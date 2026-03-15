Ragyogó napsütéssel köszönt ránk a nemzeti ünnep + videó

A nemzeti ünnepünkön is marad a szabadba csalogató, napos idő – írja előrejelzésében a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Túlnyomóan derült, száraz idő várható, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek meg gomolyfelhők. A keleti szél időnként megélénkül.

A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Estére 1–9 fokig hűl a levegő.

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet,

a nyugati és északi tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak.

Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik.

Kedden is többnyire erősen felhős lesz az ég, és szórványosan – de főként a Dunántúlon – zápor, eső is előfordul. Az északi irányú szél időnként megerősödik. A hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

