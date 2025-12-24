Kis magyar karácsony Melsungenben

Nem minden külföldön légióskodó sportoló teheti meg azt, hogy hazajöjjön, és a nagy családdal ünnepelje a karácsonyt. Sokan az ünnepek alatt is edzenek, sőt még komoly bajnoki meccseket is játszanak a karácsonyfa „árnyékában”. A férfikézilabda Bundesligában a Melsungen három magyarjára is fontos bajnoki vár december 26-án, a csapat vendéglátóként fogadja a Stuttgartot. A sportág hazai szerelmesei közül sokan a töltött káposzta és a bejgli között árgus szemekkel figyelik majd ezt a német bajnoki meccset, merthogy a Melsungenben három honfitársunk is a kézilabdapályán zárja a karácsonyt.

Melsungen az új otthona a Bartucz családnak, de Németországban is magyaros hagyományokat követve karácsonyoznak Fotó: Bartucz László

Melsungen magyaros karácsonya

Sipos Adrián már harmadszor karácsonyozik családjával a 14 ezres német városban, a nyáron szerződtetett két kapus, Palasics Kristóf és Bartucz László először ünneplik ott a karácsonyt. Utóbbi ráadásul első légiósévét teljesíti, így neki sem a távoli karácsonyban, sem a karácsonyi meccsekben nincs rutinja.

A válogatottal volt olyan, hogy közvetlenül karácsony előtt és után is edzettünk, de valóban most lesz először olyan, hogy karácsonykor is pályán leszek. Nem tulajdonítok nagyobb jelentőséget ennek, mivel ilyenkor, ha nem is játszottunk meccset, teljesen nem álltam le az edzésekkel. A családommal vagyok itt Németországban, így természetesen az otthoni hagyományokat is hoztuk magunkkal. Már napok karácsonyi hangulat van otthon, az edzések után én is sietek haza, mézeskalácsot sütünk, természetesen fát díszítünk, élvezzük a karácsony hangulatát

– mesélte lapunknak Bartucz László.

A válogatott kapus hozzátette, hogy a karácsony másnapi bajnoki után azonnal indulnak haza Magyarországra, otthon, Tatán is fát díszítenek, majd nyakukba veszik az országot, és szülőket, nagyszülőket látogatnak meg.

Sipos Adriánék harmadszor karácsonyoznak Melsungenben. az ünnepek után is együtt marad a család és az év végét a hegyekben töltik majd Fotó: Sipos Adrián

Sipos Adriánéknál már napok óta karácsonyi hangulat uralkodik a lakásban. Feleségével és két lányával egy héttel szenteste előtt feldíszítették a fát, és azóta várják az ünnepet.

Szeretjük, ha kicsit hosszabban költözik be a karácsonyi hangulat a lakásba, ilyenkor karácsonyi zenét hallgatunk, és hangolódunk az ünnepre. Finomságokat főzünk, ilyenkor szoktunk kipróbálni egy-két újdonságot is. Nálunk a Jézuska 25-én reggel jön, akkor kerülnek a fa alá az ajándékok, találkozunk a barátainkkal is. Már hagyomány, hogy a két ünnep közötti időszakot a hegyekben töltjük, bár én csak távolról figyelem a síelőket, a lányok és a feleségem lécre áll. Január másodikán én megyek a válogatott edzőtáborába, a család pedig végiglátogatja a nagyszülőket, unokatestvéreket, majd indulnak vissza Németországba, mert kezdődik a tanítás

– sorolta a karácsonyi programot a védekezőspecialista.