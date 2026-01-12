Tovább robog a magyar válogatott, balkáni ellenfelét is kiütötte az Eb-n

Magyarország és Montenegró is meggyőző sikerrel kezdte a férfivízilabda Európa-bajnokságot Belgrádban. Míg Varga Zsolt együttese a franciákat 15-7-re győzte le, addig a balkáni együttes 21-12-re simázta le a csoport leggyengébb együttesét Máltát – hétfőn délben Franciaország is legyőzte a szigetországot, ezzel biztosítva a továbbjutást. A mieinknek a Montenegró elleni találkozó lesz az igazi teszt, hogy hol is tartunk, ugyanakkor az elmúlt évek alapján jó esélyekkel ugrottunk medencébe. A magyarok az elmúlt nyolc egymás elleni meccset megnyerték, ebben volt két kulcsfontosságú Eb-mérkőzés is 2020-ban és 2022-ben. Az új lebonyolítás miatt pedig nemcsak a csoportelsőség, hanem a középdöntőben továbbvihető pontok miatt is kiemelten fontos volt a montenegróiak elleni összecsapás, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy három vagy hat ponttal megyünk a középdöntőbe – ahol a szerb–holland–spanyol trióból még kettőt meg kell előzni a négy közé jutásért.

Vigvári Vince (fehér sapkában) dobta a magyarok első gólját Montenegró ellen a vízilabda Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

De ennyire ne szaladjunk előre. A magyarok meccskeretében ezúttal már ott volt Vogel Soma. Varga Zsolt a kapusról még a franciák elleni győzelem után mondta el, hogy a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett, ezért az első meccset kihagyta, a Montenegró ellen végül Csoma Kristof kezdett a kapuban.

Vízilabda Eb: a kapufa is a magyar válogatottal volt

Mindkét oldalt támadó szabálytalansággal indult a meccs, majd Vigvári Vince a jobbról betörve dobta a találkozó első gólját, aztán percek múlva bátyja, Vendel még nagyobb gólt lőtt Darko Durovics kapujába. Ezzel már 3-2 volt ide, majd Csoma szemmel, illetve a kapufa segítségével védte Vlado Popadics ötméteresét. Hátul sorra kaptuk a kiállításokat, de Angyal Dániel vezetésével nagyon stabilak voltunk. Támadhattunk volna a háromgólos vezetésért is a negyed utolsó percében, de a játékvezetők kontrát fújtak – emberelőnyben –, Dejan Szavics vezette Montenegró gyors elúszásból egyre fel is zárkózott a negyed végére (4-3).

A második negyedben percekig ment az adok-kapok, majd a csapatkapitány, Manhercz Krisztián ötösével újra kettővel vezettünk. Aztán már 6-3 volt az állás, a meccskeretbe bekerülő Tátrai Dávid gyönyörű gólt dobott a jobb oldalról, kicsit kiszorított szögből.