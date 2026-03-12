Liu Shaoang eltűnt a kínai válogatottból a vb előtt, teljes a döbbenet!

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) tájékoztatása szerint a 2025/26-os szezont záró montreali világbajnokságon színeinket a férfiaknál Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Major Dominik és Bontovics Balázs, a nőknél Bácskai Sára Luca, Somodi Maja Dóra, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka és Végi Diána Laura képviseli. Februárban a milánói–cortinai téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában versenyzőink nem végeztek pontszerző helyen, ezzel a téli ötkarikás játékokon megszakadt egy szép, 2006 óta tartó sorozatunk. Ez azért is történt meg, mert két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022-ben kínai színekre váltott.

Csalódott kínaiak a férfiváltó elődöntője után, miután nem jutottak be a döntőbe. Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: Xinhua/Li Ming

Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai olimpiai csapatba, pedig az elmúlt években a férfiváltóban biztos csapattagnak számított, öccsével együtt 2024-ben világbajnok is lett. Liu Shaoang ott volt Milánóban, de érem nélkül maradt: 500 méteren címvédőként a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, végül a férfiváltóval az ötödik helyen végzett. Az elődöntőben a végén ő hibázott, Kína ezért nem jutott döntőbe, és Liu Shaoang megrázó vallomást tett:

– Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A döntőben szerepelhessenek. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni – mondta Liu Shaoang.

S amire nagyon kevesen számítottak az olimpián: Kína short trackben arany nélkül maradt, s csupán egyetlen érmet szerzett, férfi 1000 méteren Szun Long másodikként zárt.

Liu Shaoang elfáradt, Liu Shaolin Sándor nem tért vissza

A montreali vb-re Kína a női csapatán nem sokat változtatott, csak a 32 esztendős Fan Ko-hszin maradt ki, a férfiaknál viszont immár Liu Shaoang (27), Szun Long (25) és Lin Hsziao-csün (29) sincs ott a csapatban, Liu Shaolin Sándor (30) pedig nem került vissza. A kínai szakvezetés a fiatalítás mellett döntött. Liu Shaoang még Milánóban az olimpiai végén azt mondta, hogy ha még tud segíteni, akkor továbbra is a kínai válogatott rendelkezésére áll, de egyelőre pihenni szeretne, mert az elmúlt négy évben végzett kemény munka nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is megviselte. Ám azt nem mondta, hogy ha rajta múlna, már a világbajnokságra se menne el.