Kis magyar karácsony Melsungenben

A Melsungen három magyar válogatott kézilabdázója, Sipos Adrián, Palasics Kristóf és Bartucz László december 26-án bajnokit játszik a Bundesligában. Az ünnepi készülődés természetesen egyiküknél sem marad el, sőt a három család egy rövid időt közösen is eltölt karácsonykor, Melsungen főterén. A munka nem áll meg, ugyanakkor az ünnep meghitt, mégha mértékkel is lehet enni, inni alatta.

Kibédi Péter
2025. 12. 24. 6:47
A magyar válogatott három játékosa először ünnepli együtt a karácsonyt Melsungenben
A magyar válogatott három játékosa először ünnepli együtt a karácsonyt Melsungenben Forrás: MT Melsungen
Nem minden külföldön légióskodó sportoló teheti meg azt, hogy hazajöjjön, és a nagy családdal ünnepelje a karácsonyt. Sokan az ünnepek alatt is edzenek, sőt még komoly bajnoki meccseket is játszanak a karácsonyfa „árnyékában”. A férfikézilabda Bundesligában a Melsungen három magyarjára is fontos bajnoki vár december 26-án, a csapat vendéglátóként fogadja a Stuttgartot. A sportág hazai szerelmesei közül sokan a töltött káposzta és a bejgli között árgus szemekkel figyelik majd ezt a német bajnoki meccset, merthogy a Melsungenben három honfitársunk is a kézilabdapályán zárja a karácsonyt.

Melsungen az új otthona a Bartucz családnak, de Németországban is magyaros hagyományokat követve karácsonyoznak
Melsungen az új otthona a Bartucz családnak, de Németországban is magyaros hagyományokat követve karácsonyoznak Fotó: Bartucz László

Melsungen magyaros karácsonya

Sipos Adrián már harmadszor karácsonyozik családjával a 14 ezres német városban, a nyáron szerződtetett két kapus, Palasics Kristóf és Bartucz László először ünneplik ott a karácsonyt. Utóbbi ráadásul első légiósévét teljesíti, így neki sem a távoli karácsonyban, sem a karácsonyi meccsekben nincs rutinja.

A válogatottal volt olyan, hogy közvetlenül karácsony előtt és után is edzettünk, de valóban most lesz először olyan, hogy karácsonykor is pályán leszek. Nem tulajdonítok nagyobb jelentőséget ennek, mivel ilyenkor, ha nem is játszottunk meccset, teljesen nem álltam le az edzésekkel. A családommal vagyok itt Németországban, így természetesen az otthoni hagyományokat is hoztuk magunkkal. Már napok karácsonyi hangulat van otthon, az edzések után én is sietek haza, mézeskalácsot sütünk, természetesen fát díszítünk, élvezzük a karácsony hangulatát

– mesélte lapunknak Bartucz László.

A válogatott kapus hozzátette, hogy a karácsony másnapi bajnoki után azonnal indulnak haza Magyarországra, otthon, Tatán is fát díszítenek, majd nyakukba veszik az országot, és szülőket, nagyszülőket látogatnak meg.

Sipos Adriánék harmadszor karácsonyoznak Melsungenben. az ünnepek után is együtt marad a család és az év végét a hegyekben töltik majd
Sipos Adriánék harmadszor karácsonyoznak Melsungenben. az ünnepek után is együtt marad a család és az év végét a hegyekben töltik majd Fotó: Sipos Adrián

Sipos Adriánéknál már napok óta karácsonyi hangulat uralkodik a lakásban. Feleségével és két lányával egy héttel szenteste előtt feldíszítették a fát, és azóta várják az ünnepet.

Szeretjük, ha kicsit hosszabban költözik be a karácsonyi hangulat a lakásba, ilyenkor karácsonyi zenét hallgatunk, és hangolódunk az ünnepre. Finomságokat főzünk, ilyenkor szoktunk kipróbálni egy-két újdonságot is. Nálunk a Jézuska 25-én reggel jön, akkor kerülnek a fa alá az ajándékok, találkozunk a barátainkkal is. Már hagyomány, hogy a két ünnep közötti időszakot a hegyekben töltjük, bár én csak távolról figyelem a síelőket, a lányok és a feleségem lécre áll. Január másodikán én megyek a válogatott edzőtáborába, a család pedig végiglátogatja a nagyszülőket, unokatestvéreket, majd indulnak vissza Németországba, mert kezdődik a tanítás 

– sorolta a karácsonyi programot a védekezőspecialista.

