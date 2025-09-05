Ki volt a legnagyobb ellenfele? Mike Tyson fellebbentette a fátylat a titokról

Amikor 18 évesen először lépett ringbe a hivatásosok között, a nehézsúlyban nem sokan jósoltak nagy jövőt a „vad kölyöknek”. Aztán alig telt el valamivel több mint két esztendő, és Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) már a királykategória valahavolt legfiatalabb világbajnoka lett – első övét 20 éves, 4 hónapos és 22 napos korában szerezte meg, amikor a WBC nehézsúlyú bajnokát, Trevor Berbicket (49-11-1, 33 KO) győzte le –, ráadásul az első 19 profi meccsét kiütéssel nyerte, ebből 12-t az első menetben. Amikor nem egészen egy év alatt legyőzte James Smith-t (44-17-1, 32 KO) és Tony Tuckert (57-7-1, 47 KO), a profi ökölvívás nehézsúlyának vitathatatlan bajnoka lett 21 éves korára. Sokan azt hitték, ő lesz az, aki elsőként megdönti Rocky Marciano (49-0, 43 KO) legendás rekordját, aki mind a 49 profi meccsét megnyerte. Már 37 győzelemnél járt, miközben elképesztő fölénnyel végigverte a teljes nehézsúlyú elitet, amikor egy bizonyos Buster Douglas (38-6-1, 25 KO) hatalmas meglepetésre a 10. menetben kiütötte Iron Mike-ot. És ez elindította a lejtőn.

Mike Tyson megjárta a mennyet és a poklot is pályafutása során Fotó: FRANK FRANKLIN II / POOL

Mike Tyson megjárta a börtönt, majd jött a legnagyobb ellenfél

Érdekes, hogy Mike Tyson ezzel az egy vereségével sokáig nem léphetett ringbe címmeccsen. 1990-ben és 1991-ben nyert négy összecsapást, majd

Tysont 1991 júliusában letartóztatták a 18 éves Desiree Washington megerőszakolása miatt. 1992. február 10-én bűnösnek találták a nemi erőszak vádjában, és 1995 márciusában szabadult, miután kevesebb mint három évet töltött le a büntetéséből.

Ahogy szabadlábra került, azonnal visszatért a ringbe, és 1996 szeptember közepére előbb Frank Bruno (40-5, 38 KO) és Bruce Sheldon (40-8, 36 KO) kiütésével újfent a WBA és a WBC világbajnoka lett.

Tyson már a 2. menetben kiütötte Sheldont:

És ekkor jött el számára az a rivális, aki a cirkálósúlyból érkezett, ahonnan vitathatatlan bajnokként lépett fel a királykategóriába: Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO).