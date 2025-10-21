A háborúpárti Brüsszel befurakodna a budapesti békecsúcsra

A Kijevet támogató szövetségesekben újra erősödik a sürgetettség, miután Donald Trump kijelentette, hogy nyitott a háború befagyasztására a jelenlegi frontvonalak mentén. Ez újraélesztette az aggodalmakat, hogy Trump rákényszerítheti Zelenszkijt területek átadására Oroszországnak, amit európai tisztviselők katasztrofálisnak tartanának nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa számára – írja a Politico.

Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, de nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna

– mondta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája hétfőn Luxemburgban. „Oroszország csak az erőből ért.”

Zelenszkij közölte, hogy az európai vezetők kérni fogják Trumpot, biztosítson Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépeket, miután az amerikai elnökkel folytatott múlt heti találkozójáról támogatás nélkül tért haza.

Az EU-tagállamok közel állnak a megegyezéshez támogatásuk további két elemében is: a gazdasági szankciók 19. körének elfogadásában, amely Putyin hadikasszáját célozná, valamint egy tervben, amely Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeinek lefoglalásával 140 milliárd eurót szabadítana fel Ukrajna számára.

A pénzre Kijevnek égető szüksége van, és a források felszabadításáról szóló döntés világos üzenet lenne Putyinnak: Ukrajna a következő két évben is képes folytatni a harcot – állítják tisztviselők.

A diplomaták szerint Zelenszkij várhatóan személyesen vagy videókapcsolaton keresztül szól majd a csütörtöki csúcson az európai vezetőkhöz. Eközben Keir Starmer brit miniszterelnök a hét második felében összehívja a „Hajlandók Koalícióját”, hogy egyeztessenek Ukrajna további támogatásáról.

Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie a tűzszünet előtt, alatt és után is

– mondta Starmer. – „Elkötelezettek vagyunk Putyin hadigépezetének megbénítása mellett.”