Palasics Kristóf első közös karácsonyát Melsungenben tölti barátnőjével
Palasics Kristóf első közös karácsonyát Melsungenben tölti barátnőjével Fotó: Palasics Kristóf

Ez a karácsony Palasics Kristófnak is rendkívüli lesz. A Melsungen magyar válogatott kapusa első alkalommal tölti kettesben a karácsonyt barátnőjével, aki az ünnepek előtt érkezett meg hozzá.

Még akkor is meghitt és különleges lesz az ünnep, ha edzés és egy fontos bajnoki vár ránk az ünnep alatt. Húsimádó vagyok, így az ünnepek előtt elmentünk steakezni, de spanyol étteremben is voltunk. Szentestére otthon főzünk és sütünk is. A Nutella a kedvencem, így már néhány recepttel is készültem, amit elkészítünk karácsonyra. A meccs után megyünk haza mi is, Gödöllőn leszünk. Sok idő nincs arra, hogy kicsit kikapcsolódjak, de azért igyekszem lassítani egy kicsit és feltöltődni az Európa-bajnoki felkészülés előtt 

– fogalmazott Palasics.

A magyarok együtt is ünneplik a karácsonyt

Amikor a két kapus a nyáron Melsungenbe szerződött, nem egy vadidegen közegben kellett boldogulniuk. Sipos Adrián már két éve ott élt a városban, ami nagy könnyebbséget jelentett a mindennapi élet beindításában és a beilleszkedésben. A válogatottból, klubcsapatokból ismerték egymást, de az elmúlt négy hónap még mélyebbé tette a barátságukat, és természetesen a családok is jóban vannak, sokszor összejárnak. Ilyen remek találkozási hely karácsonyi időszakban Melsungen központja, ami Bartucz Lászlóék lakásának közelében van.

Melsungen főtere igazi ékszerdobozzá változik a karácsonyi időszakban, a magyar játékosok a családjaikkal is szívesen időznek itt
Melsungen főtere igazi ékszerdobozzá változik a karácsonyi időszakban, a magyar játékosok a családjaikkal is szívesen időznek itt Fotó: melsungen.de

– Mi a családommal ha akarjuk, sem tudjuk elkerülni az ünnepi forgatagot, mert a központban lakunk, ahol már napok óta karácsonyi vásár van. Itt a város apraja-nagyja megfordul, már itt is áll a karácsonyfa, és minden nap zenés műsor is van. Itt Sipiék és Paláék is megfordulnak természetesen. Karácsonykor nem marad ki, hogy megköszöntsük egymást, természetesen a családokkal együtt – árulta el Bartucz László.

A melsungeni öltözőbe csak éppen beköszön a karácsonyi hangulat. A csapat ma délelőtt és holnap délután pályán lesz, és készül a Stuttgart elleni, csütörtöki bajnoki összecsapásra. A Melsungen nehéz szezont fut, rengeteg sérülés hátráltatja a csapatot, aminek egyik következménye, hogy néhány napja a negyeddöntőben búcsúzott a német kupától. Igaz, a bajnokságban és a nemzetközi kupában lesz lehetősége javítani tavasszal.

Hiába a karácsony, nem vehetjük félvállról a Stuttgart elleni bajnokinkat. Ha csak a tabellán elfoglalt helyezéseket nézzük, az alapján is illene nyernünk. Nagyon kemény félszezonunk van, kevés idő lesz a kikapcsolódásra a válogatott szezonig, de akkor sem lazíthatunk. Tavaly volt karácsonyi húzás a csapatban, de most annyira szoros volt a menetrend, hogy elmaradt. Persze azért az ünnepi koccintás nem marad el, de csak mértékkel 

– avatott be az öltözői titokba Sipos Adrián.

Apropó mérték. Mindhárom magyar játékos elmondta, hogy amellett, hogy nagyon csábító az ünnepi lakoma, karácsonykor és az ünnepek alatt is mértéktartással ülnek az asztalhoz vagy nyúlnak a pohárhoz a bajnoki mérkőzés és az Eb-felkészülés miatt. Igaz, azt mindhárman elmondták, hogy ehhez már hozzászoktak az elmúlt években.

