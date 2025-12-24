Tóth BalázsBlackburn Rovers FCsérülés

Nagyon rossz hírt kapott karácsonyra a magyar labdarúgó-válogatott kapusa

A vártnál később térhet vissza sérüléséből Tóth Balázs, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers kapusa, így a pénteki, Middlesbrough elleni karácsonyi bajnokin sem léphet pályára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 9:49
Tóth Balázs talán januárban védhet újra Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
November elején a Bristol City elleni bajnoki hajrájában a 28 éves kapust le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt átesett a műtéten. 

Tóth Balázs
Tóth Balázs visszatérésére egyelőre várni kell
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Tóth Balázs egyelőre nem térhet vissza

A beavatkozást követően a négyszeres válogatott labdarúgó elmondta, előreláthatólag négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet.

A hatodik hét is letelt, de csak a napokban kezdhetem majd el a közös edzéseket a csapattal, így aztán nemhogy a Millwall, de pénteken a Middlesborough elleni Boxing Day-meccset is kihagyom

 - nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki hozzátette, az angliai, karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon.

„Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk” - mondta, majd megindokolta, miért marad le idén is a felejthetetlen napról.

A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna, de ez csak a napokban kezdődött el.

Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták az okát” - tette hozzá Tóth Balázs, aki tavaly bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott az év végén.

A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele sem. „Rántotthús csirkemellből, krumplipürével. Tudom, nem szokványos karácsonyi étel, de ez a kedvencem” - fogalmazott a kapus, aki egyébként Manchesterben lakik, egy órányi autóútra a Blackburn Rovers edzőközpontjától, illetve negyvenöt percre a stadiontól. „Ilyenkor lehet, hogy több, 

mert sok karácsonyi vásár van Manchesterben, rengeteg a turista, autóval pedig katasztrofális közlekedni.

Olyan, mintha itt lenne a főváros”- jelezte.

Az ominózus Bristol City elleni mérkőzésig Tóth Balázs mind a tizenhárom fordulóban tagja volt a Blackburn kezdőcsapatának, ami azért is óriási teljesítmény, mert hat évvel korábban még a Puskás Akadémia második számú csapatában védett az NB III-ban, majd 111 magyar élvonalbeli bajnoki után júniusban bemutatkozott a magyar válogatottban is, sőt az ősszel három világbajnoki selejtezőn végig a pályán volt. Tóth Balázs elmondta, reméli, az új év elején már ismét futballozhat.

 

