vízilabda EbBelgrádVarga ZsoltMagyarország

Mi lesz ebből? Zalánki, Vámos és Burián nélkül indul csatába Belgrádba Magyarország

Minden mérkőzésnek jelentősége lesz az új lebonyolítású Európa-bajnokságon. A magyar férfi-vízilabdaválogatott szombaton kezdi meg a szereplését a szerbiai kontinensviadalon, amelyen nem rendeznek negyeddöntőket. A belgrádi tornán a csoportkörben, majd a középdöntőben megszerzett pontok alapján lehet kivívni az elődöntőbe jutást. Varga Zsolt csapatába visszatért a kapus Vogel Soma, három klasszis balkezesünk viszont nincs ott a keretben. A vízilabda-Eb-n több fiatal is bizonyíthat.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 09. 5:19
vízilabda Eb Nanterre, 2024. augusztus 7. Zalánki Gergő a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzés után a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusz
A legutóbb az olimpián szereplő Zalánki Gergő nem lesz ott a világbajnokság után a vízilabda Eb-n sem Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vízilabda-Eb-k 1926 óta íródó történetének legeredményesebb nemzete Magyarország. Férficsapatunk 13 sikernél tart, legutóbb 2020-ban Budapesten győzött, míg Szerbia és az egykori Jugoszlávia összesen nyolcszor lett aranyérmes. Az olimpiai bajnok Nikola Jaksicék ezúttal hazai környezetben, a belgrádi sportcsarnokba épített ideiglenes medencében szeretnének nyerni, ott, ahol egy évtizede sikerrel jártak. A címvédő és világbajnok spanyolok szintén esélyesek a végső sikerre. A több klasszist nélkülöző, fiatalokat mély vízbe dobó magyar csapat beleszólhat az éremcsatákba, de az új lebonyolítási rendszerben – éppen az említett két nagyágyú miatt – akár a legjobb négy közül is kiszorulhat.

A világ- és Európa-bajnok Vogel Soma tudása és elszántsága sokat érhet a vízilabda-Eb-n
A világ- és Európa-bajnok Vogel Soma tudása és elszántsága sokat érhet a vízilabda-Eb-n (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Vogellel, Zalánkiék nélkül

A 2024-es párizsi olimpián 4. helyen végzett 13-as keretből heten, a 2025-ös világbajnoki ezüstérmes csapat 15 tagjából tizenegyen be-, illetve visszakerültek. A 2023-as 15 világbajnok közül nyolc pólósra most is számít Varga Zsolt szövetségi kapitány. 

A kulcsemberek közül sérülése után újra rendelkezésre áll a nyári vb-ről lemaradt kiváló kapus, Vogel Soma, s bevethető Manhercz Krisztián, Jansik Szilárd, Vigvári Vince és Vendel, Angyal Dániel, valamint Nagy Ádám is.

Azaz nincs hatalmas átalakulás az új olimpiai ciklus kezdetén, ám érzékelhetően elindult egy fiatalítási hullám. Az utolsó aktív legutóbbi, 2008-as olimpiai bajnok, Varga Dénes stílusosan az ötkarikás játékokon köszönt el, klubszinten Grúziában még játszik. A Kaposváron szereplő 38 éves, világbajnok centerrel, Hárai Balázzsal Párizs óta nem számol Varga Zsolt. A 34 esztendősen rangidőssé előlépett Vámos Márton ezúttal maga kért pihenőt, a kétszeres vb-győztes a 2028-as Los Angeles-i játékokig vezető utat még megteheti. 

A kereken 30 éves, szintén világklasszis balkezes, Zalánki Gergő kimaradása érdekes: a tavalyi válogatottbeli szereplést ő mondta le, idén a szövetségi kapitány nem hívta be, mondván másokat is kipróbál.

 Ugyanakkor Burián Gergely nem került be az utazókeretbe, így a 21 éves Nagy Ákos a csapat egyetlen balkezes lövője…

vízilabda Eb
A 21 éves Nagy Ákosra komoly teher hárulhat Belgrádban (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

Jönnek a fiatalok

Ami a kiválasztottakat illeti, a vb-ezüstérmes Nagy Ákos az első felnőtt Eb-jén bizonyíthat. A 2024-es Eb 4. „csikócsapatban” oroszlánkörmeit megmutató 20 éves Varga Vince és a 22 éves Tátrai Dávid ezúttal nagyobb feladatokat kaphat. 

Batizi Benedek világversenyen abszolút újoncként mutathatja meg, mire képes a nemzetközi mezőnyben. A BVSC-Zugló centere mindössze 24 esztendős, klubtársával, a rutinos Kovács Péterrel osztozhat a poszttal járó kihívásokon.

Tátrai és a többi fiatal remélhetőleg hasonló gólokkal jelentkezik az Európa-bajnokságon, mint a minap a franciák elleni edzőmeccsen:

Újfajta lebonyolítású vízilabda Eb

A magyar férfi-vízilabdaválogatott szombaton kezdi meg a szereplését a szerbiai kontinensviadalon, amelyen nem rendeznek negyeddöntőket. A belgrádi tornán a csoport-, majd középdöntőscsoportban megszerzett pontok alapján lehet kivívni az elődöntőbe jutást. A néhány napja a boszniai felkészülési tornán 13 góllal megvert franciák ellen (szombat, 15.15, tv: M4 Sport) kötelező lenne a győzelem, ha nem is elvárható, hogy ennyire simán. Hétfőn a mindig veszélyes Montenegróval szemben a csoportelsőség és a 100 százalékos mérleg megtartása lehet a tét, jövő szerdán Málta nem jelenthet gondot. A csoportok első három helyezettje jut tovább.

A középdöntőben viszont igazi ki-ki meccsek várnak Manherczékre: a holland–izraeli kettős egyike mellett az aktuális világbajnok Spanyolország és az olimpiai bajnok Szerbia jön majd szembe. A legjobb négy közé kerüléshez az egyiket kellene az összpontszámok alapján megelőzni... 

A másik ágon többek között görög–horvát–olasz hármas csata várható az elődöntőbe kerülésért.

vízilabda Eb
Manhercz Krisztián (balra) tíz év után tér vissza Belgrádba Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A múlt (is) kötelez

A magyar férfi-vízilabdaválogatott – ahogy az olimpiákon is – az éppen száz éve indított Európa-bajnokságok legeredményesebb válogatottja. A mieink eddigi mérlege: 13 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzérem. Legutóbb a legnagyobb sztárok nélküli csapattal a negyedik helyre ért oda Varga Zsolt alkalmi együttese, amely megszerezte az olaszok és a szerbek skalpját is. A teljesítmény és az eredmény azok után különösen elismerést váltott ki, hogy egy hónap múlva a teljes csapat elbukta a világbajnoki negyeddöntőt Franciaországgal szemben. 

A felkészülési mérkőzések során védekezésben rengeteget léptek előre Manherczék, akikre hosszú menetelés vár a szerb fővárosban. 

A csapatkapitány nyert és veszített is el Eb-döntőt, s vívott meg sikerrel bronzcsatát. Utóbbit 2016-ban, éppen Belgrádban – Benedek Tibor csapatából már csak ő maradt meg hírmondónak. Angyallal, Vogellel és Jansikkal a második Európa-bajnoki címére hajt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.