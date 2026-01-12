Ütöttek a szerbek, aztán a spanyolok újabb pofont kaptak, pokoli hangulat Belgrádban

A Montenegró elleni 13-10-es győzelemmel megelőlegezhető, hogy a magyar válogatott két győzelmet, hat pontot visz magával középdöntőbe, hiszen a harmadik csoportellenfél, Málta nem okozhat gondot. A vízilabda Európa-bajnokság új – helyesebben régi, hiszen évtizedekkel ezelőtt volt már ez a módi – lebonyolítása értelmében nincs negyeddöntő, a középdöntőből egyből az elődöntőbe lehet, azaz kell jutni. A második szakaszban a mieink szinte biztosan Szerbiával, Spanyolországgal, továbbá Hollandiával találkoznak, a papírforma alapján a szerb, spanyol duóból az egyiket meg kell előzni.

A vitatott pillanat: Mandics (sapkában) könyékkel arcon üti Granadost. A szerbek ezt is kibírták és végül nyertek a spanyolok ellen

Hétfő este a C csoport rangadóján, a Szerbia–Spanyolország meccsen ízelítőt kaptunk abból, mire számíthatunk majd a középdöntőben. A szerb vízilabda-válogoatott szokása szerint ellazsálta a torna első mérkőzését, hiszen 13-13-as döntetlen után csak ötméteresekkel verte Hollandiát. A spanyolok ellen már teljes erőbedobásra volt szükség.

Mandics odavágott, a spanyolok nagy esélyt kaptak

Munarriz két góljával a spanyolok 2-0-ra vezettek, majd ugyanő dobta a harmadik spanyol gólt is, csak közben volt három szerb találat is, így 3-3-mal zárult az első nyolc perc. A szerbek Martinovics vezérletével félidőre átvették a (6-5), majd növelték az előnyüket, az utolsó negyed 9-7-ról indult.

Ekkor jött el a mérkőzés vitatott jelenet. A két csapat ásza, a világ legjobb vízilabda-játékosai közé tartozó Mandics és Granados birkózott egymással. Talán a szokásosnál is elszántabban, hiszen a két gólzsák három negyeden át egyaránt gól nélkül állt négy, illetve öt sikertelen próbálkozásból.

Mandics könyékkel hátra ütött, Granados persze kicsit rájátszott, de a videózás után a játékvezetők így is szigorú döntést hoztak: piros lap Mandicsnak, azaz ötméteres és négyperces kiállítás.

Hatalmas esélyt kaptak a spanyolok. Amivel, sokáig úgy tűnt, nem tudnak élni, hiszen két és fél perc elteltével csak egy-egy gól született. Aztán két gyors góllal mégis a spanyolok mégis egyenlítenek 10-10-re, sőt egyenlő létszám mellett bevágtak még egyet, 11-10-re átvették a vezetést.