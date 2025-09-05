Ki volt a legnagyobb ellenfele? Mike Tyson fellebbentette a fátylat a titokról

Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Amikor berobbant a profi ökölvívás királykategóriájába és minden idők legfiatalabb világbajnokaként kiütéssel nyerte első 19 meccsét, mindenki azt gondolta, amíg bunyózik, nem lesz komoly ellenfele a ringben. Mike Tyson most elárulta, ki volt az, akit a legjobb bokszolónak tart, aki ellen valaha is szorítóba lépett.

Molnár László
2025. 09. 05. 13:13
Mike Tyson nem titkolja, Evander Holyfield volt a legkeményebb ellenfele Fotó: JOHN GURZINSKI Forrás: AFP
Amikor 18 évesen először lépett ringbe a hivatásosok között, a nehézsúlyban nem sokan jósoltak nagy jövőt a „vad kölyöknek”. Aztán alig telt el valamivel több mint két esztendő, és Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) már a királykategória valahavolt legfiatalabb világbajnoka lett – első övét 20 éves, 4 hónapos és 22 napos korában szerezte meg, amikor a WBC nehézsúlyú bajnokát, Trevor Berbicket (49-11-1, 33 KO) győzte le –, ráadásul az első 19 profi meccsét kiütéssel nyerte, ebből 12-t az első menetben. Amikor nem egészen egy év alatt legyőzte James Smith-t (44-17-1, 32 KO) és Tony Tuckert (57-7-1, 47 KO), a profi ökölvívás nehézsúlyának vitathatatlan bajnoka lett 21 éves korára. Sokan azt hitték, ő lesz az, aki elsőként megdönti Rocky Marciano (49-0, 43 KO) legendás rekordját, aki mind a 49 profi meccsét megnyerte. Már 37 győzelemnél járt, miközben elképesztő fölénnyel végigverte a teljes nehézsúlyú elitet, amikor egy bizonyos Buster Douglas (38-6-1, 25 KO) hatalmas meglepetésre a 10. menetben kiütötte Iron Mike-ot. És ez elindította a lejtőn.

Mike Tyson megjárta a mennyet és a poklot is pályafutása során
Mike Tyson megjárta a mennyet és a poklot is pályafutása során     Fotó: FRANK FRANKLIN II / POOL

Mike Tyson megjárta a börtönt, majd jött a legnagyobb ellenfél

Érdekes, hogy Mike Tyson ezzel az egy vereségével sokáig nem léphetett ringbe címmeccsen. 1990-ben és 1991-ben nyert négy összecsapást, majd 

Tysont 1991 júliusában letartóztatták a 18 éves Desiree Washington megerőszakolása miatt. 1992. február 10-én bűnösnek találták a nemi erőszak vádjában, és 1995 márciusában szabadult, miután kevesebb mint három évet töltött le a büntetéséből. 

Ahogy szabadlábra került, azonnal visszatért a ringbe, és 1996 szeptember közepére előbb Frank Bruno (40-5, 38 KO) és Bruce Sheldon (40-8, 36 KO) kiütésével újfent a WBA és a WBC világbajnoka lett.

Tyson már a 2. menetben kiütötte Sheldont:

És ekkor jött el számára az a rivális, aki a cirkálósúlyból érkezett, ahonnan vitathatatlan bajnokként lépett fel a királykategóriába: Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO). 

Két emlékezetes csatát vívtak, az elsőn a 11. menetben kiütötte Iron Mike-ot Holyfield, míg a másodikon a begőzölt Tyson egy darabot kiharapott ellenfele füléből, aminek következtében azonnal leléptették. 

Mike Tyson szerint Evander Holyfield volt a legkeményebb ellenfele pályafutása során
Mike Tyson szerint Evander Holyfield volt a legkeményebb ellenfele pályafutása során     Fotó: JEFF HAYNES / AFP

A Secondsout.com portálnak a nehézsúly egykori fenegyereke elárulta, a később a királykategóriában is vitathatatlan bajnoki címet szerző Holyfield volt pályafutása legnagyobb ellenfele.

Nem tagadom, ő volt a legnyagyobb bajnok, akivel a ringben összecsaphattam. Az álla, a szíve, az elszántsága, a munkamorálja és a ringen belüli és azon kívüli viselkedése tette azzá, ami lett belőle. Mi csak úgy hívtuk, The Real Deal, hiszen nemcsak engem, hanem George Foremant, Larry Holmest és Riddick Bowe-t is megverte 

– jelentette ki Mike Tyson, aki arra is emlékeztetett mindenkit, hogy Hoyfield után – aki az elmúlt időszakban többször is Budapesten járt – ugyanazt a bravúrt, hogy mind cirkáló-, mind nehézsúlyban vitathatatlan bajnok lett, csak 2024 májusában tudta megismételni az ukrán legenda, Olekszandr Uszik, amikor először legyőzte Tyson Furyt.

Iron Mike újra ringbe lép, ezúttal egy veretlen legenda ellen

Az ökölvívás két legendás alakja, Mike Tyson és Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KO) bemutató mérkőzést vív egymással a jövő év elején. 

A 2026-ban 60 éves Tyson és a veretlenül visszavonult, 48 esztendős Mayweather szenzációszámba menő összecsapását 

a CSI Sports produkciós iroda jelentette be, részleteket viszont nem közölt. Így egyelőre nem lehet tudni pontosan hol és mikor küzd meg egymással a két sztárbokszoló.

Az emlékezetes meccs, amikor Tyson kiharapott egy darabot Holyfield füléből:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

