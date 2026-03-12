Csodára készül Mike Tyson, visszajuttatná a csúcsra az amatőr bokszot Amerikában

Valóságos csodát láthatnak az elkövetkező három napban azok az ökölvívásért rajongó tízezrek, akik március 12–14. között Las Vegasba látogatnak. Ugyanis a profi ökölvívás valahavolt legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) szervezésében egy olyan bemutatót hoztak létre, ahol a sportág legnagyobb ígéreteit választhatják ki az 59 éves bokszikon vezetésével. A háromnapos amatőr ökölvívó program célja, hogy újraformálják az amerikai ökölvívás jövőjét, és megerősítsék a sportág alapelveit, valamint kiválasztásra kerüljenek a következő olimpiák amerikai reménységei. IronMike a Ring Magazinnak adott nagyinterjúban nemcsak erről az új vállalkozásáról, hanem életének egyéb eseményeiről is beszélt.

Mike Tyson szeretné, ha 2004 után a 2028-as hazai olimpián ismét amerikai aranyérmest ünnepeljenek Fotó: Eric Charbonneau/Invisionfor Summit Entertainment

Mike Tyson: az amerikai ökölvívás az amatőr boksz újjáépítésével kerülhet csúcsra

A bokszlegenda nem tagadta a beszélgetésben, hogy mindebben azért vesz részt, mert az ökölvívás az élete. Mint mondta, sportkarrierjének legszebb időszaka volt, amikor amatőrként küzdhetett a ringben, nem pedig profi világbajnokként. Ugyanis akkor olyan céljai lehettek, mint újra meg újra visszakerülni a csúcsra, amire fiatalként rengeteg lehetősége volt. Ám az amerikai amatőr ökölvívás dicső napjai már a múlté, hiszen Andre Ward 2004-ben nyert bajnoki címe óta nem nyert olimpiai aranyérmet az Egyesült Államok a ringben.

– Igazából egyetlen módja van annak, hogy figyelemre méltó visszatérést produkáljon az amerikai amatőr boksz, ha létrehozunk egy mindenre kiterjedő, sikerorientált programot. Mondok egy példát. Mielőtt Vaszilij Lomacsenko (18-3, 12 KO) profinak állhatott és világbajnok lett, az amatőrök között rengeteg meccset vívott, több, mint négyszáz csatája többségét meg is nyerte. Olyan tudással és tapasztalattal érkezett a profik világába, ami eleve garantálta a sikerét a hivatásosok között – jelentette ki Mike Tyson.

Az 59 éves legenda szerint a következők hiányoznak az amerikai bokszvilágból:

kevés a bokszklub,

kevés a bunyós,

nincs amatőrökre írt bokszprogram,

nincs eredménykényszer ahhoz, hogy valaki profi legyen.

De a legnagyobb hátulütőnek azt tartja IronMike, hogy sokáig fenyegette az a veszély az ökölvívást, hogy kikerül az olimpia műsoráról. Ez pedig minden, bokszolni akaró fiatalt azonnal a profik világába lökött el, nem csodálkozhatott senki azon, hogy szinte kiürültek a bokszklubok.