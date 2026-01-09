Mi lesz ebből? Zalánki, Vámos és Burián nélkül indul csatába Belgrádba Magyarország

A vízilabda-Eb-k 1926 óta íródó történetének legeredményesebb nemzete Magyarország. Férficsapatunk 13 sikernél tart, legutóbb 2020-ban Budapesten győzött, míg Szerbia és az egykori Jugoszlávia összesen nyolcszor lett aranyérmes. Az olimpiai bajnok Nikola Jaksicék ezúttal hazai környezetben, a belgrádi sportcsarnokba épített ideiglenes medencében szeretnének nyerni, ott, ahol egy évtizede sikerrel jártak. A címvédő és világbajnok spanyolok szintén esélyesek a végső sikerre. A több klasszist nélkülöző, fiatalokat mély vízbe dobó magyar csapat beleszólhat az éremcsatákba, de az új lebonyolítási rendszerben – éppen az említett két nagyágyú miatt – akár a legjobb négy közül is kiszorulhat.

A világ- és Európa-bajnok Vogel Soma tudása és elszántsága sokat érhet a vízilabda-Eb-n (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Vogellel, Zalánkiék nélkül

A 2024-es párizsi olimpián 4. helyen végzett 13-as keretből heten, a 2025-ös világbajnoki ezüstérmes csapat 15 tagjából tizenegyen be-, illetve visszakerültek. A 2023-as 15 világbajnok közül nyolc pólósra most is számít Varga Zsolt szövetségi kapitány.

A kulcsemberek közül sérülése után újra rendelkezésre áll a nyári vb-ről lemaradt kiváló kapus, Vogel Soma, s bevethető Manhercz Krisztián, Jansik Szilárd, Vigvári Vince és Vendel, Angyal Dániel, valamint Nagy Ádám is.

Azaz nincs hatalmas átalakulás az új olimpiai ciklus kezdetén, ám érzékelhetően elindult egy fiatalítási hullám. Az utolsó aktív legutóbbi, 2008-as olimpiai bajnok, Varga Dénes stílusosan az ötkarikás játékokon köszönt el, klubszinten Grúziában még játszik. A Kaposváron szereplő 38 éves, világbajnok centerrel, Hárai Balázzsal Párizs óta nem számol Varga Zsolt. A 34 esztendősen rangidőssé előlépett Vámos Márton ezúttal maga kért pihenőt, a kétszeres vb-győztes a 2028-as Los Angeles-i játékokig vezető utat még megteheti.

A kereken 30 éves, szintén világklasszis balkezes, Zalánki Gergő kimaradása érdekes: a tavalyi válogatottbeli szereplést ő mondta le, idén a szövetségi kapitány nem hívta be, mondván másokat is kipróbál.

Ugyanakkor Burián Gergely nem került be az utazókeretbe, így a 21 éves Nagy Ákos a csapat egyetlen balkezes lövője…