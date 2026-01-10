Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Egy percig sem volt kérdés, a magyar válogatott berúgta az ajtót az Európa-bajnokságon

A magyar férfi-vízilabdaválogatott könnyedén vette a franciák elleni csoportmérkőzést a belgrádi Európa-bajnokság első napján. Varga Zsolt együttese végig vezetve, 15-7-re nyert a franciák ellen, a magyar oldalról a négygólos Manhercz Krisztián volt a legeredményesebb játékos.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 16:24
Varga Zsolt válogatottja fölényes győzelemmel kezdte a vízilabda Európa-bajnokságot Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ahogy 2006-ban és 2016-ban, úgy 2026-ban is Belgrádban rendezik a férfivízilabda Európa-bajnokságot. A magyar válogatott keretéből 11-en a 2025-ös vb-ezüstérmes csapatban is ott voltak, Varga Zsolt a januári kontinenstornán pedig már számíthat Vogel Somára is – aki viszont a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett, így Csoma Kristóf védett az első Eb-meccsen. Azok ellen a franciák ellen, akik ellen elmúlt években pozitív és negatív tapasztalataink is voltak. A legfájóbb egyértelműen a 2024-es dohai vb-negyeddöntő, ahol 11-10-re kikaptunk. Később a párizsi olimpián a mieink győztek, ahogy a mostani felkészülés alatt is – ráadásul még 2025 végén Párizsban is játszott a két csapat, ott Varga Zsolték ötméteresekkel nyertek.

A férfi vízilabda Eb otthona Belgrádban, ahol a magyar válogatott is játszik
A férfivízilabda Eb otthona Belgrádban, ahol a magyar válogatott is játszik  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Férfivízilabda Eb: magabiztos magyar kezdés a franciák ellen

A harmadik percig kellett várni az első gólra, ezt Vígvári Vince szerezte, majd egy labdaszerzés után a csapatkapitány Manhercz Krisztián tett közé még egyet. Hátul Csoma önbizalomnövelő védésekkel kezdett, majd a hármas sapkában a Ferencváros játékosa fej fölé is dobott egy hatalmas gólt. A franciák végül a negyed végén ötméteresből gólt szereztek, de nyolc perc után így is 4-1 volt az állás Magyarországnak.

A folytatásban is futószalagon jöttek a magyar gólok, a franciák szövetségi kapitánya, Vjekoslav Kobescak 8-3-as magyar vezetésnél időt is kért. A magyar védekezés rendkívül stabil volt idáig, a franciák két lövője, Thomas Vernoux és Alexandre Bouet is több rontott lövéssel kezdett. Vernoux ezután dobott azért két gólt, hogy megcsillogtassa a képességeit. A fehér sapkások a szünetre így sem tudtak faragni az ötgólos hátrányukból, 10-5 volt az állás két negyed után.

Fekete Gergő és a francia Thomas Vernoux párharcából a magyar játékos jött ma ki győztesen
Fekete Gergő és a francia Thomas Vernoux párharcából a magyar játékos jött ma ki győztesen  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A védekezésre nem lehetett panasz

Izgulni nem kellett a sokszor oly görcsön első meccsen. Varga Vince két góljával már 12-5 volt az állás a harmadik negyedben, közben a védekezés továbbra is egyben volt. A horvát–szlovén bírópáros nem szórta a kiállításokat, így a mieink az emberhátrányos védekezést elvétve tudták gyakorolni, de így is lehozták kapott gól nélkül ezt a nyolc percet.

Az utolsó nyolc percre már csak egy kérdés maradt: sikerül-e a teljes második félidőt kapott gól nélkül lehozni? Végül az ötgólos Vernoux tett róla, hogy ez ne legyen így. A 23 éves vízilabdázó kétszer dobott hatalmas gólt, de a hét kapott gól miatt Varga Zsolt aligha fog bosszankodni. A magyar csapat végül nyolc góllal nyert, a mieink részéről a négygólos Manhercz Krisztián volt a legeredményesebb. 

A magyar férfi-vízilabdaválogatottnak hétfőn 15.15-kor Montenegró ellen már nehezebb feladata lesz, amely nem csupán a csoportelsőségről dönthet, hanem az új lebonyolítási rendszer miatt a középdöntőbe vitt pontokról is. A magyar csapat Málta erejét ismerve minden bizonnyal a francia meccs mellett a montenegróit viszik magával tovább.

Férfivízilabda Európa-bajnokság (Belgrád)

A csoport: 

  • Magyarország–Franciaország 15-7 (4-1, 6-4, 2-0, 3-2) 
  • Málta–Montenegró 18.00

C csoport:

  • Spanyolország–Izrael 28-3 (9-0, 6-3, 6-0, 7-0)
  • Hollandia–Szerbia 20.30  

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

