Kanada nyakán a kés, a magyarok viszont a vb-re juthatnak

Már az első napon a feje tetejére állt a papírforma Isztambulban, a női kosárlabda vb-selejtező helyszínén. Az előzetes esélylatolgatások úgy szóltak, hogy Japán és Kanada is győzelemmel kezdheti meg a tornát. Erre mindkét együttes kikapott. A japánokat a magyarok verték meg, míg a kanadai csapat a törökök ellen szenvedett vereséget. Pihenésre, szünetre nincs idő, csütörtökön a magyar együttesnek a kanadai csapat következik. Egy olyan meccs, amelyen szintén nem mi vagyunk az esélyesek.

Kanada női válogatottja vár a magyarokra Isztambulban Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Drámai meccsen kapott ki Kanada

Szerdán este nagy drámát hozott a házigazda török és a kanadai válogatott összecsapása. A török együttes már 20 ponttal is vezetett, de Kanada nem adta fel, s a negyedik negyed második felében előbb egyenlített, majd néhány pillanatig a vezetést is átvette. A hazai pályán játszó török csapatban azonban volt még erő az újabb fordításhoz és ahhoz, hogy két ponttal, 71-69-re megnyerje ezt az összecsapást. Kanada tehát vereséggel kezdett, s ez kicsit megváltoztatta az előzetes esélyeket. Most a tengerentúli együttes torkán a kés, a magyarok ellen nem hibázhat, mert az már számára is végzetes lehet. Mindez nem feltétlen a legjobb hír Völgyi Péter együttesének, de ha úgy játszunk, ahogy Japán ellen tettük, nem kell nagyon félni a kanadaiak elleni összecsapástól sem.

Amúgy is lenne miért visszavágni a kanadai együttesnek. Két évvel ezelőtt, az emlékezetes soproni olimpiai selejtezőn játszottunk velük legutóbb, azon az összecsapáson 67-55-re nyert Kanada. A magyar csapat eddig egyszer tudta megverni csütörtöki ellenfelét: az 1975-ös kolumbiai világbajnokságon 67-55-re.

Bírni kell az óriási terhelést

Az biztos, hogy a japánok elleni mérkőzésen 35 pontot dobó Juhász Dorka mellé fel kell nőni még pár játékosnak, ez esetben megszülethet a nagy siker. Pont a törökök bizonyították be szerda este, hogy a kanadai csapat sem verhetetlen. Az is egyértelmű, hogy az alacsony szerkezetű japánokhoz képest Kanada teljesen más taktikával áll majd fel, s ehhez a mieinknek is alkalmazkodniuk kell. 24 óra alatt két kőkemény összecsapást játszik le a magyar csapat, amely ebben a sportágban és ezen a szinten egyáltalán nem megszokott. Éppen ezért kell a magyar szakvezetésnek nagyon odafigyelni arra, hogy a csapatot megfelelő módon rotálja.