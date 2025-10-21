A héten esedékes csúcstalálkozón az európai vezetők célja, hogy elfogadjanak egy hárompillérű támogatási csomagot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, ezzel is megerősítve tárgyalási pozícióját egy esetleges tűzszünet előtt. Brüsszel stratégiája Kijev további finanszírozását, Ukrajna fegyverellátásának bővítését és új gazdasági szankciók bevezetését tartalmazza Oroszországgal szemben – számolt be az Origo.
A háborúpárti Brüsszel befurakodna a budapesti békecsúcsra
Ukrajna szövetségesei versenyt futnak az idővel, hogy megerősítsék Kijev tárgyalási pozícióját Donald Trump és Vlagyimir Putyin közelgő egyeztetése előtt, mert attól tartanak, hogy a két vezető olyan tűzszüneti megállapodást köthet, amely a háborúpárti Európát hátrányosan érintené.
A Kijevet támogató szövetségesekben újra erősödik a sürgetettség, miután Donald Trump kijelentette, hogy nyitott a háború befagyasztására a jelenlegi frontvonalak mentén. Ez újraélesztette az aggodalmakat, hogy Trump rákényszerítheti Zelenszkijt területek átadására Oroszországnak, amit európai tisztviselők katasztrofálisnak tartanának nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa számára – írja a Politico.
Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, de nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna
– mondta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája hétfőn Luxemburgban. „Oroszország csak az erőből ért.”
Zelenszkij közölte, hogy az európai vezetők kérni fogják Trumpot, biztosítson Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépeket, miután az amerikai elnökkel folytatott múlt heti találkozójáról támogatás nélkül tért haza.
Az EU-tagállamok közel állnak a megegyezéshez támogatásuk további két elemében is: a gazdasági szankciók 19. körének elfogadásában, amely Putyin hadikasszáját célozná, valamint egy tervben, amely Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeinek lefoglalásával 140 milliárd eurót szabadítana fel Ukrajna számára.
A pénzre Kijevnek égető szüksége van, és a források felszabadításáról szóló döntés világos üzenet lenne Putyinnak: Ukrajna a következő két évben is képes folytatni a harcot – állítják tisztviselők.
A diplomaták szerint Zelenszkij várhatóan személyesen vagy videókapcsolaton keresztül szól majd a csütörtöki csúcson az európai vezetőkhöz. Eközben Keir Starmer brit miniszterelnök a hét második felében összehívja a „Hajlandók Koalícióját”, hogy egyeztessenek Ukrajna további támogatásáról.
Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie a tűzszünet előtt, alatt és után is
– mondta Starmer. – „Elkötelezettek vagyunk Putyin hadigépezetének megbénítása mellett.”
Orbán Viktor Trump szövetségese
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump szövetségese, aki a háború során végig a béke pártján állt.
Egy, az ügyet ismerő diplomata szerint néhány uniós vezető azon dolgozik, hogy részt vehessen a tervezett Trump–Putyin-találkozón, és elérjék Zelenszkij részvételét is a budapesti békecsúcson. Zelenszkij hétfőn jelezte, hogy hajlandó Budapestre utazni, ha meghívást kap.
Az európai vezetők legnagyobb félelme, hogy Trump Putyin oldalára állhat, és rákényszerítheti Zelenszkijt egy kedvezőtlen békemegállapodás elfogadására. Az uniós diplomaták többsége ugyanakkor szkeptikus Putyin békeszándékait illetően – sokan úgy vélik, Moszkva csak időt akar nyerni, miközben folytatja Ukrajna intenzív rakéta- és dróntámadásait.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Trump szerint ez vár a Hamászra
A Gázai övezetben történt erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.
Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná
Orbán Balázs szerint ez már a szuverenitás feladása.
Itt az orosz bejelentés a világháborúról
Durva figyelmeztetés jött.
Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek
A tárcavezető ma Washingtonban tárgyal.
