Budapesten dőlhet el Ukrajna sorsa – a szakértő elmondta mikor

Egy politológus szerint jövő februárban Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozó időpontja egybeeshet a Paks II atomerőmű alapkőletételével, amikor Putyin várhatóan Magyarországra látogat. A szakértő szerint Trump számára is fontos lehet a budapesti békecsúcs februári időzítése, mivel ezzel támogathatná Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026-os választások előtt.

2025. 12. 23. 10:12
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Budapest lehet a helyszíne Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök következő találkozójának. Az előrejelzést Ruszlan Bortnyik, az Ukrán Politikai Intézet igazgatója tette, aki szerint az orosz–amerikai csúcstalálkozót 2026 elején tarthatják meg, és annak egyik legfontosabb tétje az ukrajnai területek kérdése lehet – írja az Mk.ru.

Februárban, Budapesten találkozhat legközelebb az amerikai és az orosz delegáció
Februárban Budapesten találkozhat legközelebb az amerikai és az orosz delegáció. Fotó: AFP

A politológus a YouTube-csatornáján úgy fogalmazott: 

Ötven százalék, talán akár 51 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump jövő februárban Budapesten találkoznak.

Bortnyik szerint az elmúlt időszakban még nem volt ilyen magas annak a valószínűsége, hogy a két nagyhatalom vezetője személyesen egyeztessen egymással. Kitért arra is, hogy februárban Vlagyimir Putyin Budapestre utazhat a Paks II atomerőmű alapkőletételére . Ebben az időszakban az sem kizárt, hogy Donald Trump is Magyarországra látogat, aminek esélyét Bortnyik kifejezetten magasnak nevezte. A szakértő úgy véli, az amerikai elnök számára sem közömbös a budapesti jelenlét, mivel politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy támogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026 áprilisára tervezett parlamenti választások előtt.

Bortnyik szerint a találkozó időzítését a fronthelyzet alakulása is indokolhatja. Úgy látja, február–márciusra a harctéri események kritikus ponthoz érkezhetnek, ami megteremtheti az alapját egy végső alkudozásnak. Mint mondta, ekkor válhat világossá, hogy Ukrajna képes-e megtartani Konsztantyinovkát, illetve megindulnak-e a harcok Szlovjanszkért. A politológus szerint ebben a helyzetben újabb fontos tárgyalási forduló következhet, és ismét napirendre kerülhet az a kérdés is, hogy az ukrán csapatok kivonulnak-e a Donbászból.

 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

