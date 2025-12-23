Budapest lehet a helyszíne Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök következő találkozójának. Az előrejelzést Ruszlan Bortnyik, az Ukrán Politikai Intézet igazgatója tette, aki szerint az orosz–amerikai csúcstalálkozót 2026 elején tarthatják meg, és annak egyik legfontosabb tétje az ukrajnai területek kérdése lehet – írja az Mk.ru.
Budapesten dőlhet el Ukrajna sorsa – a szakértő elmondta mikor
Egy politológus szerint jövő februárban Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozó időpontja egybeeshet a Paks II atomerőmű alapkőletételével, amikor Putyin várhatóan Magyarországra látogat. A szakértő szerint Trump számára is fontos lehet a budapesti békecsúcs februári időzítése, mivel ezzel támogathatná Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026-os választások előtt.
A politológus a YouTube-csatornáján úgy fogalmazott:
Ötven százalék, talán akár 51 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump jövő februárban Budapesten találkoznak.
Bortnyik szerint az elmúlt időszakban még nem volt ilyen magas annak a valószínűsége, hogy a két nagyhatalom vezetője személyesen egyeztessen egymással. Kitért arra is, hogy februárban Vlagyimir Putyin Budapestre utazhat a Paks II atomerőmű alapkőletételére . Ebben az időszakban az sem kizárt, hogy Donald Trump is Magyarországra látogat, aminek esélyét Bortnyik kifejezetten magasnak nevezte. A szakértő úgy véli, az amerikai elnök számára sem közömbös a budapesti jelenlét, mivel politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy támogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026 áprilisára tervezett parlamenti választások előtt.
További Külföld híreink
Bortnyik szerint a találkozó időzítését a fronthelyzet alakulása is indokolhatja. Úgy látja, február–márciusra a harctéri események kritikus ponthoz érkezhetnek, ami megteremtheti az alapját egy végső alkudozásnak. Mint mondta, ekkor válhat világossá, hogy Ukrajna képes-e megtartani Konsztantyinovkát, illetve megindulnak-e a harcok Szlovjanszkért. A politológus szerint ebben a helyzetben újabb fontos tárgyalási forduló következhet, és ismét napirendre kerülhet az a kérdés is, hogy az ukrán csapatok kivonulnak-e a Donbászból.
Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Húszezer kötettel bővülhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtára
Klaus von Dohnányi az NKE-nek adományozza könyvtárát.
Orbán Viktor: Sokan akarnak háborút + videó
Vajon Kaja Kallasnak sikerül, ami Hitlernek és Napóleonnak sem?
Megfigyelő-repülőgépek szállnak fel – Washington készen áll
Az Egyesült Államok november vége óta rendszeres hírszerző és megfigyelő repüléseket hajt végre a terület felett.
Súlyos ítélet született, ez mindent megváltoztat
Tizenegy katonát ítéltek több mint 34 év börtönbüntetésre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Húszezer kötettel bővülhet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtára
Klaus von Dohnányi az NKE-nek adományozza könyvtárát.
Orbán Viktor: Sokan akarnak háborút + videó
Vajon Kaja Kallasnak sikerül, ami Hitlernek és Napóleonnak sem?
Megfigyelő-repülőgépek szállnak fel – Washington készen áll
Az Egyesült Államok november vége óta rendszeres hírszerző és megfigyelő repüléseket hajt végre a terület felett.
Súlyos ítélet született, ez mindent megváltoztat
Tizenegy katonát ítéltek több mint 34 év börtönbüntetésre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!