Egy percig sem volt kérdés, a magyar válogatott berúgta az ajtót az Európa-bajnokságon

Ahogy 2006-ban és 2016-ban, úgy 2026-ban is Belgrádban rendezik a férfivízilabda Európa-bajnokságot. A magyar válogatott keretéből 11-en a 2025-ös vb-ezüstérmes csapatban is ott voltak, Varga Zsolt a januári kontinenstornán pedig már számíthat Vogel Somára is – aki viszont a pénteki edzésen szemsérülést szenvedett, így Csoma Kristóf védett az első Eb-meccsen. Azok ellen a franciák ellen, akik ellen elmúlt években pozitív és negatív tapasztalataink is voltak. A legfájóbb egyértelműen a 2024-es dohai vb-negyeddöntő, ahol 11-10-re kikaptunk. Később a párizsi olimpián a mieink győztek, ahogy a mostani felkészülés alatt is – ráadásul még 2025 végén Párizsban is játszott a két csapat, ott Varga Zsolték ötméteresekkel nyertek.

A férfivízilabda Eb otthona Belgrádban, ahol a magyar válogatott is játszik Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Férfivízilabda Eb: magabiztos magyar kezdés a franciák ellen

A harmadik percig kellett várni az első gólra, ezt Vígvári Vince szerezte, majd egy labdaszerzés után a csapatkapitány Manhercz Krisztián tett közé még egyet. Hátul Csoma önbizalomnövelő védésekkel kezdett, majd a hármas sapkában a Ferencváros játékosa fej fölé is dobott egy hatalmas gólt. A franciák végül a negyed végén ötméteresből gólt szereztek, de nyolc perc után így is 4-1 volt az állás Magyarországnak.

A folytatásban is futószalagon jöttek a magyar gólok, a franciák szövetségi kapitánya, Vjekoslav Kobescak 8-3-as magyar vezetésnél időt is kért. A magyar védekezés rendkívül stabil volt idáig, a franciák két lövője, Thomas Vernoux és Alexandre Bouet is több rontott lövéssel kezdett. Vernoux ezután dobott azért két gólt, hogy megcsillogtassa a képességeit. A fehér sapkások a szünetre így sem tudtak faragni az ötgólos hátrányukból, 10-5 volt az állás két negyed után.

Fekete Gergő és a francia Thomas Vernoux párharcából a magyar játékos jött ma ki győztesen Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A védekezésre nem lehetett panasz

Izgulni nem kellett a sokszor oly görcsön első meccsen. Varga Vince két góljával már 12-5 volt az állás a harmadik negyedben, közben a védekezés továbbra is egyben volt. A horvát–szlovén bírópáros nem szórta a kiállításokat, így a mieink az emberhátrányos védekezést elvétve tudták gyakorolni, de így is lehozták kapott gól nélkül ezt a nyolc percet.

Az utolsó nyolc percre már csak egy kérdés maradt: sikerül-e a teljes második félidőt kapott gól nélkül lehozni? Végül az ötgólos Vernoux tett róla, hogy ez ne legyen így. A 23 éves vízilabdázó kétszer dobott hatalmas gólt, de a hét kapott gól miatt Varga Zsolt aligha fog bosszankodni. A magyar csapat végül nyolc góllal nyert, a mieink részéről a négygólos Manhercz Krisztián volt a legeredményesebb.