Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Kemény FerencvízilabdaKemény Dénes

Kemény Ferenc 94 évet élt – Kemény Fecsó halhatatlan

A 94. születésnapja előtt egy hónappal elhunyt Kemény Ferenc legalább annyira volt Kemény Dénes édesapja, mint a sikerkapitány az ő fia.

Novák Miklós
2026. 01. 08. 11:04
Kemény Ferencet a vízilabda berkein belül mindenki Kemény Fecsóként ismerte
Kemény Ferencet a vízilabda berkein belül mindenki Kemény Fecsóként ismerte (Fotó: Szabó Miklós)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kemény Ferenc. Hírességek egész sora vált ismertté ezen a néven. A sportéletre szorítkozva is. Elsőként a többség alighanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellentmondásos jellemű, erőteljes karriervággyal megáldott, a náci megszállás alatt tragikusan elhunyt magyar alapító tagjára gondol.

Kemény Dénes, Kemény Ferenc, vízilabda
Kemény Ferenc (jobbra), azaz a vízilabdázóknak Kemény Fecsó és a fia, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, Kemény Dénes (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

Kemény Fecsó azonban csak egy volt. Mindenki így ismerte. Hivatalosan persze Kemény Dénes édesapjaként, ám a vízilabda-válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya legalább annyira volt Fecsó fia, mint amennyire Fecsó az ő édesapja.

Fiatalon volt szerencsém megismerni őt, Egerben egy éjszakába nyúló bortúra alkalmával hallgathattam megunhatatlan poénjait. Csak mert az újszülöttnek minden vicc új, csupán két bonmot a sok közül. „Olyan még nem volt, hogy ne lövésből lett volna a gól” – parafrázis a lövésből lesz a gól közhelyre. „A vízilabdakapus lábbal tapos és kézzel véd. Lehet fordítva is, de az a műúszó.”

Kemény Ferenc élete

Lassan húsz éve már, amikor hosszú interjút készíthettem vele. Mesélt a fiatalságáról is. A második világháború után a csodák csodájára a bombázásoktól megkímélt margitszigeti sportuszoda volt többekkel egyetemben a mentsvára, ahová különösen a Duna-parton hemzsegő patkányok tömegével dacolva úgy úsztak át, mert hiszen a hidakat, így a Margit hidat is lerombolták.

Sokoldalú sportember volt, nagyszerűen futballozott, labdarúgóként azért vitte csupán másodosztályú szintig, mert saját bevallása szerint gyenge volt a szíve. Mégis kis híján kilencvennégy évet élt. Ami arról árulkodik, bohém egyéniségként is tudatosan tervezte a mindennapjait, kevéssé ismert például, hogy a sport mellett villamosmérnökként végzett a műegyetemen.

Úgy alakult az életük, hogy Dénes fiát egyedül nevelte, nyilván ezért is fűzte őket egymáshoz a szokásosnál is szorosabb kötelék. Motoron hozta, vitte Dénest – jellemzően többnyire az uszodába vagy éppen az uszodából. Kemény Dénes szó szerint ott nőtt fel, anyatejként magába szívva az uszodai légkört.

Noha a későbbi szövetségi kapitány válogatottságig vitte, úgy tűnt, hogy pályafutása végeztével eltávolodik a sportágtól, állatorvosként dolgozott, Comóban is inkább hobbiból vitte a helyi csapatot. Aztán a sors úgy akarta, hogy folytassa az édesapja munkáját, továbbvigye az örökségét.

A Kásás Tamás, Kiss Gergely fémjelezte korosztály utánpótlásszinten ugyanis Kemény Fecsó keze alatt pallérozódott, Kemény Dénes pontosan tudta 1997-ben, amikor kinevezték szövetségi kapitánynak, hogy a következő években milyen tehetséges magra támaszkodhat.

A folytatás közismert. Csak hogy a legfontosabb sikereket említsük: zsinórban három olimpiai bajnoki cím. Fecsó bácsi sohasem tolakodott a fényre, pólós berkekben a nélkül is pontosan tudta mindenki, mit köszönhetünk neki. Később is tette a dolgát, megszállottan, a póló örök szerelmeseként. Amikor úgy érezte, eljött az ideje, háttérbe vonult, amikor pedig azt, hogy el is járt felette az idő, akkor elzárkózott dobogókői otthonába, ahol a rokonok mellett már csak a neki legkevesebb tanítványokat fogadta.

Kemény Ferenc egy hónap híján kilencvennégy évet élt. Kemény Fecsó örökre halhatatlan.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu