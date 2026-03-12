mike tysonring magazinegyesült államokfiatalolimpiai bajnokökölvívás

Csodára készül Mike Tyson, visszajuttatná a csúcsra az amatőr bokszot Amerikában

A profi ökölvívás valahavolt legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka olyanra készül, amit bárki mástól el tudtunk volna képzelni, de tőle biztosan nem. Mike Tyson, aki rövidesen egy bemutatómeccset vív a sportág másik ikonikus alakja, Floyd Mayweather ellen, azt vette a fejébe, hogy megújítja az amerikai amatőr ökölvívást. Ennek érdekében csütörtöktől szombatig egy olyan bemutatót rendez Las Vegasban, ahol olyan tehetségeket fedezhet fel, akik segítségével ismét a csúcsra vezetheti az amerikai amatőr ökölvívást.

Molnár László
2026. 03. 12. 5:30
Mike Tyson az amatőr amerikai ökölvívást visszavezetné a csúcsra
Mike Tyson az amatőr amerikai ökölvívást visszavezetné a csúcsra Forrás: Netflix
Valóságos csodát láthatnak az elkövetkező három napban azok az ökölvívásért rajongó tízezrek, akik március 12–14. között Las Vegasba látogatnak. Ugyanis a profi ökölvívás valahavolt legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka, Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) szervezésében egy olyan bemutatót hoztak létre, ahol a sportág legnagyobb ígéreteit választhatják ki az 59 éves bokszikon vezetésével. A háromnapos amatőr ökölvívó program célja, hogy újraformálják az amerikai ökölvívás jövőjét, és megerősítsék a sportág alapelveit, valamint kiválasztásra kerüljenek a következő olimpiák amerikai reménységei. IronMike a Ring Magazinnak adott nagyinterjúban nemcsak erről az új vállalkozásáról, hanem életének egyéb eseményeiről is beszélt.

Mike Tyson szeretné, ha 2004 után a 2028-as hazai olimpián ismét amerikai aranyérmest ünnepeljenek
Mike Tyson szeretné, ha 2004 után a 2028-as hazai olimpián ismét amerikai aranyérmest ünnepeljenek       Fotó: Eric Charbonneau/Invisionfor Summit Entertainment

Mike Tyson: az amerikai ökölvívás az amatőr boksz újjáépítésével kerülhet csúcsra

A bokszlegenda nem tagadta a beszélgetésben, hogy mindebben azért vesz részt, mert az ökölvívás az élete. Mint mondta, sportkarrierjének legszebb időszaka volt, amikor amatőrként küzdhetett a ringben, nem pedig profi világbajnokként. Ugyanis akkor olyan céljai lehettek, mint újra meg újra visszakerülni a csúcsra, amire fiatalként rengeteg lehetősége volt. Ám az amerikai amatőr ökölvívás dicső napjai már a múlté, hiszen Andre Ward 2004-ben nyert bajnoki címe óta nem nyert olimpiai aranyérmet az Egyesült Államok a ringben.

– Igazából egyetlen módja van annak, hogy figyelemre méltó visszatérést produkáljon az amerikai amatőr boksz, ha létrehozunk egy mindenre kiterjedő, sikerorientált programot. Mondok egy példát. Mielőtt Vaszilij Lomacsenko (18-3, 12 KO) profinak állhatott és világbajnok lett, az amatőrök között rengeteg meccset vívott, több, mint négyszáz csatája többségét meg is nyerte. Olyan tudással és tapasztalattal érkezett a profik világába, ami eleve garantálta a sikerét a hivatásosok között – jelentette ki Mike Tyson.

Az 59 éves legenda szerint a következők hiányoznak az amerikai bokszvilágból:

  • kevés a bokszklub,
  • kevés a bunyós,
  • nincs amatőrökre írt bokszprogram,
  • nincs eredménykényszer ahhoz, hogy valaki profi legyen.

De a legnagyobb hátulütőnek azt tartja IronMike, hogy sokáig fenyegette az a veszély az ökölvívást, hogy kikerül az olimpia műsoráról. Ez pedig minden, bokszolni akaró fiatalt azonnal a profik világába lökött el, nem csodálkozhatott senki azon, hogy szinte kiürültek a bokszklubok.

A fiatal Mike Tyson rendkívül sikeres volt az amatőrök között
A fiatal Mike Tyson rendkívül sikeres volt az amatőrök között     Fotó: The Ring Magazine

Juniorként kétszer is olimpiai bajnok volt, már megtalálták a lehetséges utódját is

Azt mindenki tudja, mit ért el Mike Tyson profi karrierje során, de sokan nem tudják, hogy amatőrként az egyik legnagyobb ígérete volt az amerikai válogatottnak:

  • 1981-ben junior olimpiai bajnok,
  • 1982-ben junior olimpiai bajnok,
  • 1984-ben Golden Glove bajnok.

Érdekes, hogy a későbbi brutális KO-király ezekben az időkben inkább kipontozta az ellenfeleit. Saját bevallása szerint azért, mert nem volt elég tapasztalata, éppen ezért a nap nagy részét az edzőteremben töltötte. Úgy véli, ha valaki a csúcsra akar felérni, akkor számára a sportág egy ismétlés, újra és újra, minden nap bokszolni, talán vasárnap kivételével.

Sokan gondolják úgy, hogy megvan az új Tyson, mégpedig a 18 éves, 202 cm magas chicagói nehézsúlyú, Joseph Awinongya Jr. személyében. Ő amatőrként ismert bunyós, és két út áll előtte: megszerzi Los Angelesben az amerikaiak következő olimpiai aranyát, vagy profinak áll, és megdönti IronMike azon rekordját, és ő legyen a világ valahavolt legfiatalabb nehézsúlyú profi világbajnoka.

