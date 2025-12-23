Budapesten dőlhet el Ukrajna sorsa – a szakértő elmondta mikor

A politológus a YouTube-csatornáján úgy fogalmazott:

Ötven százalék, talán akár 51 százalék az esélye annak, hogy Putyin és Trump jövő februárban Budapesten találkoznak.

Bortnyik szerint az elmúlt időszakban még nem volt ilyen magas annak a valószínűsége, hogy a két nagyhatalom vezetője személyesen egyeztessen egymással. Kitért arra is, hogy februárban Vlagyimir Putyin Budapestre utazhat a Paks II atomerőmű alapkőletételére . Ebben az időszakban az sem kizárt, hogy Donald Trump is Magyarországra látogat, aminek esélyét Bortnyik kifejezetten magasnak nevezte. A szakértő úgy véli, az amerikai elnök számára sem közömbös a budapesti jelenlét, mivel politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy támogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026 áprilisára tervezett parlamenti választások előtt.