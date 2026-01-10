Varga Zsolt a fölényes győzelem után az Eb-n megsérült Vogel Somáról beszélt

A magyar férfi-vízilabdaválogatott a belgrádi Európa-bajnokság első meccsén 15-7-re legyőzte Franciaországot szombat délután. A négygólos Manhercz Krisztián vezetésével a támadójáték jól vizsgázott, de a védekezésnek is jár a dicséret, a franciák a második félidőben mindössze két gólt szereztek, emberhátrányban Varga Zsolt együttese kellően intenzív volt, ami a siker alapja volt a kontinenstornán.

A magyar férfi-vízllabdaválogatott első Eb-mérkőzésén nem Vogel Soma, hanem Csoma Kristóf állt a magyar kapuba Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Varga Zsolt Vogel Soma sérüléséről beszélt

A mérkőzésen a magyar kapuban végig Csoma Kristóf volt, a Honvéd kapusa 56 százalékos védési hatékonysággal zárt, több nagyobb bravúrja is volt. A meccskeretbe azonban az első számú kapus, Vogel Soma nem került be, ugyanis még a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett egy lövés után – az M4 Sport kommentátora ezt mondta a franciák elleni mérkőzés előtt az élő adásban. A lefújást követően Varga Zsolt beszélt Vogel állapotáról.

Tegnap edzésen volt egy kisebb sérülés. Ezt kell most két-három napig kezelni, de itt van Soma, ezt a pár napot most így kell végigcsinálnunk

– mondta a szövetségi kapitány az M4 Sportnak. Varga Zsolt Csomát ezután külön kiemelte és gratulált neki a franciák elleni teljesítményért. Csoma egyébként már rutinos a magyar kapuban, a szingapúri vb-n is ő volt a kapus, akkor ezüstérmes lett a válogatott.

– A védekezés kiválóan működött, Az előző tornán már megtaláltuk, hogy mi működik jól a franciák ellen. Persze így is volt olyan gól, amit szerettünk volna elkerülni, de a mérkőzés végig, négy negyeden keresztül kontrollálva volt – folytatta a szövetségi kapitány, aki hozzátette, a mérkőzés előtt is azt mondta a játékosoknak, hogy nagyon fontos a támadás, de úgy kell ezeket lezárni, amiből fegyelmezetten vissza tudnak zárni. Mindez pedig sikerült az első csoportmérkőzésen.