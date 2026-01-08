Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

vízilabdaKemény FerencKemény Dénes

Gyászol a magyar vízilabda, elhunyt Kemény Ferenc

93 éves korában elhunyt Kemény Dénes édesapja. A magyar vízilabdasport történetének legeredményesebb utánpótlásedzője, Kemény Ferenc csütörtökön ünnepelte volna 94. születésnapját, a család ezen a napon megjelent közleménye szerint bő egy hónapja hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 9:57
Elhunyt Kemény Ferenc (jobbra), Kemény Dénes édesapja (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)
A magyar férfi-vízilabdaválogatottal háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, Kemény Dénes a közösségi oldalán számolt be szintén vízilabda-edzőlegenda édesapja, Kemény Ferenc halálhíréről. – Fecsó ma lenne 94 éves, de bő egy hónapja elköszönt tőlünk. Kérte, hogy ezt az időszakot békében, magunkban éljük meg, ez így is történt és reméljük, a továbbiakban is így lesz. Köszönjük a mintát, köszönünk mindent! Kemény család – idézte a Bors a bejegyzés szövegét.

Kemény Dénes, Kemény Ferenc, vízilabda
Kemény Ferenc (jobbra), Kemény Dénes édesapja 93 éves korában hunyt el (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

Elhunyt Kemény Dénes édesapja, Kemény Ferenc

Kemény Dénes csapataiban a 21-ből 19 olyan játékos nyert olimpiai aranyat, aki édesapja, „Fecsó bácsi” kezei közül került ki. A sikeres nevelőedzőről, akiről két éve utánpótlásedzői életműdíjat neveztek el, fia korábban így nyilatkozott: – Azért vagyok hálás neki, mert elég masszívan részt vett benne, hogy belőlem ki lett. Kezdve attól, hogy hároméves koromban ketten maradtunk – mondta.

– A világ sokkal szegényebb hely lett, mi pedig most vigasztalhatatlanok vagyunk. Isten veled, Fecsó! – emlékezett meg Kemény Ferencről a Magyar Vízilabda-szövetség hivatalos Facebook-oldala.

 