– A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket. Mindig annak a pártján állok, aki megdönti ezt a rekordot. Soha nem fogom azt mondani, hogy nem akarom, hogy az én csúcsom megdőljön, mert ennek éppen az ellenkezője az igaz – állította a bokszikon.

Mike Tyson 1986-ban, a Trevor Berbick elleni meccsen vált nehézsúlyban a legfiatalabb világbajnokká
Mike Tyson 1986-ban, a Trevor Berbick elleni meccsen vált nehézsúlyban a legfiatalabb világbajnokká      Fotó: AFP/CARLOS SCHIEBECK / AFP

A fiatalok példaképét háromszor többet tartóztatták le, mint ahány éves volt

Bármilyen fura, de Tysont 13 éves koráig már 38 alkalommal letartóztatták. Ám ekkor megtalálta az ökölvívás, ami célt adott a további életének.

– A boksz megtalált. Egy rossz gyerekeknek fenntartott javítóintézetbe kerültem. Külön helyiségbe zártak, és az ablakomon keresztül láttam, ahogy ezek a srácok visszaszaladnak a szobájukba. Kórosan lógott a szemük, de mindenki boldog volt és nevetett. Csak azt kérdeztem mindenkitől, hogy mi folyik itt? Bobby Stewart edzővel edzettek. Ő egykori profi bokszoló volt, és ő tanított meg bokszolni – elevenítette fel a kezdeteket az 59 éves egykori világbajnok.

Bármilyen hihetetlen, de Donald Trump egykor központi figura volt a pályafutása előmozdításában. Ugyanis Tyson rengeteg csatát vívott a jelenlegi amerikai elnök Atlantic Cityben található kaszinójában. Ez pedig egyrészt hírnevet hozott a helynek, másrészt hatalmas bevételt, ugyanis a bunyós ringháborúira rengetegen voltak kíváncsiak. Nem véletlen, hogy az emlékek miatt Tyson úgy vélekedik, ha Trump még mindig szerepet vállalna az amerikai ökölvívásban, a sportág helyzete sokkal jobb lenne, és a legtöbb bokszolónak az anyagi háttere is biztosítva lenne.

Mike Tyson 2026-ban tavaszán lép ringbe legközelebb, mégpedig Afrikában Floyd Mayweather ellen
Mike Tyson 2026-ban tavaszán lép ringbe legközelebb, mégpedig Afrikában Floyd Mayweather ellen     Fotó: The Ring Magazine

Támogatja a Zuffa Boxingot, megverekedne egy oroszlánnal és kiütné Mayweathert

Nem tagadja, szimpátiával nézi a Zuffa Boxing megjelenését, még akkor is, ha annak vezetője, Dana White nyíltan nekiment a tradicionális nagy szervezeteknek. IronMike szerint a boksz átalakításra szorul, így ha valaki bokszpárti, mint ő, akkor támogatnia kell a Zuffa törekvéseit. Mindenesetre nyílt piacot szeretne, ahol van valaki, aki a legjobb ajánlatokat teszi a bunyósoknak.

Nem titkolta, ha választania kéne egy egzotikus helyszínt a világon, ahol bokszolhatna, valószínűleg Görögországra esne a választása, és Míkonoszban megfelelő anyagi ajánlat esetén egy oroszlánnal is megküzdene. Most – vélhetően megfelelő anyagi ajánlat miatt – egy bemutató meccsre készül a másik amerikai ikonnal, Floyd Mayweatherrel (50-0, 27 KO), akit mindenképpen szeretne kiütni.

– Nincs bennem ellenségeskedés. Csak bokszolunk. Két harcos lesz ott a ringben, akik bokszolnak egymással. Harcolni fogunk, és állítom, meg fog történni – közölte Mike Tyson, aki a mai klasszisok közül Uszikkal bokszolna legszívesebben. Természetesen úgy, hogy ő is a fénykorában látott bunyós lenne. Ugyanakkor nem érti, hogy a legjobbak miért bunyóznak ilyen keveset. 

Mike Tyson legbotrányosabb meccse, amikor kiharapott egy darabot Evander Holyfield füléből:

– Mi más harcosok voltunk. A mai kor legjobbjainál aktívabbak voltunk. Az én korszakomban évente négyszer védtük meg a címünket, a legnagyobb csatáimat Evander Holyfielddel vívtam. Most ezek a srácok kétévente egyszer. Uszik úgy hallom, most, a visszavonulása előtt elég aktív lesz egy modern kori nehézsúlyúhoz képest – véleményezte Tyson a ma legjobbjait.

Szerinte hatalmas meccseket vívott volna a három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címig jutó Terence Crawford (42-0, 31 KO) a nyolcvanas évek négy középsúlyú királyával Sugar Ray Leonarddal (36-3-1, 25 KO), Roberto Durannal (103-16, 70 KO), Marvin Haglerrel (62-3-2, 52 KO) és Thomas Hearnsszel (61-5-1, 48 KO). Nem tagadta, van néhány nagy kedvence a maiak között, hiszen Shakur Stevensont (25-0, 11 KO), Keyshawn Davist (14-0, 10 KO), Naoya Inoue-t (32-0, 27 KO) és Jermall Charlót (34-0, 23 KO) nagyon nagyra tartja, valamint állítja, anyagilag sokkal többet érdemelt volna David Benavidez (31-0, 25 KO), akinek csodálója.

