.
2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. Az EU becslése szerint idén az uniós gázfelhasználás 13 százaléka még mindig orosz importból származott.
A döntés azért születhetett meg, mert az uniós országok első alkalommal szavazták le Magyarországot. Ahelyett, hogy – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – egyhangú döntést hoztak volna a szankciókról, a javaslatot kereskedelmi jogi intézkedésként terjesztették be, amelyet minősített többséggel is el lehet fogadni.
Az Európai Parlament már a múlt héten jóváhagyta a tervezetet – írja a Handelsblatt.
További Külföld híreink
A tilalom a vezetékes gázra és a cseppfolyósított földgázra (LNG) is kiterjed.
A tagállamok által elfogadott javaslat ugyanakkor kivételt enged, ha a tiltás ellátásbiztonsági problémákat okozna – ilyen esetben ideiglenesen fel lehet függeszteni.
A német gazdasági és energiaügyi miniszter, Katherina Reiche (CDU) a luxembourgi tárgyalások előtt hangsúlyozta, hogy Berlin támogatja az intézkedést. Németország már nem importál orosz gázt sem az Északi Áramlaton, sem LNG-terminálokon keresztül, de az állami Sefe energiacég továbbra is orosz gázt vásárol más európai kikötőkön át.
A vállalat szerint erre hosszú távú szerződések kötelezik. Az új szabályok viszont lehetővé teszik, hogy 2028-tól a cégek büntetés nélkül kilépjenek ezekből a szerződésekből
– közölte Dan Jorgensen energiaügyi biztos. A vállalatok vis maiorra (el nem hárítható külső körülményre) hivatkozhatnak.
Az EU a „szellemflotta” ellen is fellép
Az EU célja, hogy tovább csökkentse Putyin olaj- és gázbevételeit, ezért szigorítaná a fellépést az orosz „szellemflotta” ellen.
Uniós becslések szerint 600–1400 tankerhajó közlekedik világszerte, amelyek kijátsszák a szankciókat, és továbbra is orosz olajat és gázt szállítanak. Ezek gyakran hamis zászló alatt hajóznak, és kikapcsolják jeladóikat, hogy elkerüljék a felderítést. A 19. szankciós csomaggal az EU növelni kívánja a feketelistás hajók számát 444-ről 562-re. Erről a csütörtöki EU-csúcson döntenek az állam- és kormányfők.
További Külföld híreink
Az orosz jegybank vagyonát Ukrajna támogatására fordítaná az EU
A csúcson az uniós vezetők egy történelmi döntésre is készülnek: az EU a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozna egy több milliárd eurós segélycsomagot Ukrajnának. A forrásokból az ukrán állami költségvetést és fegyverbeszerzéseket támogatnák legalább 2028-ig, hogy Kijev stabil pénzügyi hátteret kapjon az orosz agresszióval szemben.
Borítókép: Eustream gázüzem Szlovákiában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel kinyitja az Erasmus kapuit a Közel-Kelet és Észak-Afrika előtt
Az uniós tagállam Magyarország továbbra is ki van zárva.
Putyin elnöki gépe veszélybe kerülhet?
Egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogyan jut majd el Putyin elnöki gépe Magyarországra.
Lavrov bejelentést tett a budapesti békecsúcsról
Itt vannak a moszkvai tervek.
Nem nyugszanak az ukránok, vérlázító kijelentés érkezett Kijevből
Fröcsög a gyűlölet a budapesti békecsúcs miatt Ukrajnában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel kinyitja az Erasmus kapuit a Közel-Kelet és Észak-Afrika előtt
Az uniós tagállam Magyarország továbbra is ki van zárva.
Putyin elnöki gépe veszélybe kerülhet?
Egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogyan jut majd el Putyin elnöki gépe Magyarországra.
Lavrov bejelentést tett a budapesti békecsúcsról
Itt vannak a moszkvai tervek.
Nem nyugszanak az ukránok, vérlázító kijelentés érkezett Kijevből
Fröcsög a gyűlölet a budapesti békecsúcs miatt Ukrajnában.