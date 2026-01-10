Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Vogel SomaVarga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatottvízilabda Európa-bajnokság

Varga Zsolt a fölényes győzelem után az Eb-n megsérült Vogel Somáról beszélt

Magyarország Franciaország ellen nyolcgólos győzelemmel, 15-7-el kezdte a férfivízilabda Európa-bajnokságot Belgrádban. A magyar csapat meccskeretében azonban nem volt ott a pénteki edzésen megsérülő Vogel Soma. A Ferencváros kapusának egészségi állapotáról Varga Zsolt szövetségi kapitány beszélt a francia meccs után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 16:51
Varga Zsolt válogatottja nyolc góllal legyőzte a franciákat a vízilabda Európa-bajnokságon
Varga Zsolt válogatottja nyolc góllal legyőzte a franciákat a vízilabda Európa-bajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar férfi-vízilabdaválogatott a belgrádi Európa-bajnokság első meccsén 15-7-re legyőzte Franciaországot szombat délután. A négygólos Manhercz Krisztián vezetésével a támadójáték jól vizsgázott, de a védekezésnek is jár a dicséret, a franciák a második félidőben mindössze két gólt szereztek, emberhátrányban Varga Zsolt együttese kellően intenzív volt, ami a siker alapja volt a kontinenstornán.

A magyar férfi-vízllabdaválogatott első Eb-mérkőzésén nem Vogel Soma, hanem Csoma Kristóf állt a magyar kapuba
A magyar férfi-vízllabdaválogatott első Eb-mérkőzésén nem Vogel Soma, hanem Csoma Kristóf állt a magyar kapuba  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI 

Varga Zsolt Vogel Soma sérüléséről beszélt

A mérkőzésen a magyar kapuban végig Csoma Kristóf volt, a Honvéd kapusa 56 százalékos védési hatékonysággal zárt, több nagyobb bravúrja is volt. A meccskeretbe azonban az első számú kapus, Vogel Soma nem került be, ugyanis még a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett egy lövés után – az M4 Sport kommentátora ezt mondta a franciák elleni mérkőzés előtt az élő adásban. A lefújást követően Varga Zsolt beszélt Vogel állapotáról.

Tegnap edzésen volt egy kisebb sérülés. Ezt kell most két-három napig kezelni, de itt van Soma, ezt a pár napot most így kell végigcsinálnunk

– mondta a szövetségi kapitány az M4 Sportnak. Varga Zsolt Csomát ezután külön kiemelte és gratulált neki a franciák elleni teljesítményért. Csoma egyébként már rutinos a magyar kapuban, a szingapúri vb-n is ő volt a kapus, akkor ezüstérmes lett a válogatott.

– A védekezés kiválóan működött, Az előző tornán már megtaláltuk, hogy mi működik jól a franciák ellen. Persze így is volt olyan gól, amit szerettünk volna elkerülni, de a mérkőzés végig, négy negyeden keresztül kontrollálva volt – folytatta a szövetségi kapitány, aki hozzátette, a mérkőzés előtt is azt mondta a játékosoknak, hogy nagyon fontos a támadás, de úgy kell ezeket lezárni, amiből fegyelmezetten vissza tudnak zárni. Mindez pedig sikerült az első csoportmérkőzésen.

Kemény Ferenc Varga Zsoltra is nagy hatással volt

A szövetségi kapitány és az egész magyar vízilabda a héten megrendülten olvasta a hírt, hogy Kemény Dénes édesapja, a legendás utánpótlásedző, Kemény Ferenc 93 évesen hunyt el. Vargának korábban az edzője is volt Fecsó bá, a franciák elleni meccs előtt a legnagyobb tisztelettel beszélt róla. – Fecsó bácsi, Fecsó bá, ahogy mi szólítottuk, generációknak volt a pótapja, pótnagyapja. Nekem az elmúlt 35 évemben rengeteget volt bent az életemben. Őt tényleg egy nagyon fanatikusan uszodában élő, gondolkodó és óriási hittel és lelkesedéssel dolgozó embernek ismertem meg, aki időt, energiát nem spórolva rengeteget adott a vízilabdának.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott hétfőn 15.15-kor Montenegró ellen folytatja az Európa-bajnokságot, ami a középdöntőben tovább vitt pontok szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés lesz.

Férfivízilabda Európa-bajnokság (Belgrád)

A csoport: 

  • Magyarország–Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2) 
  • később: Málta–Montenegró 18.00

 

