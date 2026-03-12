atomerőműpaksi atomerőműhárfás zsoltvver - 1200

Már javában zajlik a Paks II. Atomerőmű személyzetének képzése

A Paks II. Atomerőmű projektje nemcsak az építkezésről, a betonról és az acélszerkezetekről szól, hanem legalább ennyire fontos a majdani személyzet felkészítése is. Mindez egyértelmű üzenetet hordoz: a Paks II. Atomerőmű nem csak papíron létező projekt. Az építkezés mellett már zajlik az a háttérmunka is, amely biztosítja, hogy az új blokkok üzembe helyezésekor rendelkezésre álljon a megfelelő számú, magas szinten képzett szakember.

M. Orbán András
2026. 03. 12. 5:20
Zajlik a Paks II építése Forrás: AFP
Egy modern atomerőmű biztonságos működésének alapja a legmagasabb szintű szakmai tudás, amelyet csak hosszú évek alatt, kitartó munkával és folyamatos tanulással lehet megszerezni. Ennek jegyében a Paks II. Atomerőmű leendő oktatóinak képzése már több éve megkezdődött – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

Paks II. 20231205 PaksMVM Paksi Atomerőmű Zrtfotó: Polyák Attila (PA)Origo
Paks II üzemeltetése olyan új ismereteket kíván, amelyeket már most oktatnak
 Fotó: Polyák Attila

Ismertette, a program egyik fontos állomása az oroszországi Leningrádi Atomerőmű II. kiépítésének oktatási központja, ahol a magyar szakemberek a VVER–1200 típusú blokkok üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat szereznek. Ezek az egységek szolgálnak referenciaként a Paks II. Atomerőmű számára is, ezért a képzés során a magyar szakemberek pontosan ugyanazzal a VVER–1200 típusú technológiával és annak berendezésével ismerkednek meg, amelyek később Pakson is működni fognak. A Paks II. Atomerőmű biztonságos működésének egyik legfontosabb garanciája azoknak a magyar szakembereknek a tudása és felelőssége lesz, akik ma a Leningrádi Atomerőműmű II. kiépítés oktatási központjában fejlesztik a tudásukat annak érdekében, hogy a jövőben ők képezzék ki a két új paksi blokk üzemeltető személyzetét.

Miért van erre szükség? A Paksi Atomerőmű jelenlegi blokkjaihoz képest a Paks II. projekt több szempontból is új korszakot jelent. A VVER–1200 típusú 3+ generációs egységek továbbfejlesztett biztonsági rendszerekkel, nagyobb villamos teljesítménnyel és hosszabb tervezett üzemidővel rendelkeznek. Az új blokkok esetében az aktív és passzív biztonsági rendszerek, a digitális irányítástechnika és a korszerű üzemeltetési filozófia újfajta szakmai felkészültséget igényel. Éppen ezért a személyzet képzése is még komplexebb, mint a korábbi generációs blokkok esetében.

A képzés egyik legfontosabb helyszíne pedig a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátora. Ez egy olyan komplex oktatási rendszer, amely az erőműi blokkok irányítótermének minden műszaki paraméterét, műszerezettségét és működési logikáját tökéletesen leképezi. Akárcsak a pilóták képzését szolgáló egységekben, itt is létrehozhatók olyan rendkívüli helyzetek, jelen esetben üzemállapotok, amikor kritikus fontosságú a helyes döntések meghozatala és a végrehajtásuk alapos begyakorlása, hogy éles helyzetben is pontosan hajtsák végre az atomerőmű üzemeltetői az utasítás szerinti eljárásokat – magyarázta a szakértő.

Szólt arról is, egy atomerőmű üzemeltető személyzetének felkészítése általában 5–7 éves folyamat, amely a műszaki egyetemi képzéstől a szimulátoros gyakorlatokon át egészen a blokkspecifikus hatósági üzemeltetői engedélyek megszerzéséig tart. Az új paksi blokkok esetében ezért stratégiai jelentőségű, hogy a személyzeti képzés már jóval az első blokk üzembe helyezése előtt megkezdődött.

A képzés nemcsak Oroszországban zajlik. A Paks II. Atomerőmű telephelyén már megkezdődtek az oktató- és szimulátorközpont építésének földmunkálatai. A jövőben ez az oktatási központ lesz a magyarországi nukleáris képzés egyik kulcsintézménye. Itt kap helyet a blokkvezénylő teljes léptékű szimulátora, valamint azok az oktatási infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a személyzet folyamatos képzését és továbbképzését.

A képzés jelenlegi szakasza jól mutatja, hogy a Paks II. projekt nemcsak építési, hanem szakmai és tudásbeli beruházás is. Mindez egyértelmű üzenetet hordoz: a paksi bővítés nemcsak papíron létező projekt. Az építkezés mellett már zajlik az a háttérmunka is, amely biztosítja, hogy az új blokkok üzembe helyezésekor rendelkezésre álljon a megfelelő számú, magas szinten képzett szakember, hiszen egy atomerőmű biztonságos működtetése nélkülük nem lehetséges. A beruházás hosszú távra tervez, és a magyar nukleáris szakma következő generációját is felkészíti.

