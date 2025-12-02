Öt órán át tárgyalt Putyin az amerikai delegációval – itt vannak a részletek

Donald Trump amerikai elnök külünmegbízottja kedden érkezett Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta. Az amerikai–orosz tárgyalás az ukrajnai háború rendezéséről mintegy öt órán át tartott.

Vlagyimir Putyin öt órán át tárgyalt az amerikai delegációval

Fotó: AFP

Steve Witkoff mellett az amerikai delegáció tagja volt Trump veje, Jared Kushner. Őket Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi beruházásokért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója fogadta Moszkvában, mielőtt a Kremlbe érkeztek. A tárgyalás során az orosz felet Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, és Kirill Dmitrijev képviselte Putyin oldalán.

Jurij Usakov, orosz elnök tanácsadója szerint hasznos és konstruktív volt a megbeszélgetés.

A beszélgetés nagyon hasznos, konstruktív és nagyon informatív volt

– mondta az újságíróknak. A TASZSZ orosz hírügynökség tudósítása szerint Usakov azt mondta:

Még nincs kompromisszumos terv; egyes amerikai javaslatok elfogadhatóak Oroszország számára, míg mások nem.

A Sky News pedig arról számolt be, hogy Usakov úgy fogalmazott: „Nem kerültünk közelebb az ukrajnai válság megoldásához, és még sok munka van hátra.”

Usakov arról is beszélt, hogy a találkozón, öt óra leforgása alatt alaposan megvitatták az ukrajnai rendezés lehetőségeit, azonban nem konkrét megfogalmazásokról volt szó. Mint mondta, területi kérdésekről is egyeztetttek.

Usakov kiemelte:

Putyin baráti üdvözletét és számos fontos politikai jelzést küldte Trumpnak Witkoff közvetítésével, az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok fejlődni fognak, a két ország közötti gazdasági együttműködés lehetőségeiről is szó esett.

A tárgyaláson Usakov tájékoztatása szerint

Putyin értékelte az európaiak „romboló cselekedeteit” is az ukrán rendezés kapcsán.

Kirill Dmitrijev szintén eredményesnek nevezte a találkozót.

Jön a budapesti békecsúcs?

Jurij Usakov a TASZSZ beszámolója szerint azt is megjegyezte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin talákozója a tanácsadók közötti és külügyminisztériumi szintű egyeztetésektől és munkától függ. Mint ismert,

Donald Trump korábban kijelentette, Putyinnal Budapesten terveznek találkozni.

Borítókép: Orosz–amerikai tárgyalás (Fotó: AFP)