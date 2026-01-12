vízilabda Európa-bajnokságMontenegrómagyar férfi vízilabda-válogatottvízilabda-EbMagyarország

Tovább robog a magyar válogatott, balkáni ellenfelét is kiütötte az Eb-n

A magyar férfi-vízilabdaválogatott a második mérkőzésén is a végső győzelemre esélyesként játszott, Varga Zsolt együttese végül 13-10-ra legyőzte Montenegrót a belgrádi Európa-bajnokságon. A meccset a mieink a harmadik negyedben nyerték meg, amikor csak egy gólt kaptak, s az utolsó percekben háromszor is eredményesek voltak. Magyarország már biztos csoportelsőként szerdán az ellen a Málta ellen zárja a csoportkört, amely a franciáktól és a montenegróiaktól is simán kikapott.

Perlai Bálint
2026. 01. 12. 16:26
A csapatkapitány Manhercz Krisztián is betalált, Montenegrót is legyőzte Magyarország az Eb-n
A csapatkapitány Manhercz Krisztián is betalált, Montenegrót is legyőzte Magyarország az Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország és Montenegró is meggyőző sikerrel kezdte a férfivízilabda Európa-bajnokságot Belgrádban. Míg Varga Zsolt együttese a franciákat 15-7-re győzte le, addig a balkáni együttes 21-12-re simázta le a csoport leggyengébb együttesét Máltát – hétfőn délben Franciaország is legyőzte a szigetországot, ezzel biztosítva a továbbjutást. A mieinknek a Montenegró elleni találkozó lesz az igazi teszt, hogy hol is tartunk, ugyanakkor az elmúlt évek alapján jó esélyekkel ugrottunk medencébe. A magyarok az elmúlt nyolc egymás elleni meccset megnyerték, ebben volt két kulcsfontosságú Eb-mérkőzés is 2020-ban és 2022-ben. Az új lebonyolítás miatt pedig nemcsak a csoportelsőség, hanem a középdöntőben továbbvihető pontok miatt is kiemelten fontos volt a montenegróiak elleni összecsapás, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy három vagy hat ponttal megyünk a középdöntőbe – ahol a szerb–holland–spanyol trióból még kettőt meg kell előzni a négy közé jutásért.

Vigvári Vince (fehér sapkában) dobta a magyarok első gólját Montenegró ellen a vízilabda Eb-n
Vigvári Vince (fehér sapkában) dobta a magyarok első gólját Montenegró ellen a vízilabda Eb-n  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

De ennyire ne szaladjunk előre. A magyarok meccskeretében ezúttal már ott volt Vogel Soma. Varga Zsolt a kapusról még a franciák elleni győzelem után mondta el, hogy a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett, ezért az első meccset kihagyta, a Montenegró ellen végül Csoma Kristof kezdett a kapuban.

Vízilabda Eb: a kapufa is a magyar válogatottal volt 

Mindkét oldalt támadó szabálytalansággal indult a meccs, majd Vigvári Vince a jobbról betörve dobta a találkozó első gólját, aztán percek múlva bátyja, Vendel még nagyobb gólt lőtt Darko Durovics kapujába. Ezzel már 3-2 volt ide, majd Csoma szemmel, illetve a kapufa segítségével védte Vlado Popadics ötméteresét. Hátul sorra kaptuk a kiállításokat, de Angyal Dániel vezetésével nagyon stabilak voltunk. Támadhattunk volna a háromgólos vezetésért is a negyed utolsó percében, de a játékvezetők kontrát fújtak – emberelőnyben –, Dejan Szavics vezette Montenegró gyors elúszásból egyre fel is zárkózott a negyed végére (4-3). 

A második negyedben percekig ment az adok-kapok, majd a csapatkapitány, Manhercz Krisztián ötösével újra kettővel vezettünk. Aztán már 6-3 volt az állás, a meccskeretbe bekerülő Tátrai Dávid gyönyörű gólt dobott a jobb oldalról, kicsit kiszorított szögből.

Az utolsó percben a kapufa is a magyarokkal volt, a montenegróiak emberelőnyben kétszer is szétforgácsolták a vasat, így a szünetre 8-4-es magyar előnnyel mentek a csapatok. Varga Zsolt maximum azon bosszankodhatott, hogy a védelemből Varga Vince már 15 perc alatt kipontozta magát három kiállítással. 

Csoma Kristóf nagy védései is kellettek Montenegró ellen
Csoma Kristóf nagy védései is kellettek Montenegró ellen  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Három tökéletes támadás, kőkemény védelem, csoportelsőség

A védelem azonban így is stabil maradt, főleg, hogy Csoma ihletett formában játszott. A harmadik negyedben a Honvéd kapusának pár másodperc alatt két nagy védése is volt. Szükség is volt erre, mert a támadásoknál kicsit megakadtunk, a negyed fele is letelt, gólt azonban nem dobtunk – szerencsére Montenegró is csak egyet. 

Két perccel a szünet előtt Varga Zsolt időt kért, majd jött az emberelőny és a gól is Kovács Pétertől. Nagyon fontos találat volt, visszaállt a négygólos különbség (9-5). Aztán Fekete Gergő is betalált, hogy tényleg ne kelljen izgulni.

Az már tényleg hab volt a tortán, hogy Nagy Ádám a következő támadásnál Durovics fejének is hála gólt dobott, így hatgólosra duzzadt a magyar előny nyolc perccel a vége előtt.

Az utolsó negyedben aztán a balkáni ellenfél megrázta magát, négy támadásból háromszor is betalált, de Csoma emberelőnyös védése ezután megállította a montenegrói felzárkózást. A magyar válogatott végül 13-10-ra nyert, Dmitri Kholod a fél pályáról dobott hatalmas gólt, ennyi öröme a montenegrói játékosoknak is lehet. Az utolsó negyed ugyanakkor intő jel volt a mieinknek, hogy az élesebb meccseken – majd a középdöntőben – a hajrában sem lehet kiengedni.

Magyarország szerdán 12.30-kor a sereghajtó Málta ellen zárja a csoportkört, ahol a szövetségi kapitány már nyugodtan pihentethet, ugyanis Montenegró legyőzésével nemcsak a csoportelsőség, hanem a maximális, hat továbbvitt pont is zsebben van már. 

Férfivízilabda Európa-bajnokság (Belgrád)
Csoportkör, 2. forduló: 
A csoport:

  • Franciaország–Málta 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4)
  • Magyarország–Montenegró 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5)

C csoport:

  • Hollandia–Izrael 18.00
  • Spanyolország–Szerbia 20.30
     

A franciák elleni meccs összefoglalója:

